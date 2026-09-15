AFP
Diterjemahkan oleh
Faktor Max! Sensasi remaja Max Dowman mengejutkan Ipswich saat Arsenal melaju ke 16 besar Carabao Cup
Tractor Boys tersingkir setelah penampilan penuh perjuangan
Ipswich Town tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-4 dalam laga sengit melawan juara Premier League Arsenal di Portman Road. Manajer Gary O'Neil melakukan tiga perubahan pada tim yang menang di markas Crystal Palace, dengan memberikan kesempatan tampil sejak awal kepada Christian Walton di bawah mistar dan Darnell Furlong sebagai kapten. Meski sempat menampilkan permainan menyerang yang menjanjikan dalam beberapa periode, The Blues pada akhirnya tak mampu membendung tim tamu yang tampil klinis dan diperkuat talenta muda luar biasa.
Anis Mehmeti dan mantan pemain Arsenal Chuba Akpom mencetak gol bagi tuan rumah, tetapi itu tidak cukup untuk mencegah mereka tersingkir.
- Getty Images Sport
Menciptakan ruang di tengah tekanan sengit
Tim asuhan O'Neil menunjukkan banyak inisiatif saat menyerang ketika mendapat kesempatan untuk melancarkan serangan balik. Kerja bagus dari Marcelino Nunez dan Jaden Philogene menciptakan peluang-peluang awal, sementara Abdoul Ouattara beberapa kali menguji pertahanan tim tamu dengan umpan silang berbahaya dari sisi kiri. Salah satu pergerakan itu membuat Ouattara menemukan Zian Flemming, yang umpan pantul cerdiknya memungkinkan Mehmeti melepaskan tembakan tipis di atas mistar saat Ipswich mencari jalan untuk kembali ke dalam pertandingan.
Meski tertinggal saat jeda, Ipswich terus menekan dan pada akhirnya menuai hasilnya pada babak kedua berkat kegigihan mereka.
Dowman memukau dengan dwigol bersejarah
Arsenal mengambil alih kendali duel ini berkat penampilan luar biasa dari Max Dowman yang baru berusia 16 tahun, yang diberi kesempatan tampil sebagai starter kompetitif pertamanya musim ini oleh Mikel Arteta. Gelandang itu membuka skor hanya dalam enam menit setelah memotong bola di area tinggi lapangan dan menyelesaikannya dengan sepakan melewati Walton. Noni Madueke menambah gol kedua sebelum Dowman mencetak gol lagi tak lama setelah babak kedua dimulai, menjadi pemain 16 tahun kedua yang mencetak brace untuk tim Premier League di semua kompetisi.
Mikel Merino menutup pesta gol tim tamu dengan gol keempat yang diselesaikan dengan baik setelah melepaskan tembakan yang masuk memantul tiang.
- Getty Images Sport
Gol-gol telat dan menatap ke depan
Ipswich menolak menyerah dan memperkecil ketertinggalan pada menit ke-62 ketika pemain pengganti Jack Clarke melesat di sisi kiri untuk memberi umpan kepada Mehmeti, yang menuntaskannya dengan penyelesaian klinis. Akpom kemudian menambah gol kedua bagi tuan rumah pada masa injury time, memanfaatkan ruang di kotak penalti untuk mencetak gol ke gawang mantan klubnya. Setelah tersingkir dari ajang piala, Birmingham akan kembali sepenuhnya memusatkan perhatian ke aksi Premier League dengan laga tandang melawan Everton pada Sabtu.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami