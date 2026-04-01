AFP
Fabio Capello mengakui bahwa ia 'tak bisa tidur di malam hari' saat pelatih legendaris itu menyebut kegagalan Italia di Piala Dunia sebagai 'tragedi olahraga dan aib'
Dampak kegagalan
Dalam wawancara eksklusif dengan media Spanyol Marca, Capello mengungkapkan ketidakpercayaannya yang mendalam setelah Italia dikalahkan oleh Bosnia. Hasil yang mengecewakan ini, yang berujung pada hasil imbang 1-1 sebelum akhirnya kalah 4-1 dalam adu penalti, berarti Azzurri akan absen dari Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Mantan manajer yang pernah memimpin klub-klub seperti AC Milan, Juventus, dan Roma—yang secara historis mendominasi liga domestik—ini merasakan betapa seriusnya situasi ini. Ia percaya bahwa kegagalan negara dengan reputasi sepak bola sebesar Italia untuk lolos lagi merupakan hal yang sangat sulit diterima oleh para pendukung yang penuh gairah di seluruh negeri.
Rekor terendah dalam sejarah negara ini
Pelatih veteran itu menggambarkan kegagalan baru-baru ini sebagai titik terendah dalam sejarah, sambil menekankan bahwa prestise seragam Italia telah ternoda parah. Dampak emosional yang dialaminya sangat jelas, sebagaimana ia akui: "Saya tidak bisa tidur semalaman, saya masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi."
Ketika ditanya mengenai besarnya dampak dari kegagalan ini, ia tidak menahan diri, memastikan kata-katanya mencerminkan kemarahan sebuah bangsa yang berduka. Ia menyatakan: "Kita sedang membicarakan tim yang empat kali menjadi juara dunia, ini adalah tragedi olahraga, sebuah aib. Ini adalah salah satu hal terburuk yang pernah menimpa sepak bola Italia dalam sejarah terbarunya."
Menuntut pengunduran diri para pimpinan
Selain para pemain dan staf pelatih, sang pelatih kini mengalihkan perhatiannya ke jajaran pimpinan organisasi sepak bola Italia. Ia mengungkapkan rasa frustrasi yang mendalam atas kurangnya akuntabilitas di dalam federasi, dengan menyiratkan bahwa para pemegang kekuasaan tetap berpegang teguh pada jabatan mereka meskipun bukti-bukti kegagalan sistemik semakin menumpuk. Sambil menyerukan pengunduran diri segera di Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) guna membuka jalan bagi perubahan yang sesungguhnya, ia menegaskan: "Tidak ada yang mengundurkan diri di sini, dan itulah hal yang paling mengkhawatirkan. Orang pertama yang harus bertanggung jawab adalah presiden federasi, bersama dengan seluruh tim kepemimpinan."
Menawarkan jalan ke depan yang jelas, ia menjelaskan: "Kita harus duduk bersama para ahli, menganalisis apa yang sedang terjadi, dan memulai rekonstruksi dari dasar. Masalahnya bukan hanya soal hasil, melainkan masalah struktural."
Apakah Gattuso akan mundur?
Kekecewaan yang dialami Azzurri telah menimbulkan ketidakpastian mengenai masa depan pelatih kepala Gennaro Gattuso. Mantan gelandang ini menggantikan Luciano Spalletti di akhir babak kualifikasi dan berhasil menyelamatkan satu tempat di babak play-off saat harapan mereka untuk lolos tampaknya semakin memudar. Ia telah memimpin tim dalam delapan pertandingan — enam di antaranya dimenangkan, sementara dua lainnya berakhir dengan kekalahan.
Presiden FIGC Gabriele Gravina telah mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap staf kepelatihan, dengan mengatakan: "Saya harus memuji Gattuso. Saya pikir dia adalah pelatih yang hebat. Saya telah memintanya untuk tetap memimpin para pemain ini." Namun, desakan agar Gravina mundur dari jabatannya semakin meningkat.