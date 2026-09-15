Ipswich Town tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-4 dalam laga sengit melawan juara Premier League Arsenal di Portman Road. Manajer Gary O'Neil melakukan tiga perubahan pada tim yang menang di markas Crystal Palace, dengan memberikan kesempatan tampil sejak awal kepada Christian Walton di bawah mistar dan Darnell Furlong sebagai kapten. Meski sempat menampilkan permainan menyerang yang menjanjikan dalam beberapa periode, The Blues pada akhirnya tak mampu membendung tim tamu yang tampil klinis dan diperkuat talenta muda luar biasa.

Anis Mehmeti dan mantan pemain Arsenal Chuba Akpom mencetak gol bagi tuan rumah, tetapi itu tidak cukup untuk mencegah mereka tersingkir.