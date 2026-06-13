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Mikel ArtetaGetty Images

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FC Arsenal sedang mencari pemain sayap kiri: Mantan bintang divisi dua tampaknya masuk dalam daftar incaran

Premier League
Transfers
Arsenal vs Fulham
Arsenal
Fulham
C. Tzolis

Juara Liga Inggris itu ingin terus memperkuat skuad bintang-bintangnya. Christos Tzolis dikabarkan menjadi salah satu kandidatnya.

Seperti dilaporkan The Athletic, Arsenal sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran kepada Club Brugge untuk pemain timnas Yunani tersebut. Nilai transfer yang dibicarakan mencapai 40 juta euro untuk pemain berusia 24 tahun itu, yang memiliki kontrak hingga 2029 bersama juara Belgia tersebut.

  • Pada musim 2023/24, Tzolis bermain untuk Fortuna Düsseldorf di Bundesliga 2 dan mencatatkan 24 gol serta 10 assist dalam 37 pertandingan. Namun, pada akhirnya ia pun tak mampu mencegah tim asal Rhine itu tersingkir oleh VfL Bochum, meski sempat menang 3-0 pada laga pertama babak play-off.

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  • Christos Tzolis(C)Getty Images

    Christos Tzolis terbuka untuk pindah ke klub papan atas

    Pada musim panas 2024, Tzolis kemudian pindah ke Belgia, di mana ia juga mencatatkan statistik yang mengesankan dan secara rutin tampil di Liga Champions.

    Pada bulan Mei, Tzolis menyatakan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Belgia Nieuwsblad bahwa ia dapat membayangkan pindah ke klub peserta Liga Champions dari Inggris, Jerman, Spanyol, atau Italia. Selain itu, Paris Saint-Germain juga menjadi salah satu opsi.

  • Arsenal Trophy ParadeGetty Images Sport

    Arsenal ditolak Juventus terkait Kenan Yildiz

    Tampaknya Tzolis menjadi alternatif Arsenal untuk Kenan Yildiz dari Juventus Turin. Seperti dilaporkan The Athletic, klub asal London itu ditolak oleh juara terbanyak Italia tersebut saat menunjukkan minatnya terhadap bintang penyerang asal Turki itu. Yildiz tidak dijual, demikian pernyataan Juve.

    Arsenal mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun dengan menjuarai Liga Premier musim lalu. Setelah itu, The Gunners kalah dari PSG dalam adu penalti di final Liga Champions.

  • Christos Tzolis: Perjalanan Karier dan Statistiknya

    Tim

    Pertandingan

    Gol

    Assist

    FC Brugge

    108

    43

    45

    Fortuna Düsseldorf

    37

    24

    10

    Norwich City

    30

    3

    2

    Twente Enschede

    15

    3

    -

    PAOK Salonika

    57

    17

    10