Fashion FC melakukannya lagi! Arsenal dan adidas berkolaborasi dengan PLACES+FACES untuk koleksi baru yang merayakan budaya London

Tetap fokus pada lokal, Arsenal berkolaborasi dengan merek gaya hidup berbasis di London untuk meluncurkan koleksi baru yang pasti akan menarik perhatian, menghubungkan sepak bola, mode, komunitas, dan individualitas "melalui lensa" kota London. PLACES+FACES adalah mitra yang tepat untuk proyek ini - sebuah merek yang selalu menempatkan kekayaan budaya London di pusat karyanya.

Kampanye ini menampilkan bintang-bintang Arsenal seperti Bukayo Saka, Noni Madueke, dan Riccardo Calafiori, bersama tokoh-tokoh budaya penting seperti penyanyi Joy Crookes dan orang-orang biasa di lokasi yang familiar, menangkap energi unik ibu kota dan sekali lagi menyoroti cinta mendalam basis penggemar yang setia terhadap klub.