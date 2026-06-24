AFP
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Fabio Cannavaro mendesak Cristiano Ronaldo untuk 'terus bermain beberapa tahun lagi' setelah menyaksikan ikon Portugal yang 'sangat cerdas' itu mengakhiri impian tim Uzbekistan di Piala Dunia
Pelajaran yang berat bagi Uzbekistan
Portugal meraih kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan pada Selasa dalam laga kedua Grup K di Piala Dunia, bangkit dari hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Republik Demokratik Kongo. Pertandingan di NRG Stadium itu menyaksikan Ronaldo mencetak dua gol untuk membungkam para pengkritiknya belakangan ini. Dalam wawancara dengan O Jogo, Cannavaro mengakui bahwa para pemainnya kesulitan menghadapi Portugal sejak awal.
Cannavaro menjelaskan bagaimana kebobolan dua gol di awal pertandingan memengaruhi Uzbekistan, meskipun sempat ada periode singkat di mana mereka mulai menemukan ritme permainan. Sebuah gol yang dianulir semakin merusak kepercayaan diri mereka saat menghadapi tim yang menurut Cannavaro saat ini bermain di level yang sama sekali berbeda.
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Dihukum oleh Ronaldo yang mencetak rekor
Cannavaro menyoroti ancaman unik yang ditimbulkan Ronaldo di dalam kotak penalti, sambil mencatat bagaimana Portugal telah membangun pendekatan taktis mereka untuk memaksimalkan kelebihannya. Ronaldo mencatatkan sejarah di Houston, menjadi pemain pria pertama yang mencetak gol di enam Piala Dunia yang berbeda dan menggeser Eusebio sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Portugal di ajang tersebut dengan 10 gol.
Cannavaro mengatakan kepada para wartawan: "Saya bilang kepada para pemain bahwa jika kami memberi Cristiano Ronaldo ruang sekecil apa pun, kami tamat. Hal itu terjadi dan dia mencetak dua gol. Para pemain Portugal bermain untuknya dan dia berada di tahap di mana dia sangat cerdas dalam bergerak di dalam kotak penalti."
Berupaya memperpanjang masa jabatan
Meskipun harus menghadapi apa yang ia gambarkan sebagai “minggu kelam” akibat kritik, Ronaldo menunjukkan kondisi fisik yang luar biasa. Ronaldo merayakan penampilannya yang penuh semangat dengan mengunggah tulisan “We are here” di Instagram untuk mengingatkan dunia akan kualitasnya yang tak pernah pudar.
Cannavaro mengungkapkan kekagumannya pada Ronaldo, sekaligus membagikan apa yang ia sampaikan kepadanya setelah peluit akhir dibunyikan. Cannavaro berkata: "Cristiano Ronaldo berusia 41 tahun dan masih memiliki hasrat yang begitu besar untuk bermain. Dia adalah pria yang mencintai sepak bola. Namanya sudah terukir dalam sejarah sepak bola, dia akan abadi, dan meskipun demikian, dia terus bermain seperti ini. Saya berbicara dengannya dan menyarankannya untuk terus bermain beberapa tahun lagi. Untuk menikmati sepak bola. Lihat saja dia. Dia benar-benar bugar, kondisinya sangat prima, dan saya harap dia terus bermain beberapa tahun lagi."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Ronaldo dan Portugal kini akan mengalihkan perhatian mereka ke pertandingan terakhir fase grup yang menentukan melawan Kolombia. Dengan Kolombia yang saat ini memuncaki klasemen dengan enam poin, Portugal—yang mengoleksi empat poin—harus meraih kemenangan untuk memastikan posisi pertama. Ronaldo akan berupaya melanjutkan rekor mencetak golnya yang bersejarah guna mengantarkan negaranya lolos ke babak gugur sebagai juara grup.