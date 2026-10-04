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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Fabregas: "Menolak Inter karena keberanian atau ketakutan? Katakan saja saya banyak berpikir... Conte biasa memberi tahu saya cara mengoper bola. Scudetto saya? Melihat para pemain berkembang"

Como
Inter
C. Fabregas

Pelatih Como kembali membahas penolakannya kepada Inter pada musim panas 2025

Cesc Fabregas jelas menjadi salah satu kejutan paling mencolok dalam beberapa tahun terakhir di antara para pelatih muda yang sedang naik daun di Italia dan bukan hanya di sana. Como asuhannya melesat dari Serie B ke Liga Champions dalam waktu yang sangat singkat dan kini bisa terus bermimpi besar.

Langsung dari panggung Festival dello Sport di Trento, yang diselenggarakan oleh Gazzetta dello Sport, pelatih asal Spanyol itu juga kembali berbicara tentang penolakannya kepada Inter pada musim panas 2025, tentang bagaimana ia memandang peran pelatih, dan langkah-langkah berikutnya dari klub biru-putih tersebut.


  • PILIHAN COMO

    "Ini dimulai dengan cara yang aneh, saya tidak tahu harus melakukan apa setelah Monaco. Terkadang keputusan diambil lebih dengan perasaan daripada dengan kepala, dan ini salah satunya. Saya sering pergi ke Como bersama keluarga saya, tetapi saya tidak tahu bahwa di sana ada tim sepak bola."

  • Permainan indah dan kemenangan

    "Perdebatan yang sangat menarik, apa artinya bermain bagus? Ide yang Anda miliki harus dijalankan dengan keyakinan besar. Pada awalnya presiden memikirkan sisi struktural klub, ia ingin membawa lebih banyak pariwisata dan untuk melakukannya ia membutuhkan sepakbola yang menarik.

    Semakin indah sepakbola, semakin orang suka datang. Itulah yang dibicarakan dalam obrolan pertama dengan presiden. Lalu saya memasukkan orang-orang ke dalam staf, para pemain yang tepat untuk mengikuti ide kami.

    Kemenangan adalah kemenangan. Bukan berarti sebelum setiap pertandingan saya berpikir: "Bagaimana saya ingin kalah?" Hari ini, paling buruk saya pulang dengan kalah sambil tetap berpegang pada ide kami. Karena jika Anda kalah dalam pertandingan dengan cara yang tidak Anda yakini, maka penyesalannya menjadi dua kali lipat".

  • Da Cunha

    "Itu semua adalah jasanya. Saya percaya kepadanya, tetapi perkembangannya luar biasa karena mentalitas dan rasa laparnya, yang juga luar biasa. Di awal saya mengatakan ini kepada Ludi dan klub: saya ingin orang-orang yang lapar dan berambisi bermain di Real Madrid, Barcelona.

    Saya lebih memilih seseorang dengan talenta yang lebih sedikit, tetapi punya rasa lapar luar biasa untuk membangun karier dibandingkan mereka yang datang dengan masa lalu hebat dan sudah menghasilkan uang. Inilah yang dibutuhkan Como".

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  • Perekrutan Como

    "Sebelum membeli seseorang, prosesnya sangat panjang, saya tidak tahu berapa banyak rapat yang kami lakukan, kami selalu memikirkan bursa transfer berikutnya agar bisa selangkah enam bulan lebih maju. Saya tidak tahu siapa yang akan saya beli, tetapi saya tahu profil yang saya butuhkan untuk berkembang.

    Ludi melakukan pekerjaan yang luar biasa, dalam satu bursa transfer dia pernah menuntaskan 31 operasi masuk dan keluar. Bagi seorang pelatih dan sebuah klub, hal seperti itu tidak mudah dikelola: Anda memulai dengan tim baru setiap enam bulan. Itu membuat Anda berkembang, tetapi ada risiko yang sangat besar karena mungkin ada yang kurang pengalaman dan bisa memperlambat proses pertumbuhan".

  • Conte

    "Saat bersama Conte di Chelsea, usia saya sudah 29 tahun. Sebelumnya saya dilatih Wenger dan tidak ada begitu banyak taktik, dia juga tidak terlalu banyak bekerja pada mentalitas, tetapi dia sangat piawai memilih pemain dengan ide sepakbola yang sama sambil memberi Anda banyak kebebasan.

