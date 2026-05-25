FC Bayern dan BVB harus waspada! Klub papan atas dunia lainnya tampaknya ikut bersaing untuk mendapatkan bintang muda Hertha, Kennet Eichhorn, dan serius dalam upayanya

Upaya yang dilakukan The Reds dilaporkan sudah "sangat konkret". Pembicaraan serius antara Liverpool dan pihak Eichhorn kabarnya telah berlangsung.

Eichhorn saat ini merupakan salah satu gelandang muda paling diminati di Eropa. Terutama klub-klub top Jerman seperti FC Bayern München, Borussia Dortmund, dan Bayer Leverkusen yang terus-menerus mendekati pemain berusia 16 tahun ini, yang pada Agustus 2025, tak lama setelah ulang tahunnya yang ke-16, melakukan debutnya untuk Hertha di Bundesliga 2.

Kontrak Eichhorn di Berlin mencakup klausul pelepasan yang kabarnya berkisar antara sepuluh hingga dua belas juta euro. "Menurut saya, jika Anda melihat Kenny Eichhorn – dan FC Bayern tidak akan mengabaikannya –, maka kami tidak akan menjalankan tugas kami dengan baik," kata Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, baru-baru ini kepada Bild, yang menegaskan bahwa FCB sangat memperhatikan Eichhorn.