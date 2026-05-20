Goal.com
LiveTiket
Max EberlGetty Images
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

FC Bayern, Berita dan Rumor: Transfer Besar yang Mengejutkan? Pemain senilai 90 juta euro dikabarkan ingin mempercepat kepindahannya

Bundesliga
Transfers
Premier League
Bayern Munich
Manchester City
J. Gvardiol
J. Musiala

FC Bayern tampaknya akan mendapatkan opsi transfer yang sangat mengejutkan, namun juga mahal. Berita dan rumor seputar FCB.

Berita dan artikel lainnya tentang FC Bayern:

  • Akankah FC Bayern secara mengejutkan mengalahkan PSG? 
  • Prestasi luar biasa! Tahun pertama Jonathan Tah yang gemilang bersama Bayern
  • Para bintang FC Bayern dikabarkan turut berperan dalam kembalinya Neuer yang sensasional
  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    FC Bayern, Berita: Gvardiol dikabarkan ingin mempercepat kepindahannya dari ManCity - Pindah ke FCB?

    Setelah beberapa hari lalu Lothar Matthäus mengangkat nama Josko Gvardiol sebagai calon pemain FC Bayern, tampaknya memang akan ada perkembangan menarik terkait bek tengah asal Kroasia tersebut pada musim panas nanti.

    Pasalnya, seperti dilaporkan Sport1, Gvardiol sedang berusaha memaksa hengkangnya dari Manchester City dan sangat mungkin membayangkan pindah ke klub juara Jerman tersebut. Menurut laporan tersebut, pemain berusia 24 tahun ini dianggap sebagai "penggemar berat" FC Bayern dan konon telah menarik minat klub asal Munich tersebut bahkan sebelum ia pindah dari RB Leipzig ke Cityzens.

    Namun, ada beberapa kendala yang membuat transfer sensasional semacam itu ke FCB tampak sangat tidak realistis. Pertama, posisi bek tengah Bayern sudah terisi dengan baik oleh Dayot Upamecano dan Jonathan Tah, sementara Josip Stanisic juga bisa bermain di posisi tersebut. 

    Meskipun Hiroki Ito dan Min-Jae Kim dianggap sebagai kandidat untuk dijual pada musim panas, Bayern sebenarnya telah menetapkan posisi bek kanan dan sayap kiri sebagai prioritas transfer. Idealnya, mereka ingin mendatangkan pemain serang serba bisa yang dapat bertindak sebagai cadangan bagi Harry Kane sekaligus penantang bagi Luis Diaz. 

    Dalam hal ini, Anthony Gordon dari Newcastle United menjadi target transfer utama. Baru-baru ini, Charles De Ketelaere dari Atalanta Bergamo juga disebut-sebut sebagai kandidat potensial untuk Bayern. Di posisi bek kanan, sudah berbulan-bulan beredar rumor tentang kemungkinan perekrutan Givairo Read dari Feyenoord Rotterdam.

    Semua pemain ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, sangat diragukan bahwa Bayern akan benar-benar mengejar Gvardiol. Pemain berusia 24 tahun itu pindah dari Leipzig ke Manchester pada 2023 dengan biaya sebesar 90 juta euro dan masih terikat kontrak di sana hingga 2028. Di Manchester City, ia langsung menjadi pemain inti di bawah asuhan pelatih Pep Guardiola dan juga semakin sering diturunkan sebagai bek kiri.

    Setidaknya, fleksibilitasnya dan fakta bahwa ia kidal bisa membuatnya kembali menarik bagi FCB. Pasalnya, keraguan terhadap Alphonso Davies dilaporkan semakin meningkat di internal klub. Sejak mengalami robekan ligamen silang disertai kerusakan tulang rawan pada Maret 2025, pemain asal Kanada ini belum kembali ke performa terbaiknya. Baru-baru ini, ia mengalami cedera otot serius untuk ketiga kalinya dalam tiga bulan dan khawatir tidak bisa bermain di Piala Dunia di negaranya sendiri. Sebagai alternatif untuk Davies, Bayern dilaporkan sudah mengincar Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt.

