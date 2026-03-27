Fagioli: "Saya tidak menyangka akan dipanggil oleh Gattuso; siapa pun yang masuk tim nasional memang pantas mendapatkannya. Seandainya saya yang dipanggil, pasti tetap akan ada kontroversi."

Sky Sport mengutip komentar Nicolò Fagioli, gelandang Fiorentina yang tidak masuk dalam daftar pemanggilan pelatih Gennaro Gattuso untuk pertandingan melawan Korea Utara dan (jika lolos semifinal) Bosnia. Fagioli menyikapi keputusan pelatih tersebut dengan tenang.

“Sejujurnya, saya tidak mengharapkan dipanggil,” katanya. “Saya pikir mereka yang dipanggil memang pantas mendapatkannya. Jika saya yang dipanggil dan bukan salah satu dari mereka, pasti akan ada kontroversi yang sama. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah mendukung tim di final di Bosnia. Kita semua tahu seperti apa Dzeko sebagai pemain, jadi kita harus ekstra hati-hati.”