Arsenal x adidas x PLACES+FACESadidas/GOAL
Krishan Davis

Diterjemahkan oleh

Fashion FC melakukannya lagi! Arsenal dan adidas berkolaborasi dengan PLACES+FACES untuk koleksi baru yang merayakan budaya London

Bagaimana pun pendapatmu tentang Arsenal (dan, ehmm, para penggemarnya), mereka memang tidak pernah gagal dalam hal kolaborasi fashion di luar lapangan. Kolaborasi terbaru dalam rangkaian kolaborasi yang produktif ini melihat Arsenal dan pemasok seragam mereka, adidas, berkolaborasi dengan merek streetwear PLACES+FACES untuk merayakan budaya unik London.

  • Lagu pujian Arsenal untuk ibu kota

    Tetap fokus pada lokal, Arsenal berkolaborasi dengan merek gaya hidup berbasis di London untuk meluncurkan koleksi baru yang pasti akan menarik perhatian, menghubungkan sepak bola, mode, komunitas, dan individualitas "melalui lensa" kota London. PLACES+FACES adalah mitra yang tepat untuk proyek ini - sebuah merek yang selalu menempatkan kekayaan budaya London di pusat karyanya.

    Kampanye ini menampilkan bintang-bintang Arsenal seperti Bukayo Saka, Noni Madueke, dan Riccardo Calafiori, bersama tokoh-tokoh budaya penting seperti penyanyi Joy Crookes dan orang-orang biasa di lokasi yang familiar, menangkap energi unik ibu kota dan sekali lagi menyoroti cinta mendalam basis penggemar yang setia terhadap klub.

  • Arsenal x adidas x PLACES+FACESadidas

    Koleksi ini memancarkan keanggunan.

    Koleksi baru yang elegan dengan PLACES+FACES menampilkan gaya fungsional dalam bentuk kemeja lengan panjang dan pendek, jaket olahraga, celana olahraga, celana pendek, kaos grafis, dan jaket GORE-TEX berkerudung, disertai dengan berbagai aksesori yang stylish. Palet warna yang familiar terinspirasi dari warna merah dan burgundy yang identik dengan Arsenal, dipadukan dengan warna hitam dan diperkaya dengan motif grafis yang mencolok serta detail reflektif.

  • Cetakan yang kuat

    Ini adalah kapsul yang pasti akan membuat Anda menonjol di tribun. Kaos dan jaket lari bertekstur satin ini menampilkan cetakan 'AFCP+F' hampir di seluruh permukaan dengan font gothic merah di atas latar belakang hitam, disertai logo trefoil adidas Originals di tengah dada dan lambang Arsenal di masing-masing bahu bersama dengan malaikat kecil. Motif-motif tersebut juga diulang pada jaket GORE-TEX dan hoodie.

  • Arsenal x adidas x PLACES+FACESadidas

    Fashion FC kembali beraksi

    Sejak Arsenal memperbarui kontrak dengan adidas sebagai penyedia seragam dan pakaian resmi mereka pada tahun 2019, kedua merek ini telah menjadi tak terbendung. Klub ini telah menjadi kekuatan dominan di industri fashion, dengan berbagai kolaborasi dan rilis pakaian streetwear selama tujuh tahun terakhir, dan ini hanyalah contoh terbaru. Kemitraan menguntungkan ini masih memiliki empat tahun tersisa, dan diperkirakan akan diperpanjang, sehingga masih banyak hal menarik yang akan datang.

    Koleksi Arsenal x adidas x PLACES+FACES kini tersedia untuk dibeli di toko resmi Arsenal dan di adidas.co.uk/arsenal.

