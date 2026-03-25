Fabinho menyatakan bahwa Neymar masih merupakan 'pemain paling berbakat' Brasil dan bisa menjadi 'sangat penting' di Piala Dunia 2026

Brasil memasuki siklus Piala Dunia 2026 di bawah tekanan yang sangat besar, setelah gagal mengangkat trofi sejak kemenangan mereka pada tahun 2002 di Jepang dan Korea Selatan. Di bawah asuhan Ancelotti, tim ini tergabung dalam Grup C bersama Maroko, Skotlandia, dan Haiti untuk turnamen mendatang di Amerika Utara. Gelandang Al-Ittihad, Fabinho, yang secara mengejutkan dipanggil kembali ke tim nasional pada akhir tahun lalu dan baru-baru ini tampil dalam pertandingan persahabatan melawan Tunisia pada November 2025, menegaskan bahwa skuad ini fokus untuk mengakhiri masa paceklik mereka terlepas dari apakah mereka dianggap sebagai favorit turnamen atau tidak. "Bagi Brasil, jarang terjadi kekeringan gelar seperti ini," katanya kepada L'Equipe. "Kami para pemain tidak peduli apakah kami favorit atau bukan. Kami tahu kami bisa melakukan sesuatu yang istimewa, bahwa kami bisa melaju hingga akhir. Saya pikir itulah mentalitas yang harus kami miliki."