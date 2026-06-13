FC Arsenal sedang mencari pemain sayap kiri: Mantan bintang divisi dua tampaknya masuk dalam daftar incaran

Seperti dilaporkan The Athletic, Arsenal sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran kepada Club Brugge untuk pemain timnas Yunani tersebut. Nilai transfer yang dibicarakan mencapai 40 juta euro untuk pemain berusia 24 tahun itu, yang memiliki kontrak hingga 2029 bersama juara Belgia tersebut.
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Pada musim 2023/24, Tzolis bermain untuk Fortuna Düsseldorf di Bundesliga 2 dan mencatatkan 24 gol serta 10 assist dalam 37 pertandingan. Namun, pada akhirnya ia pun tak mampu mencegah tim asal Rhine itu tersingkir oleh VfL Bochum, meski sempat menang 3-0 pada laga pertama babak play-off.
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Christos Tzolis terbuka untuk pindah ke klub papan atas
Pada musim panas 2024, Tzolis kemudian pindah ke Belgia, di mana ia juga mencatatkan statistik yang mengesankan dan secara rutin tampil di Liga Champions.
Pada bulan Mei, Tzolis menyatakan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Belgia Nieuwsblad bahwa ia dapat membayangkan pindah ke klub peserta Liga Champions dari Inggris, Jerman, Spanyol, atau Italia. Selain itu, Paris Saint-Germain juga menjadi salah satu opsi.
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Arsenal ditolak Juventus terkait Kenan Yildiz
Tampaknya Tzolis menjadi alternatif Arsenal untuk Kenan Yildiz dari Juventus Turin. Seperti dilaporkan The Athletic, klub asal London itu ditolak oleh juara terbanyak Italia tersebut saat menunjukkan minatnya terhadap bintang penyerang asal Turki itu. Yildiz tidak dijual, demikian pernyataan Juve.
Arsenal mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun dengan menjuarai Liga Premier musim lalu. Setelah itu, The Gunners kalah dari PSG dalam adu penalti di final Liga Champions.
Christos Tzolis: Perjalanan Karier dan Statistiknya
Tim
Pertandingan
Gol
Assist
FC Brugge
108
43
45
Fortuna Düsseldorf
37
24
10
Norwich City
30
3
2
Twente Enschede
15
3
-
PAOK Salonika
57
17
10