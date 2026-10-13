"Nico Paz tampil bagus dalam beberapa pertandingan. Tentu saja, ia selalu dinilai dari gol dan assist, tetapi saat melawan Roma, tiga peluang terbaik kami datang darinya.

Ia pemain yang menentukan, kuat, dan terus berkembang. Ini baru musim ketiganya sebagai pemain profesional, dan ia sudah menempuh lebih dari 30.000 kilometer untuk tiga pertandingan.

Ini sebuah proses, saya tidak khawatir. Terkadang ada pasang surut, tetapi saya selalu melihatnya dalam kondisi sangat baik. Bagi saya, yang terpenting adalah melihat keinginannya untuk terus berkembang".