Berbicara dalam wawancara dengan Bundesliga, pemain berusia 26 tahun itu merefleksikan bagaimana ketidakpastian di luar lapangan sangat membebaninya sebelum sebuah kesepakatan dirampungkan: "Itu sulit, seperti biasa, karena Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi, apakah Anda pergi ke tempat lain atau kembali ke Hamburg.

"Saya tidak tahu apa yang bisa terjadi, termasuk dengan keluarga saya, dan tentu saja Anda menjadi sedikit tidak nyaman dalam situasi itu. Tetapi pada akhirnya, ketika semuanya jelas, ketika Anda memiliki kontrak Anda, ketika semuanya sudah ditandatangani dan Anda berada di tempat yang Anda inginkan, semuanya menjadi jauh lebih mudah."

Ia juga menegaskan bahwa dukungan sang pelatih menguatkan keinginannya untuk tetap bertahan di Jerman: "Karena saya melihat semua yang berkaitan dengan klub, semua orang, semuanya, kompetisinya. Pelatih selalu memberi saya dukungan yang saya butuhkan dan memberi saya kepercayaan diri. Musim lalu, saya pikir pada akhirnya saya menjalani musim yang bagus, dan saya ingin terus melakukan hal yang sama atau bahkan lebih baik."