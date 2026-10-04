Cesc Fabregas jelas menjadi salah satu kejutan paling mencolok dalam beberapa tahun terakhir di antara para pelatih muda yang sedang naik daun di Italia dan bukan hanya di sana. Como asuhannya melesat dari Serie B ke Liga Champions dalam waktu yang sangat singkat dan kini bisa terus bermimpi besar.
Langsung dari panggung Festival dello Sport di Trento, yang diselenggarakan oleh Gazzetta dello Sport, pelatih asal Spanyol itu juga kembali berbicara tentang penolakannya kepada Inter pada musim panas 2025, tentang bagaimana ia memandang peran pelatih, dan langkah-langkah berikutnya dari klub biru-putih tersebut.