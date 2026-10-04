"Perdebatan yang sangat menarik, apa artinya bermain bagus? Ide yang Anda miliki harus dijalankan dengan keyakinan besar. Pada awalnya presiden memikirkan sisi struktural klub, ia ingin membawa lebih banyak pariwisata dan untuk melakukannya ia membutuhkan sepakbola yang menarik.

Semakin indah sepakbola, semakin orang suka datang. Itulah yang dibicarakan dalam obrolan pertama dengan presiden. Lalu saya memasukkan orang-orang ke dalam staf, para pemain yang tepat untuk mengikuti ide kami.

Kemenangan adalah kemenangan. Bukan berarti sebelum setiap pertandingan saya berpikir: "Bagaimana saya ingin kalah?" Hari ini, paling buruk saya pulang dengan kalah sambil tetap berpegang pada ide kami. Karena jika Anda kalah dalam pertandingan dengan cara yang tidak Anda yakini, maka penyesalannya menjadi dua kali lipat".