AFP
Fabio Capello menyatakan bahwa timnas Inggris yang 'kelelahan' bermain dengan 'rasa takut' di turnamen-turnamen besar, sambil melontarkan peringatan kepada Thomas Tuchel
Mantan atasan mengidentifikasi kelemahan yang sudah tidak asing lagi
Capello, yang pernah melatih timnas Inggris antara tahun 2007 dan 2012, mengutarakan kekhawatirannya mengenai ketangguhan mental timnas Inggris di bawah tekanan turnamen besar. Berdasarkan pengalamannya pada Piala Dunia 2010, di mana timnya kesulitan mencetak gol sebelum tersingkir di babak 16 besar, pria berusia 79 tahun itu mencatat bahwa para pemain Inggris sering kali tiba di turnamen final dalam kondisi kelelahan. Meskipun menjalani kampanye kualifikasi yang sempurna di bawah asuhan Tuchel, Capello tetap waspada menyusul hasil pertandingan persahabatan yang kurang memuaskan baru-baru ini melawan Uruguay dan Jepang.
Tuchel didesak untuk memutus lingkaran setan
Pelatih asal Italia itu berpendapat bahwa kualitas teknis skuad sering kali terganggu oleh tidak adanya jeda musim dingin serta kurangnya kepercayaan diri yang melemahkan di saat-saat krusial. Capello menunjuk kegagalan-kegagalan di masa lalu sebagai bukti pola berulang yang harus diatasi oleh staf kepelatihan saat ini sebelum musim panas tiba.
Berbicara kepada BBC Sport mengenai tantangan utama yang dihadapi Tuchel, Capello mengatakan: "Inilah masalahnya bagi Inggris. Mereka lelah dan mereka takut. Manajer, dia harus menghilangkan dua hal ini."
Bayangan Euro 2020
Untuk mengilustrasikan pendapatnya, Capello mengutip final Euro 2020 di Wembley, di mana Inggris gagal memanfaatkan keunggulan awal mereka atas Italia, negara asalnya. Ia berpendapat bahwa kecenderungan untuk mundur ke pertahanan yang ketat merupakan gejala langsung dari beban psikologis yang melekat pada seragam tim nasional.
Ia menambahkan: "Saya ingat pertandingan melawan Italia. Mereka unggul setelah 10-15 menit, tapi setelah itu mereka tidak bermain. Mereka bermain dengan rasa takut."
Jalur turnamen ke depan
Inggris akan menghadapi Kroasia, Ghana, dan Panama di Grup L pada Piala Dunia mendatang di Amerika Utara. Tim asuhan Tuchel akan memulai turnamen mereka dengan menghadapi Kroasia pada 17 Juni di AT&T Stadium, Arlington, Texas. Setelah meraih hasil imbang dan kekalahan dalam laga-laga bulan Maret, The Three Lions kini harus fokus mengelola kelelahan para pemain selama pekan-pekan terakhir musim domestik agar mereka dapat tiba di turnamen dalam kondisi prima.