Tim Como bersiap menghadapi Feyenoord pada laga keduanya di fase liga Liga Champions. Cesc Fabregas berbicara dalam konferensi pers untuk membahas pertandingan tersebut. Selain soal laga, salah satu topik yang muncul membuatnya "terpaksa" membela Nico Paz, yang tengah mendapat sorotan luas dari media dan sejumlah kritik karena kontribusinya di depan gawang dinilai minim dibandingkan setahun lalu.
Fabregas: "Nico Paz hanya dinilai dari gol dan assist, itu tidak membuat saya khawatir. Saya merindukan Liga Champions"
Dua kali melawan Van Bronckhorst
"Salah satunya final Liga Championsdan juga final Piala Dunia, lalu kami bertemu di Jakarta untuk melakukan sesuatu. Giovanni orang yang luar biasa dan ia juga menunjukkan bahwa dirinya pelatih hebat. Piala Dunia adalah hal terindah yang bisa dimenangi seorang pemain, tetapi gelar Liga Champions itu belum saya raih. Bagi saya, itulah satu-satunya yang belum saya raih sebagai pemain, tetapi masa lalu tinggal menjadi kenangan dan sekarang saya menjadi pelatih, sesuatu yang sangat menyenangkan."
Pembelaan Nico Paz
"Nico Paz tampil bagus dalam beberapa pertandingan. Tentu saja, ia selalu dinilai dari gol dan assist, tetapi saat melawan Roma, tiga peluang terbaik kami datang darinya.
Ia pemain yang menentukan, kuat, dan terus berkembang. Ini baru musim ketiganya sebagai pemain profesional, dan ia sudah menempuh lebih dari 30.000 kilometer untuk tiga pertandingan.
Ini sebuah proses, saya tidak khawatir. Terkadang ada pasang surut, tetapi saya selalu melihatnya dalam kondisi sangat baik. Bagi saya, yang terpenting adalah melihat keinginannya untuk terus berkembang".
Pengelolaan Liga Champions
"Bagaimana menghadapi tantangan di Liga Champions? Menariknya, saya tidak tahu, karena ini pertama kalinya kami tampil di Liga Champions. Bagi banyak orang, ini adalah debut mereka. Senang rasanya melihat klub terus berkembang. Kami tahu kami akan dinilai berdasarkan hasil, tetapi bagi kami ini adalah mimpi yang perlahan harus menjadi kenyataan. Bagi kami, ini sebuah proses. Apa yang kami lakukan di awal tidak sama dengan apa yang akan kami lakukan lima tahun kemudian."
Kesempatan untuk Semua
Saya ingin memberi kesempatan kepada semua orang, karena mereka membuat saya senang saat latihan maupun pertandingan, seperti ketika kami berjuang melawan AC Milan di San Siro atau meraih kemenangan atas Atalanta. Kami baru berada di awal, saya bangga mereka menganggap kami berada di level yang lebih tinggi, tetapi saya tetap tenang karena kami harus melanjutkan perjalanan kami".
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami