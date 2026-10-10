Fabio Cannavaro mengabaikan Kylian Mbappe saat ia menyebut satu-satunya pilihan untuk Ballon d'Or 2026

Ikon Italia Cannavaro telah memberikan dukungannya kepada Kvaratskhelia untuk memenangi Ballon d'Or 2026. Bek legendaris itu menegaskan bahwa winger PSG tersebut pantas meraih penghargaan individu tertinggi di sepak bola dunia.

Kvaratskhelia menjalani musim lalu dengan spektakuler, membantu PSG mengamankan dua gelar Liga Champions secara beruntun. Kecemerlangan konsistennya di kompetisi klub paling bergengsi di Eropa itu menarik perhatian mantan bintang Napoli tersebut.

Dengan pemenang akan diumumkan pada 26 Oktober, perdebatan soal siapa yang layak merebut penghargaan itu kian memanas. Namun, Cannavaro benar-benar yakin soal siapa yang seharusnya dinobatkan sebagai pemain terbaik di planet ini.