Fabregas: "Manchester United sedang krisis? Itu kebohongan besar. Jesus Rodriguez harus absen lama, Chalobah absen dua pekan. Kean? Kita lihat pada Sabtu"

"Krisis dalam sepakbola itu tidak ada: setiap tiga hari ada pertandingan dan tidak ada waktu untuk memikirkan apakah sebuah tim sedang mengalami krisis atau tidak. Sebelas lawan sebelas, kami berusaha menang. Kalian yang menciptakan istilah krisis itu, kami tidak merasakannya karena kami profesional yang ingin bersaing. Saya tidak percaya hal-hal seperti itu: mereka adalah Manchester United dan punya pemain-pemain hebat. Kami akan berusaha menang, seperti yang saya katakan tadi."