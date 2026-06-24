Fabio Cannavaro mendesak Cristiano Ronaldo untuk 'terus bermain beberapa tahun lagi' setelah menyaksikan ikon Portugal yang 'sangat cerdas' itu mengakhiri impian tim Uzbekistan di Piala Dunia

Portugal meraih kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan pada Selasa dalam laga kedua Grup K di Piala Dunia, bangkit dari hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Republik Demokratik Kongo. Pertandingan di NRG Stadium itu menyaksikan Ronaldo mencetak dua gol untuk membungkam para pengkritiknya belakangan ini. Dalam wawancara dengan O Jogo, Cannavaro mengakui bahwa para pemainnya kesulitan menghadapi Portugal sejak awal.

Cannavaro menjelaskan bagaimana kebobolan dua gol di awal pertandingan memengaruhi Uzbekistan, meskipun sempat ada periode singkat di mana mereka mulai menemukan ritme permainan. Sebuah gol yang dianulir semakin merusak kepercayaan diri mereka saat menghadapi tim yang menurut Cannavaro saat ini bermain di level yang sama sekali berbeda.