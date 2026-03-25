AFP
Diterjemahkan oleh
Fabinho menyatakan bahwa Neymar masih merupakan 'pemain paling berbakat' Brasil dan bisa menjadi 'sangat penting' di Piala Dunia 2026
‘Tekanan’ Brasil
Brasil memasuki siklus Piala Dunia 2026 di bawah tekanan yang sangat besar, setelah gagal mengangkat trofi sejak kemenangan mereka pada tahun 2002 di Jepang dan Korea Selatan. Di bawah asuhan Ancelotti, tim ini tergabung dalam Grup C bersama Maroko, Skotlandia, dan Haiti untuk turnamen mendatang di Amerika Utara. Gelandang Al-Ittihad, Fabinho, yang secara mengejutkan dipanggil kembali ke tim nasional pada akhir tahun lalu dan baru-baru ini tampil dalam pertandingan persahabatan melawan Tunisia pada November 2025, menegaskan bahwa skuad ini fokus untuk mengakhiri masa paceklik mereka terlepas dari apakah mereka dianggap sebagai favorit turnamen atau tidak. "Bagi Brasil, jarang terjadi kekeringan gelar seperti ini," katanya kepada L'Equipe. "Kami para pemain tidak peduli apakah kami favorit atau bukan. Kami tahu kami bisa melakukan sesuatu yang istimewa, bahwa kami bisa melaju hingga akhir. Saya pikir itulah mentalitas yang harus kami miliki."
- AFP
Fabinho mendukung Neymar untuk tahun 2026
Meskipun Neymar tidak masuk dalam skuad terbaru untuk laga persahabatan melawan Prancis dan Kroasia agar bisa fokus memulihkan kebugarannya di Santos, pengaruhnya tetap menjadi topik utama pembicaraan. Meskipun mantan bintang Barcelona dan Paris Saint-Germain itu belum pernah tampil membela negaranya sejak Oktober 2023, Fabinho tetap yakin bahwa Neymar yang dalam kondisi prima tetaplah penentu kemenangan utama bagi timnas Brasil. "Bagi saya, dia masih pemain Brasil paling berbakat saat ini," kata mantan pemain Liverpool itu setelah masuk dalam skuad terbaru Ancelotti. "Dia bisa membuat perbedaan kapan saja, jadi dia bisa sangat penting di Piala Dunia. Jika dia dalam performa bagus dan bugar secara fisik, dia adalah yang terbaik."
- AFP
Pujian tinggi untuk pemain senior Benzema
Pembicaraan mengenai talenta-talenta elit pun meluas ke lawan Brasil berikutnya, dengan Fabinho memberikan penilaian yang mengejutkan mengenai barisan depan Prancis. Meskipun Karim Benzema telah pensiun dari sepak bola internasional sejak 2022, mantan rekan setimnya di Al-Ittihad itu menegaskan bahwa sang veteran tetaplah striker terbaik asal Prancis: "Tentu saja, dia memiliki kemampuan. Menurut saya, dia masih penyerang nomor 9 terbaik Prancis. Lagipula, saya bahkan tidak tahu apakah dia benar-benar penyerang nomor 9, tapi Karim sangat kuat, dia membuat perbedaan," kata Fabinho. "Dia bisa mencetak gol, dia bisa menciptakan peluang... itulah Karim. Dalam latihan, saya masih bisa melihat kualitasnya di depan gawang. Dia mengesankan. Di Arab Saudi, ada pertandingan yang sedikit lebih berat karena cuaca panas. Tapi kamu mendapat kesan bahwa hal itu tidak berpengaruh baginya. Dia berlari, dia bekerja keras, dan dia menentukan."
- AFP
Persiapan akhir untuk Amerika Utara
Brasil akan menghadapi ujian berat saat berhadapan dengan Prancis pada Kamis ini, yang memberikan Ancelotti kesempatan penting untuk melihat apakah timnya mampu menunjukkan kreativitas tanpa kehadiran mantan bintang andalan mereka. Meskipun Neymar telah mencatatkan empat kontribusi gol dalam tiga penampilannya bersama Santos musim ini, ia harus terlebih dahulu membuktikan konsistensi fisiknya untuk membungkam para skeptis sebelum daftar skuad final Piala Dunia diumumkan pada bulan Mei.