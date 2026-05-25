Kennet EichhornGetty Images
FC Bayern dan BVB harus waspada! Klub papan atas dunia lainnya tampaknya ikut bersaing untuk mendapatkan bintang muda Hertha, Kennet Eichhorn, dan serius dalam upayanya

FC Bayern München dan Borussia Dortmund tampaknya harus menghadapi persaingan internasional yang lebih ketat dalam perebutan salah satu talenta terbaik Jerman.

Menurut laporan Sky, Liverpool FC kini turut ikut serta dalam perebutan pemain tengah berbakat Kennet Eichhorn dari Hertha BSC.

  • Upaya yang dilakukan The Reds dilaporkan sudah "sangat konkret". Pembicaraan serius antara Liverpool dan pihak Eichhorn kabarnya telah berlangsung.

    Eichhorn saat ini merupakan salah satu gelandang muda paling diminati di Eropa. Terutama klub-klub top Jerman seperti FC Bayern München, Borussia Dortmund, dan Bayer Leverkusen yang terus-menerus mendekati pemain berusia 16 tahun ini, yang pada Agustus 2025, tak lama setelah ulang tahunnya yang ke-16, melakukan debutnya untuk Hertha di Bundesliga 2.

    Kontrak Eichhorn di Berlin mencakup klausul pelepasan yang kabarnya berkisar antara sepuluh hingga dua belas juta euro. "Menurut saya, jika Anda melihat Kenny Eichhorn – dan FC Bayern tidak akan mengabaikannya –, maka kami tidak akan menjalankan tugas kami dengan baik," kata Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, baru-baru ini kepada Bild, yang menegaskan bahwa FCB sangat memperhatikan Eichhorn.

    Apakah Manchester City juga tertarik pada Kennet Eichhorn?

    Dari Inggris, selain Liverpool, kabarnya Manchester City juga telah menunjukkan minat pada gelandang tengah tersebut. The Skyblues tampaknya berencana untuk meminjamkan Eichhorn setelah merekrutnya, dan Bayer Leverkusen dianggap sebagai kandidat yang paling menjanjikan untuk peminjaman tersebut.

    Eichhorn sudah menjadi pemain inti di Hertha sejak awal musim, namun pada Januari ia terhambat oleh cedera pergelangan kaki dan absen selama dua setengah bulan. Pada minggu-minggu terakhir musim ini, ia kembali secara rutin masuk dalam starting eleven Berlin. Secara keseluruhan, pemain timnas junior Jerman ini telah mencatatkan 17 penampilan di liga kedua. Pada pertandingan melawan Greuther Fürth yang berakhir dengan skor 2-1 pada pekan ke-33, Eichhorn mencetak gol perdananya di Bundesliga 2.

  • Akankah ada pesaing bagi Kennet Eichhorn? Para gelandang tengah dalam skuad FC Liverpool saat ini

    Pemain

    Usia

    Kontrak hingga

    Ryan Gravenberch

    24

    2032

    Alexis Mac Allister

    27

    2028

    Curtis Jones

    25

    2027

    Wataru Endo

    33

    2027

    Stefan Bajcetic

    21

    2027

    Trey Nyoni

    18

    2030