FC Bayern, Berita dan Rumor: Klausul pelepasan yang fantastis! FCB tampaknya menjalin kontak dengan kandidat transfer yang mengejutkan

FC Bayern dilaporkan telah melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak terdekat Tomas Araujo untuk menjajaki kemungkinan transfer. Hal ini dilaporkan oleh tz.

Araujo bisa bermain baik sebagai bek tengah maupun bek sayap kanan dan berpotensi menjadi pesaing baru bagi Konrad Laimer. Terkait hal ini, juara Bundesliga tersebut sebelumnya juga telah mengincar Givairo Read.

Masalahnya dengan Araujo: Pemain berusia 23 tahun ini baru saja menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2029 dengan Benfica Lisbon pada akhir 2024, yang konon juga mencakup klausul pelepasan yang sangat besar. Angka tersebut bervariasi antara 80 hingga 100 juta euro, tergantung laporan media. Chelsea juga dilaporkan pernah menunjukkan minat besar pada Araujo di masa lalu.

Sulit dipercaya bahwa Bayern akan mengeluarkan dana sebesar itu untuk pemain timnas Portugal tersebut. Majalah kicker baru-baru ini juga melaporkan bahwa prioritas internal Bayern adalah merekrut pemain serang serba bisa untuk posisi sayap kiri dan ujung tombak. Itulah sebabnya, rumor mengenai Anthony Gordon dari Newcastle United semakin menguat belakangan ini.

Namun, juara Bundesliga ini mungkin membutuhkan pemain di lini belakang pada musim panas nanti, jika Min-Jae Kim dan Hiroki Ito meninggalkan klub. Kim sudah dianggap sebagai kandidat untuk dijual pada musim panas lalu, namun masa depan Ito di FCB juga dilaporkan dipenuhi tanda tanya besar.