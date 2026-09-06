Kontribusi vitalnya terbukti jelas di final Piala Dunia, ketika ia membukukan akurasi operan 91,7 persen dan menciptakan dua peluang sebelum ditarik keluar pada menit ke-62.

Berbicara kepada Telefoot, seperti dikutip oleh AS, ia berkata: "Saya pikir itu adalah mimpi setiap pesepakbola. Untuk mendapat pengakuan secara individu atas seluruh kerja keras Anda selama musim ini atau beberapa tahun berturut-turut.

"Sejujurnya, saya cukup beruntung bisa memenangkan banyak gelar tim. Gelar individu, sedikit. Dan mengapa tidak bermimpi untuk bisa sedekat mungkin mengangkat trofi ini? Itu akan menjadi sesuatu yang sangat spesial dan sebuah kehormatan untuk bisa mengangkat Ballon d'Or."