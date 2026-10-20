Como juga dilanda krisis cedera. Menjelang pertandingan Liga Champions yang akan mempertemukan Como dengan Manchester United, pelatih asal Spanyol Cesc Fabregas membahas laga tersebut dan mengonfirmasi bahwa sejumlah pemainnya akan absen lama. Dalam konferensi pers, ia juga menegaskan bahwa Manchester United sama sekali tidak sedang dalam krisis dan pertandingan itu akan menjadi momen bersejarah bagi klub.
Fabregas: "Manchester United sedang krisis? Itu kebohongan besar. Jesus Rodriguez harus absen lama, Chalobah absen dua pekan. Kean? Kita lihat pada Sabtu"
Hari bersejarah
"Besok akan menjadi hari bersejarah, sekali lagi. Kami sedang menjalani masa istimewa dalam beberapa bulan ini dan harus beradaptasi dengan baik, dengan menyadari pentingnya laga ini. United adalah tim yang sangat hebat, memiliki pemain-pemain luar biasa dan sejarah yang mengagumkan. Kami akan berusaha menang, seperti biasa."
United sedang krisis? Kalian yang mengada-ada.
"Krisis dalam sepakbola itu tidak ada: setiap tiga hari ada pertandingan dan tidak ada waktu untuk memikirkan apakah sebuah tim sedang mengalami krisis atau tidak. Sebelas lawan sebelas, kami berusaha menang. Kalian yang menciptakan istilah krisis itu, kami tidak merasakannya karena kami profesional yang ingin bersaing. Saya tidak percaya hal-hal seperti itu: mereka adalah Manchester United dan punya pemain-pemain hebat. Kami akan berusaha menang, seperti yang saya katakan tadi."
Jesus Rodriguez absen lama
"Jesus Rodriguez akan absen lama: hari ini ia melepaskan tembakan ke gawang pada akhir latihan dan mengalami cedera. Cederanya tampaknya bukan cedera ringan, melainkan sesuatu yang sedikit lebih serius. Chalobah akan absen selama dua pekan, sehingga melewatkan empat pertandingan. Untuk Kean, kita lihat apakah ia bisa bermain pada Sabtu, sementara Diao akan kembali setelah jeda."
JERSEY MESSI
"Saya rasa merupakan suatu kehormatan melihat pemain terbaik dalam sejarah mengenakan seragam kami. Hingga beberapa waktu lalu, hal itu tak terbayangkan. Pertandingan seperti yang akan kami jalani besok malam adalah penghargaan atas apa yang telah kami lakukan dalam beberapa tahun terakhir. Kami pantas memainkan pertandingan seperti ini. Kami sangat ingin bermain dan bangga bisa melakukannya."
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