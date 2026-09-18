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Fans PSG yang murka menempuh jalur hukum untuk melawan larangan perjalanan ke Marseille yang mengejutkan
Suporter memprotes larangan hadir di Le Classique
Suporter garis keras PSG melawan larangan bepergian menjelang laga tandang krusial Ligue 1 ke markas Marseille pada Minggu. Collectif Ultras Paris telah memulai proses hukum dalam upaya membatalkan mandat pemerintah yang melarang mereka menghadiri pertandingan terbesar dalam sepak bola Prancis.
Otoritas setempat memberlakukan larangan menyeluruh terhadap suporter tim tamu, dengan alasan risiko bentrokan keras yang sangat tinggi antara dua kelompok rival sengit tersebut. Suporter tandang kerap dilarang hadir pada laga berisiko tinggi di Prancis. Karena preseden ini, kecil kemungkinan gugatan hukum dari suporter PSG akan berhasil.
- AFP
Menuntut diakhirinya larangan-larangan
Kelompok suporter PSG yang frustrasi itu mengonfirmasi bahwa mereka membawa perjuangan mereka ke pengadilan administratif tertinggi di Prancis. Mereka berargumen bahwa otoritas yang silih berganti gagal berkomunikasi dengan baik dengan para suporter selama dekade terakhir.
"Kami meminta pengacara kami untuk mengajukan prosedur darurat ke Dewan Negara guna menggugat larangan menteri yang akan datang," konfirmasi Collectif Ultras Paris dalam sebuah pernyataan.
"Sejak 2015, enam prefek telah saling menggantikan, tanpa pernah ada dialog nyata yang terjalin dengan kami. Sebelas tahun larangan yang terus berulang tidak bisa menggantikan dialog."
Sejarah permusuhan mendalam
Menurut ESPN, Kementerian Dalam Negeri Prancis membenarkan pembatasan perjalanan terbaru dengan merujuk pada sejarah panjang permusuhan mendalam antara kedua basis suporter. Mereka menyoroti insiden-insiden kekerasan spesifik yang terjadi di Paris pada Februari 2018. Dalam laga tersebut, yang merupakan pertandingan terbaru yang dihadiri oleh kedua kelompok suporter, delapan petugas penegak hukum mengalami cedera.
Rivalitas sengit antara kedua klub, yang dikenal secara universal sebagai Le Classique, meledak dalam popularitas pada era 1990-an ketika para pemain bintang membanjiri kedua skuad.
- AFP
Poin-poin krusial yang dipertaruhkan
Terlepas dari drama di luar lapangan yang masih berlangsung dan kemungkinan absennya suporter tim tamu, duel pada Minggu ini tetap sangat penting bagi kedua tim. Kedua tim sama-sama menjalani awal musim Ligue 1 yang buruk. PSG saat ini berada di peringkat ketujuh setelah hanya memenangi satu dari empat pertandingan pertama mereka, sementara Marseille menempati peringkat ke-13.
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