Fabio Esposito tampak terharu saat berbicara tentang Diego Armando Maradona. Seperti semua orang Napoli, tapi dia sedikit lebih dari itu: "Dia adalah teman ayah dan paman saya," katanya dalam wawancara kami, "kami tinggal di lingkungan yang sama dan saya ingat saat dia datang ke rumah kami. Kebahagiaan di mata ayah saya itu tidak pernah saya lihat lagi pada siapa pun." Menulis Maradona, berarti membaca sejarah: "Diego adalah revolusi yang menghilangkan perbedaan antara Utara dan Selatan yang untungnya kini sudah tidak ada lagi." Sebagai pembawa acara dan wajah terkenal di Food Network, Esposito memandu berbagai program, di antaranya 'Pazzi di pizza' bersama pemenang Sanremo 2026 Sal Da Vinci dan 'Pazzi di Roma' bersama Barbara Foria; selain itu, ia memiliki podcast di televisi dan program radio di Radio Marte. Di tengah kesibukannya, bagaimanapun, selalu ada ruang untuk sepak bola: "Pertama kali ke stadion adalah saat Napoli vs Milan musim 1993/'94: kami sedang kesulitan dan di menit-menit akhir Di Canio mencetak gol setelah melakukan dua gerakan tipuan terhadap Baresi dan Maldini. Saya berada di tribun bersama ayah. Yang terakhir tahun ini melawan Fiorentina, tapi di tribun penonton".
Fabio Esposito, dari dunia televisi ke sepak bola: "Maradona di rumah bersama ayah, liburan bersama Cannavaro dan Sal Da Vinci di stadion"
Bisakah Anda menceritakan sebuah kisah keluarga yang melibatkan Maradona?
"Dia datang ke pesta baptis sepupuku sambil membawa 40 jam tangan plastik berwarna emas. Kami, anak-anak, mengira itu benar-benar jam tangan emas; begitu melihatnya, kami tercengang."
Seperti apa suasana yang tercipta saat Diego Armando Maradona berada di rumah?
"Dia sangat keren. Saat itu aku berusia 7 atau 8 tahun, dia tidak pernah datang sendirian: dia selalu membawa Careca, Giordano, Alemao… Dan aku meminta mereka semua untuk menandatangani setiap halaman buku harianku."
Apakah kamu tetap menjalin komunikasi dengannya setelah dia pensiun?
"Memang begitu untuk sementara waktu; selama 10–15 tahun terakhir ini aku tidak pernah melihatnya lagi karena dia sudah menjauh dari semua orang."
Siapa saja teman-temanmu di dunia sepak bola?
"Borriello, yang pernah menemani saya menghabiskan beberapa malam di Milan, bersama keluarga Cannavaro kami sering berlibur bersama, serta mantan pemain sepak bola lain yang seumuran dengan saya. Saya tumbuh besar bermain bersama Cristian Maggio dan kedua bersaudara Cannavaro; kini anak-anak kami sekelas di sekolah. Selain mereka, ada juga anak-anak Mertens, Cavani, Behrami…".
Ada hal-hal menarik tentang mereka?
"Suatu kali kami berkumpul untuk mengikuti pertandingan yang diselenggarakan oleh sekolah: aku melihat sekeliling dan semua yang ada di sana adalah mantan pemain Napoli, lalu aku berpikir, 'Lalu apa hubunganku di sini?!'".
Kamu penggemar seperti apa?
"Saya sangat merasakan jalannya pertandingan; bisa dibilang, karena pernah bermain sepak bola, saya juga mencoba menganalisis pertandingan dari sudut pandang taktis. Tapi begitu adrenalin mulai memuncak, saya termasuk orang yang benar-benar 'menikmati' 90 menit pertandingan itu."
Di level berapa kamu bermain?
"Di level amatir, saya bermain sebagai sayap kiri penyerang yang menggunakan kaki non-dominan. Dan saya sering menendang bola dengan efek melengkung…".
Napoli selalu menjadi kota yang sangat dekat dengan tim.
"Fakta bahwa hanya ada satu tim, tanpa persaingan antar-tim, sangat membantu. Selain itu, De Laurentiis sangat berhasil dalam menarik minat para wanita dan keluarga ke stadion sehingga memperluas basis penonton. Ada dua jenis pendukung: mereka yang memandang sepak bola sebagai hiburan, dan mereka yang menganggapnya sebagai agama."
Apa hal paling gila yang pernah kamu lakukan demi Napoli?
"Pertandingan Napoli melawan Parma 23 tahun yang lalu. Saat itu saya sedang berada di Milano Marittima bersama teman-teman, sekitar pukul 09.00–09.30 pagi: kami saling memandang dan berkata, 'Kenapa kita tidak pergi ke stadion saja?!'. Kami melaju dengan kecepatan 200 km/jam; saya masih ingat perjalanan itu memakan waktu empat setengah jam. Dan kami tiba tepat waktu."
Keyakinan takhayul yang tak bisa diperdebatkan?
"Baik menonton pertandingan dari rumah maupun di stadion, wajib mengenakan atribut Napoli. Selalu dan dalam keadaan apa pun. Jika kita di rumah, dan ada orang yang mendukung tim lain, dia boleh tetap tinggal tapi harus pindah kamar."
Selain Maradona, siapa pemain yang paling kamu sukai?
"Saya akan menyebut dua nama yang telah menorehkan sejarah Napoli dalam beberapa tahun terakhir: Cavani dan Mertens. Cavani selalu membuat Anda terkesan saat melihatnya bermain dari dekat, sedangkan pemain asal Belgia itu selalu bersedia memulai pertandingan dari bangku cadangan di bawah asuhan semua pelatih, tanpa pernah mengeluh."
Kamu pernah tampil bersama Sal Da Vinci, yang juga penggemar Napoli.
"Kami hampir selalu pergi ke stadion bersama, mengomentari pertandingan, dan saya bisa bilang bahwa dia penggemar berat Antonio Conte. Setiap kali beredar kabar tentang kemungkinan kepergiannya, dia jadi cemas. Dan ketika Sal punya pertunjukan teater saat Napoli bertanding, dia meminta layar di atas panggung menampilkan skor langsung pertandingan tersebut."
Dengan siapa kamu ingin membawakan acara olahraga?
"Saya suka cara Diletta Leotta memimpin acara: itu tidak mudah karena banyak orang yang fokus pada penampilannya, tapi dia selalu tampil cemerlang sebagai pembawa acara olahraga. Selain itu, dalam hal ini saya akan memilih Veronica Gentile (Le Iene, red)."