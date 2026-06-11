FC Barcelona dikalahkan di detik-detik terakhir? Real Madrid tampaknya berhasil merebut seorang bintang dunia dari Barca

Sementara itu, Fussballtransfers melangkah lebih jauh daripada Romano dan melaporkan bahwa telah tercapai kesepakatan antara Real dan Silva. Pemain timnas Portugal tersebut, yang saat ini sedang mempersiapkan diri bersama timnasnya untuk laga pembuka Piala Dunia melawan Republik Demokratik Kongo pada Rabu mendatang, dilaporkan telah menerima tawaran dari Madrid.

Fussballtransfers juga menyebut Mourinho sebagai sosok di balik transfer spektakuler ini. Karena baik Silva maupun Mourinho diwakili oleh agen bintang Jorge Mendes, prosesnya pun berjalan lancar.

Awalnya, dua klub lain, yaitu klub masa mudanya Benfica Lisbon dan Barcelona, muncul sebagai favorit untuk merekrut Silva, setelah kepastian kepergiannya dari City tanpa biaya transfer setelah sembilan tahun di Manchester. Barca dianggap sebagai klub impian sang pemain berteknik tinggi ini, yang kini justru berpotensi bergabung dengan rival abadi tim Catalan tersebut. Baru beberapa hari yang lalu, stasiun radio Catalan RAC1 masih melaporkan adanya negosiasi yang sudah maju antara Barcelona dan Silva.

Pemain kidal itu sendiri mengatakan setelah pertandingan persahabatan Portugal melawan Chili (2-1) pada awal Juni, ketika ditanya tentang kemungkinan pindah ke Barcelona: "Saya tidak akan menjawab itu, karena saya tidak tahu di mana saya akan berlabuh. Itu adalah opsi yang saya miliki, tetapi saya belum mengambil keputusan itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi."