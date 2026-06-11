FC Barcelona dikalahkan di detik-detik terakhir? Real Madrid tampaknya berhasil merebut seorang bintang dunia dari Barca

Menurut berbagai laporan media yang serupa, gelandang Bernardo Silva dikabarkan akan bergabung dengan Los Blancos. Pemain asal Portugal itu akan bergabung tanpa biaya transfer, karena kontraknya bersama Manchester City telah berakhir pada akhir musim lalu.
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Jurnalis transfer Fabrizio Romano menulis bahwa Real Madrid sedang dalam tahap pembicaraan lanjutan dengan Silva. Sebuah tawaran resmi dilaporkan telah diajukan kepada pihak sang pelatih, dan Jose Mourinho dikabarkan menjadi sosok utama yang mendorong terwujudnya transfer ini. Meskipun kembalinya Mourinho ke klub Madrid belum resmi, namun sejak Benfica menunjuk Marco Silva sebagai pengganti The Special One, semua tanda mengarah ke sana.
Menurut klub top Portugal tersebut, di mana Mourinho sebenarnya masih terikat kontrak hingga 2027, Real akan membawa kembali pelatih bintang itu ke Bernabeu dengan biaya transfer sebesar 15 juta euro. Mourinho sebelumnya telah melatih klub papan atas Spanyol tersebut dari tahun 2010 hingga 2013.
Silva tampaknya akan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan kembali Real di bawah Mourinho. Los Blancos yakin dapat mengalahkan Barcelona dan Atletico Madrid, yang juga tertarik, dalam perebutan pemain berusia 31 tahun tersebut, tulis Romano.
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Bernardo Silva: Real Madrid, bukan FC Barcelona?
Sementara itu, Fussballtransfers melangkah lebih jauh daripada Romano dan melaporkan bahwa telah tercapai kesepakatan antara Real dan Silva. Pemain timnas Portugal tersebut, yang saat ini sedang mempersiapkan diri bersama timnasnya untuk laga pembuka Piala Dunia melawan Republik Demokratik Kongo pada Rabu mendatang, dilaporkan telah menerima tawaran dari Madrid.
Fussballtransfers juga menyebut Mourinho sebagai sosok di balik transfer spektakuler ini. Karena baik Silva maupun Mourinho diwakili oleh agen bintang Jorge Mendes, prosesnya pun berjalan lancar.
Awalnya, dua klub lain, yaitu klub masa mudanya Benfica Lisbon dan Barcelona, muncul sebagai favorit untuk merekrut Silva, setelah kepastian kepergiannya dari City tanpa biaya transfer setelah sembilan tahun di Manchester. Barca dianggap sebagai klub impian sang pemain berteknik tinggi ini, yang kini justru berpotensi bergabung dengan rival abadi tim Catalan tersebut. Baru beberapa hari yang lalu, stasiun radio Catalan RAC1 masih melaporkan adanya negosiasi yang sudah maju antara Barcelona dan Silva.
Pemain kidal itu sendiri mengatakan setelah pertandingan persahabatan Portugal melawan Chili (2-1) pada awal Juni, ketika ditanya tentang kemungkinan pindah ke Barcelona: "Saya tidak akan menjawab itu, karena saya tidak tahu di mana saya akan berlabuh. Itu adalah opsi yang saya miliki, tetapi saya belum mengambil keputusan itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi."
Apakah Real Madrid akan kembali meraih kesuksesan bersama Jose Mourinho?
Setelah dua musim berturut-turut tanpa gelar, Real Madrid kini ingin kembali ke masa kejayaannya bersama Mourinho. Musim panas lalu, pelatih sukses Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, mengambil alih tim dengan harapan besar, namun harus hengkang setelah kurang dari setengah tahun akibat perselisihan dengan para bintang seperti Vinicius Junior.
Pengganti Alonso, Alvaro Arbeloa, juga tidak bertahan lama di kursi pelatih Real Madrid; kariernya di sana berakhir pada akhir musim.
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Bernardo Silva: Catatannya pada musim 2025/26
Permainan
53
Gol
3
Assist
5