    Conte sangat memperhatikan detail, struktur, pergerakan, bagi saya pada awalnya itu juga terasa berat. Tidak pernah ada yang memberi tahu saya ke mana saya harus mengoper bola. Bek sayap mengoper bola kepada saya, dengan sentuhan pertama saya memberikannya kepada Diego Costa yang kemudian mencetak gol. Saya pikir itu tidak masalah karena kami mencetak gol, tetapi Conte di akhir latihan berkata: "Tidak, sepakbola bukan seperti ini", lalu dia menjelaskan ke mana seharusnya saya mengopernya".

  • Penolakan untuk Inter

    "Menolak Inter adalah pilihan yang berani atau juga ada sedikit rasa takut untuk masuk ke realitas sebesar itu dan secepat itu setelah baru beberapa tahun menjadi pelatih? Saya adalah orang yang banyak berpikir dan banyak menganalisis. Saya tahu bahwa untuk menilai seorang pelatih di akhir kariernya, pada akhirnya yang dihitung adalah trofi yang dimenangi dan memang sudah seharusnya begitu.

    Hal yang paling penting adalah waktu, tetapi bagi seorang pelatih tidak pernah ada waktu: kasus yang paling mencolok adalah Arteta yang tiga kali finis di posisi kedelapan lalu kelima, kemudian sekarang setelah 7 tahun dia memenangi Premier League dan mencapai final Liga Champions. Di Como kami punya visi yang jelas, kami saling percaya: saya lebih memilih berkembang di sini dan menumbuhkan identitas klub ini. Jika suatu hari saya pergi dari Como, kami semua ingin siapa pun yang datang setelah itu akan melanjutkan proyek ini".

  • Scudetto saya? Membuat para pemain berkembang

    "Banyak pemain muda datang ke Como karena saya, dan saya tidak mengatakan ini dengan arogan. Mereka percaya kepada saya. Nico Paz datang ke sini dari Real Castilla, sekarang muncul pembicaraan untuk memberinya nomor 10 milik Messi. Dua tahun lalu ayahnya menaruh seluruh kepercayaannya kepada saya. Saya bisa mengatakan hal yang sama tentang Alex Valle, Perrone, Da Cunha, dan banyak lainnya. Ketika saya melihat mereka, saya tidak bisa pergi ke tim lain: saya merasa berutang, mereka sudah mempercayai saya dan sekarang saya harus memberikan seluruh hidup saya untuk mereka. Bagi saya, mereka adalah Scudetto saya."

  • Kaum muda Italia dan liberal

    "Saya bukan siapa-siapa untuk mengatakan apa yang salah. Sekarang kami mencoba membangun akademi kami sendiri yang pada dasarnya baru lahir dua tahun lalu. Semua ahli ini bisa mengatakan kepada Anda bahwa mungkin akan dibutuhkan 10 tahun. Kami punya 3 pemain di Under 16, 3 di Under 17, 3 di Under 18, dan seterusnya, pelan-pelan kami sedang membangun dan melangkah maju. Kami ingin membawa mereka ke tim utama. Harus bekerja, membangun, percaya.

    Saya ambil contoh Liberali: ketika saya berbicara dengannya, saya bilang kepadanya, 'kami tidak merekrutmu karena kamu orang Italia'. Saya suka cara dia bermain, kepribadiannya, bagaimana dia membawa sepak bolanya dalam konteks yang tidak menguntungkannya secara fisik. Di depannya ada Nico Paz, Baturina, Caqueret, tetapi kalau dia melakukan hal-hal dengan baik dan memang pantas, saya sama sekali tidak peduli soal usia. Kami adalah bagian dari sepak bola Italia, saya merasa orang Italia, saya selalu berlibur di Italia meski saya tinggal di sini. Sekarang kami juga sedang mencoba membantu dalam membentuk pesepakbola Italia".

  • Douvikas

    "Kisahnya menarik. Kami telah menganalisis tim kami setelah enam bulan pertama. Kami bermain seperti yang ada dalam bayangan saya, tetapi kemudian kurang aksi terakhir, kurang fisik ketika bek-bek seperti Ndicka atau Hien datang. Kami membutuhkan seseorang dengan kekuatan seperti itu, yang tahu cara mencetak gol. Dia juga mencetak gol di Belanda. Di Spanyol dia punya rata-rata gol yang tinggi, tetapi dia tidak selalu bermain. Saya sangat menyukainya karena mentalitasnya, saya sudah banyak mendengar tentang itu. Mentalitas membuat perbedaan dalam hidup. Anda harus memiliki mentalitas seperti Douvikas yang setelah setiap pertandingan datang ke sana dan bertanya kepada saya di mana dia salah dan di mana dia harus berkembang".

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