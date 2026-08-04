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Chelsea FC Open Training SessionGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Fans Chelsea terkejut setelah kebijakan klub menyamakan pengalihan tiket dengan pelanggaran seksual

Chelsea
Premier League
Manchester United

Chelsea memicu perdebatan besar di kalangan basis suporternya setelah kebijakan sanksi resmi klub mengungkap bahwa pengalihan tiket tanpa izin dan pelanggaran seksual dikenai hukuman yang sama. Suporter yang terbukti bersalah atas salah satu pelanggaran tersebut akan menghadapi larangan masuk ke Stamford Bridge selama 12 bulan dan langsung kehilangan kartu musim mereka.

  • Chelsea menghadapi reaksi keras atas kerangka disipliner

    Panduan sanksi terbaru Chelsea untuk para suporter memicu kehebohan karena menempatkan pengalihan tiket tanpa izin dan pelanggaran seksual dalam kategori disipliner yang sama. Kedua pelanggaran itu sama-sama tercantum berujung pada larangan selama 12 bulan dan pencabutan kartu musiman, sebuah langkah yang mengundang tanda tanya di komunitas sepak bola.

    Chelsea menjelaskan dalam panduan mereka, yang dapat ditemukan di situs web mereka, konsekuensi dari masing-masing pelanggaran, mulai dari peringatan tertulis hingga larangan seumur hidup. Klub itu memaparkan dengan jelas bagaimana mereka memandang berbagai tindakan, tetapi keputusan untuk menyamakan pelanggaran administratif terkait tiket dengan pelanggaran perilaku serius memunculkan pertanyaan mengenai proporsionalitas hukuman tersebut.

    Chelsea menyatakan bahwa setiap sanksi akan dinilai berdasarkan kasus per kasus, dengan hukuman yang bisa lebih berat atau lebih ringan daripada yang dianjurkan dalam daftar utama. "Kerangka sanksi dan larangan berikut ini dimaksudkan untuk memberikan panduan tentang bagaimana klub menangani pelanggaran perilaku dan tiket," jelas Chelsea di situs web resmi mereka.

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    Klub perketat distribusi tiket

    Langkah ini diambil ketika klub-klub kasta tertinggi di seluruh Inggris meningkatkan upaya mereka untuk memerangi pasar tiket sekunder. Banyak suporter setia merasa semakin tersisih ketika klub memprioritaskan "turis sepakbola" dan pengunjung dari luar negeri yang kerap bersedia membayar harga yang melambung untuk pengalaman sekali datang.

    Chelsea bukan satu-satunya yang menghadapi sorotan atas penanganan mereka terhadap isu sensitif ini. Baru-baru ini, Manchester United mengakui telah membuat kesalahan besar dalam investigasi mereka sendiri terkait percaloan tiket, dengan mengakui bahwa mereka telah meremehkan seberapa sering penggemar asli membagikan detail login kepada orang-orang terdekat.


  • Larangan tanpa batas waktu dan kepemilikan senjata

    Di luar tingkatan 12 bulan yang kontroversial itu, kebijakan Chelsea menetapkan hukuman yang jauh lebih berat untuk bentuk lain dari perilaku kriminal atau berbahaya. Perilaku agresif secara fisik yang ditujukan kepada staf klub dan penipuan tiket dalam skala besar merupakan dua pelanggaran utama yang berujung pada larangan tanpa batas waktu dari klub. Selain itu, suporter yang kedapatan memiliki senjata berbahaya atau mereka yang melanggar larangan yang sudah berlaku akan dijatuhi skorsing selama tiga tahun.

    Pernyataan resmi klub mengenai masalah ini menekankan adanya tingkat fleksibilitas, dengan menyebutkan: "Kerangka sanksi dan larangan berikut ini dimaksudkan untuk memberikan panduan tentang bagaimana klub menangani pelanggaran perilaku dan penjualan tiket."

    Chelsea juga menegaskan bahwa "semua laporan ditinjau berdasarkan kasus per kasus dan semua unsur dipertimbangkan sebelum menjatuhkan sanksi yang sesuai, yang, tergantung pada situasinya, bisa berupa sanksi yang lebih ringan atau lebih berat daripada yang dijelaskan."

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    Pelanggaran tingkat ringan dan peraturan stadion

    Untuk pelanggaran ringan, klub biasanya memulai dengan peringatan tertulis. Ini berlaku bagi suporter yang kedapatan merokok atau menggunakan vape di dalam stadion, meminum alkohol dalam pandangan ke arah lapangan, atau menolak duduk di kursi yang telah ditetapkan karena terus berdiri. Namun, kegagalan mematuhi instruksi langsung dari steward klub atau petugas keamanan diperlakukan lebih serius, dengan sanksi larangan masuk selama tiga bulan.

    Terlepas dari tujuan transparansi yang dinyatakan klub, perdebatan mengenai proporsionalitas hukuman-hukuman ini tampaknya tidak akan segera mereda. Dengan menyamakan kesalahan administratif terkait tiket dengan pelanggaran pribadi yang serius, Chelsea berisiko menjauhkan para suporter yang mereka klaim sedang mereka lindungi.

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