Fans Chelsea terkejut setelah kebijakan klub menyamakan pengalihan tiket dengan pelanggaran seksual

Panduan sanksi terbaru Chelsea untuk para suporter memicu kehebohan karena menempatkan pengalihan tiket tanpa izin dan pelanggaran seksual dalam kategori disipliner yang sama. Kedua pelanggaran itu sama-sama tercantum berujung pada larangan selama 12 bulan dan pencabutan kartu musiman, sebuah langkah yang mengundang tanda tanya di komunitas sepak bola.

Chelsea menjelaskan dalam panduan mereka, yang dapat ditemukan di situs web mereka, konsekuensi dari masing-masing pelanggaran, mulai dari peringatan tertulis hingga larangan seumur hidup. Klub itu memaparkan dengan jelas bagaimana mereka memandang berbagai tindakan, tetapi keputusan untuk menyamakan pelanggaran administratif terkait tiket dengan pelanggaran perilaku serius memunculkan pertanyaan mengenai proporsionalitas hukuman tersebut.

Chelsea menyatakan bahwa setiap sanksi akan dinilai berdasarkan kasus per kasus, dengan hukuman yang bisa lebih berat atau lebih ringan daripada yang dianjurkan dalam daftar utama. "Kerangka sanksi dan larangan berikut ini dimaksudkan untuk memberikan panduan tentang bagaimana klub menangani pelanggaran perilaku dan tiket," jelas Chelsea di situs web resmi mereka.