    Gvardiol juga mengalami nasib buruk di musim ini. Awal tahun ini ia mengalami patah tulang kering dan baru kembali bermain pada pertengahan Mei – tepat waktu untuk ikut serta dalam Piala Dunia. Meskipun cedera yang lama, Gvardiol berhasil masuk ke dalam skuad 26 pemain Kroasia dan kemungkinan besar akan memainkan peran penting di lini pertahanan.

    Pindah ke FC Bayern saat ini sebenarnya tidak masuk akal baik bagi sang pemain maupun bagi Bayern. Dari sudut pandang klub asal Munich, hanya kepergian Ito, Kim, dan mungkin juga Davies yang akan menciptakan skenario baru. 

    Gvardiol sebenarnya selalu menjadi pemain inti di City di bawah asuhan Guardiola, selama ia dalam kondisi sehat. Masih dipertanyakan apakah hal itu akan berubah jika musim panas nanti era baru dimulai dan Enzo Maresca menggantikan Guardiola.

    • Iklan

  • FC Bayern, Berita: Christoph Freund tampaknya ingin merekrut pemain dari RB Salzburg

    Direktur Olahraga Christoph Freund tampaknya ingin mendatangkan seorang rekan lamanya dari masa-masa di Salzburg ke FC Bayern. Seperti dilaporkan oleh tz, Freund ingin memboyong Bernhard Seonbuchner dari FC Liefering untuk menjadikannya penghubung antara program pembinaan muda dan tim senior di klub juara terbanyak Jerman tersebut.

    Seonbuchner mengambil alih posisi direktur olahraga setelah Freund hengkang dari RB Salzburg. Saat ini, ia menjabat sebagai manajer olahraga di FC Liefering, "tim cadangan" Salzburg di Liga 2. Kesepakatan antara Seonbuchner dan Bayern kabarnya sudah tercapai, kini tinggal menunggu persetujuan dari RB Salzburg.

  • FC Bayern, Berita: Jamal Musiala mendapat "kehormatan besar"

    Musiala dalam dua versi: Pemain timnas Jamal Musiala kini juga hadir dalam bentuk patung lilin sejak Selasa lalu. "Potongannya lebih bagus daripada saya," canda pemain berusia 23 tahun itu saat peresmian di Munich. Ke depannya, patung yang dibuat di London ini akan dipajang di Madame Tussauds Berlin, berdampingan dengan bintang-bintang seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Manuel Neuer, atau Joshua Kimmich.

    "Ini adalah kehormatan besar. Saya benar-benar bangga bisa menjadi bagian dari ini. Saya hanya merasa bahagia. Saya harap saya masih bisa melakukan banyak hal untuk menunjukkan nilai saya di samping semua bintang itu," kata Musiala kepada surat kabar Bild. Patung itu terlihat "sempurna, ini adalah sebuah mahakarya".

    Bersama Bayern, pemain berbakat ini ingin mengakhiri musim dengan meraih gelar ganda pada Sabtu (pukul 20.00/ARD dan Sky) di final Piala Jerman di Berlin melawan VfB Stuttgart. Antusiasme Musiala menjelang debutnya di Berlin "sangat besar. Semua yang saya dengar dari pemain lain adalah bahwa suasananya benar-benar keren."

    Setelah itu, Musiala akan menghadapi Piala Dunia pertamanya. Pengumuman skuad DFB akan dilakukan pada Kamis. Turnamen di AS, Meksiko, dan Kanada (11 Juni hingga 19 Juli) sudah "ada di pikirannya. Tapi fokus saya sekarang hanya pada final, melakukan segala yang mungkin untuk membantu tim. Dan kemudian kita lanjutkan."

    (Sumber: Sport-Informations-Dienst)

  • FC Bayern, Jadwal Pertandingan: Jadwal Pertandingan FCB Selanjutnya

    TanggalPertandinganKompetisi
    23 MeiFC Bayern - VfB StuttgartPiala DFB
    25 JuliSV Wehen Wiesbaden - FC BayernPertandingan Persahabatan
    4 AgustusJeju SK FC - FC BayernPertandingan persahabatan
    7 AgustusFC Bayern - Aston VillaPertandingan persahabatan
    15 AgustusFC Bayern - RB LeipzigPertandingan persahabatan
DFB-Pokal
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL