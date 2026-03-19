Fabrizio Romano: "Juve sudah dua tahun ini berusaha membawa Tonali kembali ke Italia"

"Juve sudah beberapa tahun ini berusaha membawa Sandro Tonali kembali ke Italia. Pihak sang pemain pun cukup serius dalam upayanya itu." Demikian kata Fabrizio Romano di saluran YouTube-nya, yang kemudian menjelaskan: masalahnya bagi Bianconeri adalah harus bernegosiasi dengan Newcastle.





"Sandro Tonali di Newcastle sebenarnya tampil tidak terlalu baik sejak, ya, Tonali kembali, dia mempertahankan level yang sangat tinggi," jelas Fabrizio Romano. Soal Sandro Tonali, teman-teman, kami juga sudah memberitahu kalian beberapa pekan terakhir bahwa arah transfer Tonali menjelang musim panas 2026 semakin mengarah ke Inggris, di mana dia sudah jelas berada di Newcastle, tapi di mana dia bisa melangkah lebih jauh. Nah, dalam hal ini juga, pembicaraan ini bersifat finansial dan ekonomi. Bagi Juventus, Tonali selalu menjadi incaran utama dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini berlaku bagi Cristiano Giuntoli dan juga bagi Comolli musim panas lalu."



