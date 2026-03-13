Fabio Esposito tampak terharu saat berbicara tentang Diego Armando Maradona. Seperti semua orang Napoli, tapi dia sedikit lebih dari itu: "Dia adalah teman ayah dan paman saya," katanya dalam wawancara kami, "kami tinggal di lingkungan yang sama dan saya ingat saat dia datang ke rumah kami. Kebahagiaan di mata ayah saya itu tidak pernah saya lihat lagi pada siapa pun." Menulis Maradona, berarti membaca sejarah: "Diego adalah revolusi yang menghilangkan perbedaan antara Utara dan Selatan yang untungnya kini sudah tidak ada lagi." Sebagai pembawa acara dan wajah terkenal di Food Network, Esposito memandu berbagai program, di antaranya 'Pazzi di pizza' bersama pemenang Sanremo 2026 Sal Da Vinci dan 'Pazzi di Roma' bersama Barbara Foria; selain itu, ia memiliki podcast di televisi dan program radio di Radio Marte. Di tengah kesibukannya, bagaimanapun, selalu ada ruang untuk sepak bola: "Pertama kali ke stadion adalah saat Napoli vs Milan musim 1993/'94: kami sedang kesulitan dan di menit-menit akhir Di Canio mencetak gol setelah melakukan dua gerakan tipuan terhadap Baresi dan Maldini. Saya berada di tribun bersama ayah. Yang terakhir tahun ini melawan Fiorentina, tapi di tribun penonton".