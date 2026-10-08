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Fabio Vieira menjelaskan mengapa ia menukar Arsenal dengan kepindahan permanen ke Hamburg setelah musim panas yang penuh ketidakpastian
Vieira mengikat masa depannya dengan Hamburg
Playmaker asal Portugal itu mengungkap alasan di balik keputusannya untuk memutus hubungan dengan tim Emirates Stadium dan mengikat masa depannya dengan Hamburg. Setelah memainkan peran sentral dalam menjaga status klub itu di kasta tertinggi selama masa peminjaman 2025-26, negosiasi panjang mengenai valuasi transfer akhirnya rampung pada tahap akhir bursa transfer. Kesepakatan senilai €9 juta yang dilaporkan itu mengakhiri empat tahun kiprah gelandang serang tersebut dalam skuad Arsenal setelah kedatangannya dari Porto pada 2022.
- Getty Images Sport
Playmaker membeberkan negosiasi musim panas yang menegangkan
Berbicara dalam wawancara dengan Bundesliga, pemain berusia 26 tahun itu merefleksikan bagaimana ketidakpastian di luar lapangan sangat membebaninya sebelum sebuah kesepakatan dirampungkan: "Itu sulit, seperti biasa, karena Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi, apakah Anda pergi ke tempat lain atau kembali ke Hamburg.
"Saya tidak tahu apa yang bisa terjadi, termasuk dengan keluarga saya, dan tentu saja Anda menjadi sedikit tidak nyaman dalam situasi itu. Tetapi pada akhirnya, ketika semuanya jelas, ketika Anda memiliki kontrak Anda, ketika semuanya sudah ditandatangani dan Anda berada di tempat yang Anda inginkan, semuanya menjadi jauh lebih mudah."
Ia juga menegaskan bahwa dukungan sang pelatih menguatkan keinginannya untuk tetap bertahan di Jerman: "Karena saya melihat semua yang berkaitan dengan klub, semua orang, semuanya, kompetisinya. Pelatih selalu memberi saya dukungan yang saya butuhkan dan memberi saya kepercayaan diri. Musim lalu, saya pikir pada akhirnya saya menjalani musim yang bagus, dan saya ingin terus melakukan hal yang sama atau bahkan lebih baik."
Para pendukung yang penuh gairah meyakinkan maestro kreatif
Sang playmaker menyoroti kenyamanan keluarganya di Jerman utara serta dukungan tanpa syarat dari para pendukung setia Volksparkstadion: "Semuanya terasa spesial sejak musim lalu. Apa yang saya alami di sini luar biasa secara pribadi. Seluruh keluarga saya juga menikmatinya."
Ia menambahkan: "Ini kota yang sangat bagus, klub yang sangat bagus. Semua orang di sekitar dan para suporter adalah orang-orang baik, dan mereka selalu mendukung kami. Tidak masalah apakah kami menang atau kalah, mereka selalu ada untuk kami. Pada akhirnya, ketika Anda memiliki klub dan suporter yang mencintai Anda, Anda merasa jauh lebih bahagia telah bergabung dengan klub seperti ini."
Vieira juga menyebut kasta tertinggi sepakbola Jerman sebagai tempat yang ideal untuk menunjukkan bakatnya: "Saya suka kompetisinya. Bundesliga sangat bagus, sangat kompetitif, dan ada banyak ruang untuk terus tumbuh dan berkembang.
"Pada akhirnya, saya pikir ini juga tempat yang tepat untuk saya karena saya ingin terus bermain sepakbola. Saya ingin melakukan hal yang paling saya cintai, yaitu bermain sepakbola, dan di sini saya merasa sangat nyaman. Ketika orang-orang menyukai Anda, semuanya menjadi jauh lebih mudah bagi Anda."
- Beautiful Sports
Pertarungan menghindari degradasi menguji kreator lini tengah
Prioritas langsung Vieira kini beralih ke laga tandang berat ke Hoffenheim pada Sabtu saat Hamburg berusaha memulai kampanye liga mereka. Raihan hanya tiga poin dari empat pertandingan membuat Hamburg terpuruk di peringkat ke-16, sehingga kunjungan ke Sinsheim sejak awal sudah berada dalam tekanan. Banyak yang akan bergantung pada kreativitas sang playmaker untuk membongkar lini belakang lawan dan mengangkat klub keluar dari tiga terbawah.
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