FC Bayern, Berita dan Rumor: Transfer Besar yang Mengejutkan? Pemain senilai 90 juta euro dikabarkan ingin mempercepat kepindahannya

Setelah beberapa hari lalu Lothar Matthäus mengangkat nama Josko Gvardiol sebagai calon pemain FC Bayern, tampaknya memang akan ada perkembangan menarik terkait bek tengah asal Kroasia tersebut pada musim panas nanti.

Pasalnya, seperti dilaporkan Sport1, Gvardiol sedang berusaha memaksa hengkangnya dari Manchester City dan sangat mungkin membayangkan pindah ke klub juara Jerman tersebut. Menurut laporan tersebut, pemain berusia 24 tahun ini dianggap sebagai "penggemar berat" FC Bayern dan konon telah menarik minat klub asal Munich tersebut bahkan sebelum ia pindah dari RB Leipzig ke Cityzens.

Namun, ada beberapa kendala yang membuat transfer sensasional semacam itu ke FCB tampak sangat tidak realistis. Pertama, posisi bek tengah Bayern sudah terisi dengan baik oleh Dayot Upamecano dan Jonathan Tah, sementara Josip Stanisic juga bisa bermain di posisi tersebut.

Meskipun Hiroki Ito dan Min-Jae Kim dianggap sebagai kandidat untuk dijual pada musim panas, Bayern sebenarnya telah menetapkan posisi bek kanan dan sayap kiri sebagai prioritas transfer. Idealnya, mereka ingin mendatangkan pemain serang serba bisa yang dapat bertindak sebagai cadangan bagi Harry Kane sekaligus penantang bagi Luis Diaz.

Dalam hal ini, Anthony Gordon dari Newcastle United menjadi target transfer utama. Baru-baru ini, Charles De Ketelaere dari Atalanta Bergamo juga disebut-sebut sebagai kandidat potensial untuk Bayern. Di posisi bek kanan, sudah berbulan-bulan beredar rumor tentang kemungkinan perekrutan Givairo Read dari Feyenoord Rotterdam.

Semua pemain ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, sangat diragukan bahwa Bayern akan benar-benar mengejar Gvardiol. Pemain berusia 24 tahun itu pindah dari Leipzig ke Manchester pada 2023 dengan biaya sebesar 90 juta euro dan masih terikat kontrak di sana hingga 2028. Di Manchester City, ia langsung menjadi pemain inti di bawah asuhan pelatih Pep Guardiola dan juga semakin sering diturunkan sebagai bek kiri.

Setidaknya, fleksibilitasnya dan fakta bahwa ia kidal bisa membuatnya kembali menarik bagi FCB. Pasalnya, keraguan terhadap Alphonso Davies dilaporkan semakin meningkat di internal klub. Sejak mengalami robekan ligamen silang disertai kerusakan tulang rawan pada Maret 2025, pemain asal Kanada ini belum kembali ke performa terbaiknya. Baru-baru ini, ia mengalami cedera otot serius untuk ketiga kalinya dalam tiga bulan dan khawatir tidak bisa bermain di Piala Dunia di negaranya sendiri. Sebagai alternatif untuk Davies, Bayern dilaporkan sudah mengincar Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt.

Gvardiol juga mengalami nasib buruk di musim ini. Awal tahun ini ia mengalami patah tulang kering dan baru kembali bermain pada pertengahan Mei – tepat waktu untuk ikut serta dalam Piala Dunia. Meskipun cedera yang lama, Gvardiol berhasil masuk ke dalam skuad 26 pemain Kroasia dan kemungkinan besar akan memainkan peran penting di lini pertahanan.

Pindah ke FC Bayern saat ini sebenarnya tidak masuk akal baik bagi sang pemain maupun bagi Bayern. Dari sudut pandang klub asal Munich, hanya kepergian Ito, Kim, dan mungkin juga Davies yang akan menciptakan skenario baru.

Gvardiol sebenarnya selalu menjadi pemain inti di City di bawah asuhan Guardiola, selama ia dalam kondisi sehat. Masih dipertanyakan apakah hal itu akan berubah jika musim panas nanti era baru dimulai dan Enzo Maresca menggantikan Guardiola.