Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Anthony GordonGetty Images
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

FC Bayern, Berita: Newcastle United tampaknya meminta biaya transfer yang sangat tinggi untuk transfer Anthony Gordon

Bundesliga
Champions League
Transfers
Bayern Munich
A. Gordon
Newcastle United
J. Kimmich

Bagi FC Bayern, tampaknya pintu peluang yang sangat mahal secara historis terbuka dalam upaya merekrut Anthony Gordon. Joshua Kimmich berharap putranya diizinkan begadang lebih lama untuk menonton pertandingan melawan Real Madrid. Berita dan rumor seputar FCB.

Berita dan artikel lainnya tentang FC Bayern:

    FC Bayern tampaknya boleh berharap dapat merekrut Anthony Gordon pada musim panas nanti. Namun, juara Bundesliga itu tampaknya harus merogoh kocek untuk membayar biaya transfer yang sangat tinggi, bahkan bisa dibilang bersejarah. Pasalnya, seperti dilaporkan BBC, Newcastle United memang bersedia mendengarkan tawaran untuk pemain berusia 25 tahun tersebut. Namun, pembicaraan serius dengan The Magpies baru bisa dilakukan mulai dari tawaran minimal 80 juta euro, mengingat situasi kontraknya (Gordon masih memiliki kontrak empat tahun). Jumlah tersebut akan menjadikan Gordon sebagai rekrutan termahal kedua dalam sejarah klub Munich, setelah Lucas Hernandez dan di bawah Harry Kane (95 juta euro).

    Keuntungan Bayern: Menurut BBC, Gordon sangat menyadari bahwa juara Bundesliga itu sangat menghargai kemampuannya sebagai pemain dan karenanya terbuka untuk pindah ke Bundesliga. Itulah sebabnya para pakar menilai peluang transfer Gordon ke FCB cukup baik.

    Sky melaporkan pada hari Senin bahwa klub asal Munich tersebut sedang mencari pemain cadangan dan pesaing untuk Luis Diaz di sayap kiri, yang sekaligus juga bisa bermain sebagai penyerang utama menggantikan Kane, dan telah melakukan pembicaraan yang "sangat konkret" dengan pihak Gordon. Pemain serang yang lincah dan cepat itu disebut sebagai "kandidat idaman" untuk posisi kosong di lini serang Bayern, demikian dilaporkan.

    Selanjutnya, pakar transfer Fabrizio Romano secara tidak langsung mengonfirmasi laporan tersebut dan menyatakan bahwa Newcastle akan menjual setidaknya satu pemain top pada musim panas ini karena struktur skuad yang mahal dan aturan Financial Fair Play. Selain Gordon, terdapat banyak peminat untuk Sandro Tonali dan Bruno Guimaraes.

    Namun, FC Bayern kini sudah tidak sendirian dalam minatnya terhadap Gordon. Menurut Romano, ada beberapa klub terutama dari Liga Premier yang juga berebut jasa pemain timnas Inggris tersebut. Secara khusus, dalam beberapa pekan terakhir, FC Arsenal telah dikaitkan dengan Gordon. The Sun melaporkan bahwa The Gunners bahkan siap mengeluarkan hingga 90 juta euro untuk Gordon. Jumlah yang tampaknya tidak akan diinvestasikan FCB untuk seorang pemain yang, mengingat penampilan Luis Diaz yang sangat meyakinkan dan konsisten, pada awalnya lebih berada dalam peran sebagai penantang. Sky melaporkan bahwa Bayern tetap bersedia mengeluarkan hingga 70 juta euro.

    Tren dalam kebijakan transfer klub asal Munich tersebut tampaknya berubah belakangan ini, terutama terkait biaya skuad dan transfer, dengan mengarahkan peran cadangan untuk diisi oleh talenta internal atau pemain yang kembali dari masa pinjaman, guna mendukung pengembangan pemain muda mereka sendiri. Pelatih Vincent Kompany pun memberikan kesempatan bermain kepada banyak talenta Bayern jauh lebih sering dibandingkan musim lalu, dan kabarnya baru-baru ini menelepon Noel Aseko untuk menunjukkan prospeknya di tim utama mulai musim panas mendatang.

    Aseko telah bermain sebagai pemain pinjaman di Hannover 96 selama hampir satu setengah tahun dan pada musim ini menjadi pemain kunci di lini tengah tim yang sedang berjuang untuk promosi. Oleh karena itu, klub asal Niedersachsen tersebut menggunakan opsi pembelian yang telah dinegosiasikan dengan Bayern, sebelum sang juara bertahan membawa kembali Aseko secara langsung melalui opsi pembelian kembali. Aseko berpotensi mengisi posisi yang kosong di lini tengah setelah kembalinya ke Munich, yang ditinggalkan oleh kepergian Leon Goretzka.

    • Iklan

  • FC Bayern, Berita: Anak Kimmich Terlambat Masuk Sekolah Akibat Drama Real Madrid?

    Pertandingan Liga Champions yang seru melawan Real Madrid juga membuat Joshua Kimmich terkesan. "Pertandingannya sangat dramatis," kata kapten Bayern München itu setelah laga sengit yang berakhir 4-3 (2-3) kepada DAZN. Dengan senyum di wajahnya, Kimmich kemudian berharap istrinya, Lina, yang menonton di rumah, tidak terlalu ketat terhadap anak-anak mereka.

    "Saya rasa, menonton sampai akhir itu sepadan. Saya harap, semua anak di Jerman diizinkan untuk begadang sedikit lebih lama," kata Kimmich setelah lolos ke semifinal: "Saya harap, istri saya mengizinkan anak saya menonton sedikit lebih lama." Dan pada hari Kamis, mungkin dia baru boleh "berangkat ke sekolah pada jam ketiga".

    Dalam perjalanannya menuju gelar yang dinanti-nantikan, Bayern kini akan menghadapi Paris Saint-Germain—juara bertahan—di babak empat besar. "Saya rasa, dua tim terbaik Eropa saat ini akan saling berhadapan di semifinal," kata Kimmich mengenai dua pertandingan pada 28 April dan 6 Mei, Paris "sudah dalam performa yang tidak buruk. Harus diakui, mereka selalu tampil prima saat momen krusial. Saya pasti menantikan kedua pertandingan itu."

    Sumber: SID

  • FC Bayern, Berita: Cedera Parah dan Musim Berakhir bagi Bintang Muda

    Guido Della Rovere tidak akan bisa bermain bersama tim U23 FC Bayern München di sisa musim ini. Pemain muda berbakat berusia 18 tahun yang bergabung dengan Bayern dari Cremonese pada 2024 ini mengalami cedera tendon di paha saat timnya kalah 1-2 dari Würzburger Kickers, dan tidak akan tampil lagi di sisa musim ini.

    Sejauh ini, Della Rovere baru sekali masuk dalam skuad tim utama musim ini. Dalam kemenangan 4-0 atas Union Berlin pada pertengahan Maret, ia duduk di bangku cadangan, namun tidak diturunkan. Sebagai gantinya, Maycon Cardozo dan Erblin Osmani mendapat kesempatan merasakan atmosfer Bundesliga.

    Dengan sepuluh assist di Regionalliga Süd, Della Rovere menjadi pemberi assist terbanyak di tim cadangan FC Bayern. Selain itu, ia juga mencetak empat gol sendiri. Ditambah dua gol dalam empat pertandingan di Youth League. Kontraknya dengan FCB masih berlaku hingga 2027.

  • FC Bayern, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    TanggalWaktuPertandingan
    Minggu, 19 April17.30FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
    Rabu, 22 April20.45Bayer Leverkusen - FC Bayern (Piala DFB)
    Sabtu, 25 April15.30Mainz 05 - FC Bayern (Bundesliga)
Premier League
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Bundesliga
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB