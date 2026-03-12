FC Bayern, Berita dan Rumor: Bencana Besar Menimpa Kimmich dan Olise? "Segala hal selain skorsing akan mengejutkan"

Wasit senior Manuel Gräfe memprediksi FC Bayern akan mendapatkan hukuman larangan bermain yang lebih lama bagi Joshua Kimmich dan Michael Olise akibat kartu kuning yang mereka terima karena mengulur waktu dalam pertandingan melawan Atalanta Bergamo.

Kimmich dan Olise menerima kartu kuning ketiga mereka dalam kompetisi ini secara berurutan dalam situasi standar dengan skor 6-0, sehingga mereka kemungkinan besar akan absen dalam pertandingan leg kedua yang tidak terlalu penting pada Rabu mendatang. Ini adalah kehilangan pemain kunci yang tidak terlalu berarti bagi Bayern, yang sekarang dapat melaju ke perempat final melawan Real Madrid atau Manchester City tanpa khawatir.

Namun, menurut Gräfe, keduanya setidaknya akan absen di leg pertama jika Bayern lolos ke babak delapan besar seperti yang diharapkan. Pria berusia 52 tahun itu merujuk pada peraturan disiplin UEFA, yang menyatakan bahwa skorsing tambahan, seperti yang pernah dialami Sergio Ramos pada 2019, hanya akan dijatuhkan jika "secara jelas sengaja mendapatkan kartu kuning atau merah". "Sekarang, hal ini sama sulitnya untuk dibuktikan seperti halnya handball, karena kita tidak bisa membaca pikiran orang, tetapi karena itulah ada pembuktian tidak langsung," tulis Gräfe di Twitter.

Meskipun penjelasan Kimmich tentang situasi di mana ia menerima kartu kuning adalah "upaya yang baik", hal itu tidak akan bertahan dalam pemeriksaan UEFA. Kimmich menyatakan bahwa ia tidak memiliki ruang untuk mengoper bola dan tidak ingin bermain di bawah tekanan lawan. "UEFA akan melihat rekaman video dan menyimpulkan bahwa bola dapat dimainkan dengan baik pada awalnya (Tah tidak terkawal)," lanjut Gräfe.

Kimmich "juga bisa melakukan tendangan jarak jauh dan karena Bayern biasanya membangun serangan dengan sangat ketat di area penalti mereka sendiri dan banyak menekan, argumen tersebut mungkin tidak akan meyakinkan," kata Gräfe. Yang memperburuk keadaan adalah skor 6-0, di mana tidak ada alasan untuk mengulur waktu, sehingga "segala sesuatu selain penyelidikan dan skorsing akan mengejutkan".

Namun, Gräfe juga mengakui bahwa UEFA mungkin ingin "memiliki pemain-pemain terbaik" dalam pertandingan-pertandingan penting di perempat final, sehingga argumen Kimmich bisa jadi "cukup baik". Tapi: "UEFA juga bukan organisasi amatir dan semua orang tahu apa yang terjadi di sana."

Saat ini, tampaknya kedua bintang Bayern tersebut tidak akan menghadapi pertandingan lain di tribun penonton. Di satu sisi, UEFA mengumumkan bahwa laporan pertandingan resmi akan dievaluasi terlebih dahulu. "Segera setelah insiden dilaporkan, proses akan dimulai. Jika hal ini mengarah pada tindakan disiplin, maka akan dipublikasikan di laman disiplin UEFA," demikian pernyataan dari asosiasi tersebut.

Namun, L'Equipe telah melaporkan bahwa wasit Norwegia Espen Eskas tidak mencatat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kimmich atau Olise. Dengan demikian, skorsing akan sangat mengejutkan, berbeda dengan yang diklaim oleh Gräfe.

Komentar: Hapuskan aturan tersebut! Kasus Kimmich dan Olise harus menyadarkan UEFA.