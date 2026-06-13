FC Arsenal sedang mencari pemain sayap kiri: Mantan bintang divisi dua tampaknya masuk dalam daftar incaran

Pada musim panas 2024, Tzolis kemudian pindah ke Belgia, di mana ia juga mencatatkan statistik yang mengesankan dan secara rutin tampil di Liga Champions.

Pada bulan Mei, Tzolis menyatakan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Belgia Nieuwsblad bahwa ia dapat membayangkan pindah ke klub peserta Liga Champions dari Inggris, Jerman, Spanyol, atau Italia. Selain itu, Paris Saint-Germain juga menjadi salah satu opsi.