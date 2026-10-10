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Kylian Mbappe Real Madrid 2026/27getty
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Fabio Cannavaro mengabaikan Kylian Mbappe saat ia menyebut satu-satunya pilihan untuk Ballon d'Or 2026

K. Mbappe
K. Kvaratskhelia
F. Cannavaro
Real Madrid
Paris Saint-Germain
Ligue 1
LaLiga

Legenda Italia Fabio Cannavaro meyakini bintang Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia adalah pemenang yang layak untuk Ballon d'Or 2026. Peraih Piala Dunia itu menegaskan performa luar biasa sang winger di Liga Champions seharusnya menempatkannya di depan kandidat-kandidat papan atas seperti Kylian Mbappe dan Lionel Messi.

  • Cannavaro menentukan pilihannya untuk Ballon d'Or

    Ikon Italia Cannavaro telah memberikan dukungannya kepada Kvaratskhelia untuk memenangi Ballon d'Or 2026. Bek legendaris itu menegaskan bahwa winger PSG tersebut pantas meraih penghargaan individu tertinggi di sepak bola dunia.

    Kvaratskhelia menjalani musim lalu dengan spektakuler, membantu PSG mengamankan dua gelar Liga Champions secara beruntun. Kecemerlangan konsistennya di kompetisi klub paling bergengsi di Eropa itu menarik perhatian mantan bintang Napoli tersebut.

    Dengan pemenang akan diumumkan pada 26 Oktober, perdebatan soal siapa yang layak merebut penghargaan itu kian memanas. Namun, Cannavaro benar-benar yakin soal siapa yang seharusnya dinobatkan sebagai pemain terbaik di planet ini.

  • Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    Hal-hal luar biasa di Liga Champions

    Cannavaro percaya bahwa dampak Kvaratskhelia di Eropa membuatnya berbeda dari para pesaing lainnya. Ia berpendapat bahwa penampilan pemain Georgia itu untuk Paris Saint-Germain tidak bisa diabaikan oleh para pemilih.

    "Saya punya ingatan yang baik. Saya tidak hanya fokus pada kejadian yang paling baru," kata Cannavaro kepada Gazzetta. "Di Liga Champions musim lalu, Kvaratskhelia adalah pemain yang paling berpengaruh dari sudut pandang sepakbola, dan jika saya harus memilih, saya tidak akan ragu.

    "Semua orang mungkin menjadikan Piala Dunia sebagai tolok ukur mereka, memikirkan Mbappe atau mempertimbangkan Messi dan kariernya, tetapi Kvara melakukan hal-hal luar biasa."

  • Mengingat statistik individunya yang luar biasa

    Cannavaro tahu betul apa yang dibutuhkan untuk memenangi penghargaan bergengsi itu, setelah ia sendiri meraih Ballon d'Or tepat 20 tahun lalu pada 2006. Kvaratskhelia tentu membuktikan pujian tersebut dengan statistik luar biasa sepanjang musim 2025-26.

    Penyerang itu mencatatkan 19 gol dan 11 assist dalam 48 penampilan di semua kompetisi untuk Paris Saint-Germain. Itu menyusul periodenya yang bersejarah di Napoli, ketika sebelumnya ia membukukan 30 gol dan 20 assist dalam 107 pertandingan sambil mengamankan gelar Serie A.

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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Menunggu vonis akhir

    Kvaratskhelia dan para pendukungnya kini akan menghadapi penantian penuh kecemasan menjelang seremoni resmi Ballon d'Or pada akhir Oktober. Penyerang PSG itu tanpa diragukan lagi menjadi salah satu kandidat terdepan setelah menjalani musim klub yang gemilang.

    Dunia sepak bola segera akan mengetahui apakah prediksi Cannavaro menjadi kenyataan. Memenangi Ballon d'Or akan menjadi pencapaian puncak yang sempurna bagi perjalanan luar biasa pemain internasional Georgia berbakat ini.

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