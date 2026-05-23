FC Bayern, Berita dan Rumor: Seharga 40 Juta Euro! Transfer mengejutkan FCB tampaknya semakin mungkin terjadi

Di FC Bayern, minat terhadap Yann Bisseck tampaknya semakin menguat. Setelah Fabrizio Romano melaporkan bahwa juara Bundesliga tersebut memantau situasi bek tengah berusia 25 tahun itu di Inter Milan, namun masih ada kandidat lain untuk memperkuat lini belakang, Gazzeta dello Sport kini menambahkan informasi lebih lanjut.
Menurut laporan tersebut, Inter telah menetapkan harga sebesar 40 juta euro untuk pemain timnas Jerman tersebut, yang secara mengejutkan tidak akan ikut serta dalam Piala Dunia, dan telah mengincar dua pemain bertahan sebagai penggantinya. Yang pertama adalah Tarik Muharemovic dari Sassuolo, yang dididik di Juventus dan diprediksi memiliki masa depan yang cerah. Kandidat kedua adalah Oumar Solet dari Udinese, yang sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke Nerazzurri.
Namun, dua pemain bertahan Inter, Francesco Acerbi dan Matteo Darmian, dipastikan akan hengkang setelah musim ini berakhir. Kepindahan Alessandro Bastoni ke FC Barcelona juga sempat dianggap sangat mungkin, namun menurut laporan media yang seragam, transfer tersebut kini telah batal dan Bastoni kemungkinan besar akan tetap di Milan. Bahwa hal ini juga berlaku untuk Bisseck, tampaknya saat ini masih diragukan.
Pemain berusia 25 tahun ini, yang sendiri memicu spekulasi dengan kabar pergantian agen ke Giovanni Branchini, berhasil menempatkan dirinya secara kokoh di lini belakang tiga orang bersama Manuel Akanji dan Bastoni di bawah asuhan pelatih baru Cristian Chivu, setelah awal musim yang sulit. Namun, jika Inter benar-benar ingin merekrut Muharemovic dan Solet, mereka membutuhkan dana. Gazzetta dello Sport berspekulasi bahwa karena alasan itulah, Inter tidak akan terlalu menghalangi kepergian Bisseck, yang kontraknya masih berlaku hingga 2029.
Di Bayern, posisi bek kanan sebenarnya menjadi prioritas dalam hal transfer untuk lini pertahanan, terutama Givairo Read dari Feyenoord Rotterdam. Namun, dinamika baru juga bisa terjadi di posisi bek tengah di Säbener Straße. Meskipun Dayot Upamecano dan Jonathan Tah sudah pasti menjadi andalan, celah baru bisa muncul di belakang duo tersebut pada musim panas nanti.
Di satu sisi, Min-Jae Kim sudah cukup lama dianggap sebagai kandidat untuk dijual dan diperkirakan boleh meninggalkan klub dengan harga 25 juta euro menurut kicker. Fenerbahce dilaporkan sangat tertarik dan bahkan sudah melakukan pembicaraan. Hiroki Ito juga kabarnya boleh meninggalkan klub lagi jika ada tawaran yang sesuai, setelah hanya dua tahun yang diwarnai banyak cedera. Menurut tz, batas harga terendah berada di sekitar 20 juta euro.
Dengan Bisseck, FC Bayern secara teori dan jika diperlukan akan bisa menyelesaikan dua masalah sekaligus. Lagi pula, pemain kelahiran Köln ini juga bisa bermain sebagai bek kanan.
Skenario serupa — hanya untuk sisi kiri — juga akan terjadi melalui kemungkinan perekrutan Josko Gvardiol dari Manchester City. Pemain timnas Kroasia ini baru-baru ini dikabarkan oleh Sport1 sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan Manchester pada musim panas dan tidak menolak pindah ke Bayern.
Namun, di sini pun muncul pertanyaan mengenai keefektifannya: Bayern sebenarnya sudah memiliki solusi jangka panjang untuk posisi andalan Gvardiol di tengah dan kiri dengan Upamecano, Tah, dan Alphonso Davies. Meskipun belakangan ini keraguan internal terhadap Davies semakin besar akibat masalah cedera yang berkepanjangan dan berulang, Konrad Laimer dan Josip Stanisic telah tampil lebih dari memuaskan sebagai pengganti. Selain itu, FC Bayern juga dikabarkan telah mengincar Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt.
Para penggemar FC Bayern melontarkan kritik tajam terhadap DFB terkait "harga selangit pada final Piala" antara juara terbanyak sepanjang masa itu dan VfB Stuttgart. Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh organisasi payung Club Nr. 12, tidak hanya harga 45 euro untuk kategori tiket termurah yang dipertanyakan, yang bahkan jika dibandingkan dengan harga tiket final UEFA pun masih tergolong sangat mahal. Mereka juga mengecam bahwa kategori tiket termurah tersebut justru memiliki kuota yang relatif paling sedikit - yaitu hanya di dua dari 169 blok di Stadion Olimpiade Berlin.
"Jika sebagian besar penggemar kedua klub hanya ditawari tiket seharga 80, 150, atau bahkan 195 euro, maka kategori penonton yang secara resmi diumumkan seharga 45 euro tidak lebih dari sekadar kedok. Menyebutnya sebagai kategori penggemar dengan harga 45 € sudah merupakan hal yang sinis," demikian bunyi pernyataan tersebut, yang semakin tajam seiring berjalannya waktu."Sebuah asosiasi yang terus berjuang untuk mendapatkan penerimaan sosial sekali lagi menunjukkan, meskipun ada penegasan sebaliknya, bahwa mereka sangat jauh dari realitas kehidupan banyak penggemar biasa, yang kehidupan sehari-harinya di banyak aspek sudah menghadapi kenaikan harga yang signifikan, sementara pada saat yang sama uang yang tersedia (misalnya pendapatan) tidak atau jauh dari cukup untuk mengimbangi hal tersebut."
Di akhir pernyataan, asosiasi induk penggemar ini juga menyinggung kritik tajam dari DFB terhadap harga tiket Piala Dunia yang selangit. "Saya juga memandang kebijakan harga ini secara kritis. Sepak bola melambangkan identitas dan kebersamaan; ia seharusnya juga terjangkau bagi mereka yang berpenghasilan menengah," kata Presiden DFB Bernd Neuendorf baru-baru ini dalam wawancara dengan Welt am Sonntag.
"DFB, yang baru-baru ini mengkritik harga tiket FIFA yang sangat tinggi, sekali lagi gagal memberikan contoh yang baik di kandang sendiri," tutup Club Nr. 12.
|Tanggal
|Pertandingan
|Kompetisi
|23 Mei
|FC Bayern - VfB Stuttgart
|Piala DFB
|25 Juli
|SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern
|Pertandingan Persahabatan
|4 Agustus
|Jeju SK FC - FC Bayern
|Pertandingan persahabatan
|7 Agustus
|FC Bayern - Aston Villa
|Pertandingan persahabatan
|15 Agustus
|FC Bayern - RB Leipzig
|Pertandingan persahabatan