FC Bayern, Berita dan Rumor: Klausul pelepasan yang fantastis! FCB tampaknya menjalin kontak dengan kandidat transfer yang mengejutkan

FC Bayern dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terdekat Tomas Araujo untuk menjajaki kemungkinan transfer. Hal ini dilaporkan oleh tz.
Araujo bisa bermain baik sebagai bek tengah maupun bek sayap kanan dan berpotensi menjadi pesaing baru bagi Konrad Laimer. Terkait hal ini, juara Bundesliga tersebut sebelumnya juga telah mengincar Givairo Read.
Masalahnya dengan Araujo: Pemain berusia 23 tahun ini baru saja menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2029 dengan Benfica Lisbon pada akhir 2024, yang konon juga mencakup klausul pelepasan yang sangat besar. Angka tersebut bervariasi antara 80 hingga 100 juta euro, tergantung laporan media. Chelsea juga dilaporkan pernah menunjukkan minat besar pada Araujo di masa lalu.
Sulit dipercaya bahwa Bayern akan mengeluarkan dana sebesar itu untuk pemain timnas Portugal tersebut. Majalah kicker baru-baru ini juga melaporkan bahwa prioritas internal Bayern adalah merekrut pemain serang serba bisa untuk posisi sayap kiri dan ujung tombak. Itulah sebabnya, rumor mengenai Anthony Gordon dari Newcastle United semakin menguat belakangan ini.
Namun, juara Bundesliga ini mungkin membutuhkan pemain di lini belakang pada musim panas nanti, jika Min-Jae Kim dan Hiroki Ito meninggalkan klub. Kim sudah dianggap sebagai kandidat untuk dijual pada musim panas lalu, namun masa depan Ito di FCB juga dilaporkan dipenuhi tanda tanya besar.
Pasalnya, seperti yang dilaporkan lebih lanjut oleh tz, Ito diperbolehkan meninggalkan FC Bayern pada musim panas mendatang setelah hanya dua tahun yang kurang memuaskan, asalkan ada tawaran yang sesuai untuk pemain asal Jepang tersebut.
Ito pindah dari VfB Stuttgart ke klub asal Munich pada musim panas 2024 melalui klausul pelepasan sebesar 23,5 juta euro, namun musim debutnya berubah menjadi bencana yang pahit. Pemain berusia 26 tahun itu mengalami patah tulang metatarsal tak lama sebelum musim dimulai, yang membuatnya absen selama berbulan-bulan. Setelah itu, ia hanya tampil dalam enam pertandingan sebelum metatarsalnya patah lagi.
Baru pada November tahun lalu Ito kembali secara definitif dan dalam kondisi pulih, dan setidaknya telah tampil dalam 21 pertandingan resmi untuk Bayern pada musim ini. Terutama pada fase akhir musim, di mana fokus tim Munich setelah memastikan gelar juara liga beralih ke mencapai final Liga Champions, Ito semakin sering diturunkan.
Dalam pertandingan sistem gugur di Liga Champions melawan Real Madrid dan Paris Saint-Germain, ia empat kali duduk di bangku cadangan selama 90 menit. Begitu pula dalam pertandingan sistem gugur di Piala DFB, ia hanya diturunkan sesaat sebelum pertandingan berakhir, jika memang diturunkan.
Kontraknya di Munich masih berlaku hingga 2028. Mengingat investasi sebesar 23,5 juta euro, klub yang tertarik kemungkinan harus menawarkan setidaknya 20 juta euro untuk Ito agar juara bertahan tersebut bersedia melakukan negosiasi.
|Tanggal
|Pertandingan
|Kompetisi
|Sabtu, 9 Mei
|VfL Wolfsburg - FC Bayern
|Bundesliga
|Sabtu, 16 Mei
|FC Bayern - 1. FC Köln
|Bundesliga
|Sabtu, 23 Mei
|FC Bayern - VfB Stuttgart
|Piala DFB