Suporter garis keras PSG melawan larangan bepergian menjelang laga tandang krusial Ligue 1 ke markas Marseille pada Minggu. Collectif Ultras Paris telah memulai proses hukum dalam upaya membatalkan mandat pemerintah yang melarang mereka menghadiri pertandingan terbesar dalam sepak bola Prancis.

Otoritas setempat memberlakukan larangan menyeluruh terhadap suporter tim tamu, dengan alasan risiko bentrokan keras yang sangat tinggi antara dua kelompok rival sengit tersebut. Suporter tandang kerap dilarang hadir pada laga berisiko tinggi di Prancis. Karena preseden ini, kecil kemungkinan gugatan hukum dari suporter PSG akan berhasil.