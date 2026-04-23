Seperti yang diumumkan Barca pada hari Kamis, Yamal mengalami cedera otot di paha, namun menurut klub, partisipasinya di Piala Dunia tidak terancam. Surat kabar Spanyol Mundo Deportivo sebelumnya melaporkan adanya robekan pada otot paha dan memang mempertanyakan kemungkinan partisipasinya di Piala Dunia.
FC Barcelona mengumumkan bahwa musim ini telah berakhir! Namun, tampaknya Lamine Yamal terhindar dari skenario terburuk
Waktu pemulihan diperkirakan setidaknya lima hingga enam minggu, namun bisa lebih lama jika proses penyembuhannya berjalan lambat.
Tinggal tepat tujuh minggu lagi hingga dimulainya turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Pada malam hari tanggal 11 Juni, pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan akan digelar, sementara Spanyol akan memulai partisipasinya di Piala Dunia empat hari kemudian, pada 15 Juni, dengan pertandingan pembuka melawan Cape Verde.
Yamal mengalami cedera setelah mencetak gol dari tendangan penalti
Yamal mengalami cedera dengan cara yang aneh saat melawan Celta Vigo. Pada menit ke-40, pemain berusia 18 tahun itu dengan tenang mengeksekusi penalti yang ia dapatkan sendiri untuk membawa Barca memimpin, yang pada akhirnya juga menjadi skor akhir. Namun, alih-alih merayakan, ia langsung menunjuk ke arah bangku cadangan setelah mengeksekusi penalti tersebut, menandakan bahwa ia mengalami cedera. Ia kemudian terjatuh dan berbaring di rumput, sementara rekan-rekan setimnya yang sebagian tampak terkejut berdiri mengelilinginya.
Tim medis Barcelona turun ke lapangan dan memberikan perawatan singkat kepada bintang penyerang tersebut. Tak lama kemudian, Yamal meninggalkan lapangan dengan sedikit pincang dan tampak kecewa. Setelah itu, ia langsung menuju ruang ganti. Roony Bardghji masuk menggantikannya.