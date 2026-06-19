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Eberl Getty Images
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

FC Bayern, Berita dan Rumor: FCB tampaknya menolak tawaran bernilai jutaan dari Liga Premier

Bundesliga
Transfers
Premier League
J. Kusi-Asare
Bayern Munich
Fulham
M. Neuer
J. Urbig
Germany
World Cup

FC Bayern memiliki empat pemain yang jelas-jelas akan dijual. Namun, seorang pemain berbakat papan atas berpotensi mendatangkan dana jutaan bagi juara terbanyak Jerman tersebut. Meskipun musim ini berjalan sangat buruk, ia tampaknya sangat diminati. Berita dan rumor seputar juara terbanyak Jerman tersebut.

Berita dan artikel lainnya tentang FC Bayern:

  • Kusi AsareGetty Images

    FC Bayern, Berita: Fulham berupaya sekuat tenaga untuk mendatangkan Kusi-Asare — namun tawarannya masih terlalu rendah

    Alexander Nübel, Bryan Zaragoza, Sacha Boey, Joao Palhinha: Daftar pemain yang kemungkinan akan dilepas—dan diharapkan dapat mendatangkan dana besar bagi FC Bayern pada musim panas nanti—cukup panjang. Namun, saat ini belum ada perkembangan berarti. Hal ini berbeda dengan satu pemain yang sebenarnya tidak harus meninggalkan FCB.

    Sky baru-baru ini melaporkan bahwa FC Fulham tertarik untuk merekrut Jonah Kusi-Asare secara permanen, meskipun masa peminjamannya pada pandangan pertama tampak benar-benar berantakan. Meskipun The Cottagers memiliki opsi pembelian untuk Kusi-Asare, nilai opsi tersebut dianggap terlalu tinggi oleh klub Liga Premier tersebut mengingat penampilannya selama masa peminjaman. 

    Menurut kabar yang beredar, angka tersebut mencapai dua belas juta euro. Kini, menurut laporan Bild, Fulham dilaporkan telah mengirimkan tawaran awal sebesar lebih dari tiga juta euro kepada juara terbanyak Jerman tersebut untuk mendapatkan jasa Kusi-Asare. Namun, tawaran tersebut langsung ditolak oleh FCB. Diperkirakan bahwa The Cottagers akan mencoba meningkatkan tawaran mereka.

    Padahal, Kusi-Asare sebenarnya hampir tidak meninggalkan kesan apa pun di Fulham dan hanya tampil dalam sembilan penampilan singkat serta satu kali menjadi starter di tim utama sepanjang musim. Pada akhirnya, pemain timnas Swedia U-21 ini hanya mencatatkan 122 menit bermain di tim utama The Cottagers (tanpa kontribusi gol). Bahkan, pada musim dingin lalu, sudah ada pembicaraan mengenai penghentian masa peminjamannya. Pertandingan pada bulan Oktober melawan AFC Bournemouth menjadi simbol situasi kurang menguntungkan yang dialami Kusi-Asare di Fulham di bawah asuhan pelatih Marco Silva, yang kini pindah ke Benfica.

    Saat itu, Raul Jimenez dan Rodrigo Muniz—dua opsi penyerang favorit Silva—tidak bisa bermain, namun alih-alih memilih Kusi-Asare, Silva justru mengandalkan gelandang berusia 18 tahun, Josh King, sebagai “false nine”. Kusi-Asare bahkan tidak diberi kesempatan untuk masuk sebagai pemain pengganti, yang kemudian menimbulkan ketidakpahaman di kalangan para penggemar.

    "Kita tidak bisa bermain tanpa penyerang, terlepas dari seberapa berpengalamannya dia," tulis, misalnya, podcaster Fulham Drew Heatley dalam sebuah artikel untuk BBC. "Ada masalah: Marco Silva tampaknya tidak menghargainya." Silva sendiri menanggapi kritik yang mulai muncul terkait Kusi-Asare dengan cukup tenang. 

    "Dia masih sangat, sangat, sangat muda dan menurut saya masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk beradaptasi," katanya saat itu, dan pada bulan November ia menegaskan kembali dengan sangat jelas: "Saat kami merekrutnya, tentu saja kami melihat hal-hal tertentu dalam dirinya. Dia memiliki kemampuan yang penting bagi seorang penyerang. Saya tahu dia berasal dari klub besar, tetapi dia belum cukup berpengalaman bermain di level senior sebelum bergabung dengan kami." 

    Saat itu, tampaknya hampir mustahil bagi penyerang bertubuh jangkung asal Swedia (1,96 meter) itu untuk tetap bertahan di Fulham. Bahkan biaya peminjaman sebesar tiga juta euro untuk Kusi-Asare pun tampaknya tidak sebanding dengan manfaatnya dari sudut pandang Fulham. Dari Februari hingga akhir April, dia sama sekali tidak dimasukkan ke dalam skuad di Liga Premier dan malah menghabiskan beberapa waktu di tim U-21 Fulham. Di sana, segalanya berjalan jauh lebih baik: Dalam enam pertandingan, dia mencetak lima gol, menambah menit bermain, dan membangun kepercayaan diri.

