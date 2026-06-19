FC Bayern, Berita dan Rumor: FCB tampaknya menolak tawaran bernilai jutaan dari Liga Premier

Alexander Nübel, Bryan Zaragoza, Sacha Boey, Joao Palhinha: Daftar pemain yang kemungkinan akan dilepas—dan diharapkan dapat mendatangkan dana besar bagi FC Bayern pada musim panas nanti—cukup panjang. Namun, saat ini belum ada perkembangan berarti. Hal ini berbeda dengan satu pemain yang sebenarnya tidak harus meninggalkan FCB.

Sky baru-baru ini melaporkan bahwa FC Fulham tertarik untuk merekrut Jonah Kusi-Asare secara permanen, meskipun masa peminjamannya pada pandangan pertama tampak benar-benar berantakan. Meskipun The Cottagers memiliki opsi pembelian untuk Kusi-Asare, nilai opsi tersebut dianggap terlalu tinggi oleh klub Liga Premier tersebut mengingat penampilannya selama masa peminjaman.

Menurut kabar yang beredar, angka tersebut mencapai dua belas juta euro. Kini, menurut laporan Bild, Fulham dilaporkan telah mengirimkan tawaran awal sebesar lebih dari tiga juta euro kepada juara terbanyak Jerman tersebut untuk mendapatkan jasa Kusi-Asare. Namun, tawaran tersebut langsung ditolak oleh FCB. Diperkirakan bahwa The Cottagers akan mencoba meningkatkan tawaran mereka.

Padahal, Kusi-Asare sebenarnya hampir tidak meninggalkan kesan apa pun di Fulham dan hanya tampil dalam sembilan penampilan singkat serta satu kali menjadi starter di tim utama sepanjang musim. Pada akhirnya, pemain timnas Swedia U-21 ini hanya mencatatkan 122 menit bermain di tim utama The Cottagers (tanpa kontribusi gol). Bahkan, pada musim dingin lalu, sudah ada pembicaraan mengenai penghentian masa peminjamannya. Pertandingan pada bulan Oktober melawan AFC Bournemouth menjadi simbol situasi kurang menguntungkan yang dialami Kusi-Asare di Fulham di bawah asuhan pelatih Marco Silva, yang kini pindah ke Benfica.

Saat itu, Raul Jimenez dan Rodrigo Muniz—dua opsi penyerang favorit Silva—tidak bisa bermain, namun alih-alih memilih Kusi-Asare, Silva justru mengandalkan gelandang berusia 18 tahun, Josh King, sebagai “false nine”. Kusi-Asare bahkan tidak diberi kesempatan untuk masuk sebagai pemain pengganti, yang kemudian menimbulkan ketidakpahaman di kalangan para penggemar.

"Kita tidak bisa bermain tanpa penyerang, terlepas dari seberapa berpengalamannya dia," tulis, misalnya, podcaster Fulham Drew Heatley dalam sebuah artikel untuk BBC. "Ada masalah: Marco Silva tampaknya tidak menghargainya." Silva sendiri menanggapi kritik yang mulai muncul terkait Kusi-Asare dengan cukup tenang.

"Dia masih sangat, sangat, sangat muda dan menurut saya masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk beradaptasi," katanya saat itu, dan pada bulan November ia menegaskan kembali dengan sangat jelas: "Saat kami merekrutnya, tentu saja kami melihat hal-hal tertentu dalam dirinya. Dia memiliki kemampuan yang penting bagi seorang penyerang. Saya tahu dia berasal dari klub besar, tetapi dia belum cukup berpengalaman bermain di level senior sebelum bergabung dengan kami."

Saat itu, tampaknya hampir mustahil bagi penyerang bertubuh jangkung asal Swedia (1,96 meter) itu untuk tetap bertahan di Fulham. Bahkan biaya peminjaman sebesar tiga juta euro untuk Kusi-Asare pun tampaknya tidak sebanding dengan manfaatnya dari sudut pandang Fulham. Dari Februari hingga akhir April, dia sama sekali tidak dimasukkan ke dalam skuad di Liga Premier dan malah menghabiskan beberapa waktu di tim U-21 Fulham. Di sana, segalanya berjalan jauh lebih baik: Dalam enam pertandingan, dia mencetak lima gol, menambah menit bermain, dan membangun kepercayaan diri.

Selanjutnya, ia pun mendapat kesempatan bermain dua kali bersama tim utama di akhir musim, namun ia tidak berhasil berkontribusi dalam mencetak gol selama hampir 20 menit saat melawan Arsenal (0:3) dan Bournemouth (0:1). Namun, mungkin saja Kusi-Asare meninggalkan kesan yang begitu baik di tim U21 sehingga, terlepas dari segala hal dan mungkin juga karena kepergian Marco Silva ke Benfica, pihak Cottagers justru ingin ia tetap bertahan. Menurut The Athletic, Alvaro Arbeola—yang gagal di Real Madrid—sedang dipertimbangkan sebagai pelatih baru klub London tersebut.