    Selanjutnya, ia pun mendapat kesempatan bermain dua kali bersama tim utama di akhir musim, namun ia tidak berhasil berkontribusi dalam mencetak gol selama hampir 20 menit saat melawan Arsenal (0:3) dan Bournemouth (0:1). Namun, mungkin saja Kusi-Asare meninggalkan kesan yang begitu baik di tim U21 sehingga, terlepas dari segala hal dan mungkin juga karena kepergian Marco Silva ke Benfica, pihak Cottagers justru ingin ia tetap bertahan. Menurut The Athletic, Alvaro Arbeola—yang gagal di Real Madrid—sedang dipertimbangkan sebagai pelatih baru klub London tersebut. 

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  • Neuer UrbigGetty Images

    FC Bayern, Berita: Manuel Neuer kembali mencalonkan Jonas Urbig sebagai penggantinya

    Dia diharapkan suatu hari nanti akan menggantikannya di FC Bayern, namun apakah Jonas Urbig juga akan menjadi penerus Manuel Neuer sebagai kiper utama di tim nasional Jerman? Setidaknya mengenai hal terakhir itu, pria berusia 40 tahun tersebut belum mau memberikan kepastian pada Kamis lalu selama konferensi persnya di Piala Dunia di AS.

    "Dia sedang berada di jalur yang sangat baik dan semuanya tergantung padanya sendiri," kata Neuer, sambil menambahkan dengan merujuk pada Oliver Baumann dan Alexander Nübel: "Namun, saya juga harus mengatakan bahwa rekan-rekan saya yang lain tampil sangat baik di klub masing-masing. Saya menghormati semua kiper kami."

    Berbeda dengan Baumann dan Nübel, Urbig hanya ikut ke turnamen besar di Amerika Utara sebagai kiper cadangan, namun di sana ia mengumpulkan pengalaman berharga, terutama dengan memperhatikan pesaing-pesaing mudanya seperti Noah Atubolu atau Finn Dahmen. Pasalnya, setelah Piala Dunia ini, pencarian kiper utama baru akan dimulai kembali. Neuer memang menegaskan bahwa ini kemungkinan besar benar-benar akan menjadi turnamen terakhirnya bersama timnas Jerman.

    Piala Dunia ini, kata Neuer, akan menjadi yang “terakhir” baginya. Hal itu “pada dasarnya” sudah pasti baginya. “Saya tidak berencana untuk berdiri di bawah mistar gawang pada Kejuaraan Eropa dua tahun lagi.” Namun, sebenarnya dia juga tidak ingin bermain di Piala Dunia ini – kini dia menganggapnya sebagai “hadiah yang luar biasa”.

  • Luis DiazGetty Images

    FC Bayern, Berita: FCB adalah tim dengan daya serang paling mematikan dalam sejarah Piala Dunia

    Hal ini tentu tidak akan disukai Antonio Rüdiger. Dalam konferensi persnya yang penuh canda pada Rabu lalu, ia mengatakan sambil tersenyum bahwa FC Bayern adalah “klub yang hebat”, bahkan salah satu dari tiga klub terbaik di dunia, namun berada di bawah Real Madrid. 

    Namun, setidaknya dalam satu kategori, FC Bayern saat ini telah mengungguli Los Blancos: yaitu dalam hal jumlah gol yang dicetak para pemainnya di Piala Dunia. Setelah gol yang dicetak Luis Diaz pada Rabu malam hingga Kamis dini hari melawan Uzbekistan, juara terbanyak Jerman ini kini mencatatkan 83 gol yang dicetak para pemainnya dalam sejarah Piala Dunia – sementara Real Madrid saat ini masih berada di angka 82.

  • FC Bayern, Berita: Deziel Jr. pindah ke Legia Warsawa.

    Robert Deziel Jr. akan hengkang dari FC Bayern ke Legia Warsawa tanpa biaya transfer. Hal ini dilaporkan oleh Kanal Sportowy dari Polandia.

    Kontrak bek tengah yang juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan ini akan berakhir pada akhir Juni. Pemain berusia 20 tahun ini tampil sebanyak 28 kali untuk tim cadangan FCB di Regionalliga Bayern pada musim lalu dan mencetak empat gol.

    Pada tahun 2020, pemain kelahiran Amerika Serikat ini pindah dari akademi muda Celta Vigo ke klub juara terbanyak Jerman tersebut, dan menjalani masa pembinaan di tim U-17 dan U-19, namun ia tidak pernah mendapat kesempatan untuk tampil di level profesional.

  • Transfer-transfer termahal FC Bayern München:

    PemainPosisiDidatangkan dariTahunBiaya transfer
    Harry KanePenyerangTottenham Hotspur202395 juta euro
    Lucas HernandezPertahananAtlético Madrid201980 juta euro
    Luis DiazSeranganFC Liverpool202570 juta euro
    Matthijs de LigtPertahananJuventus202267 juta euro
    Michael OliseSeranganCrystal Palace202453 juta euro