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Fabian Ruiz mengakui mimpi Ballon d'Or saat bintang PSG dan Spanyol itu membidik penghargaan individu tertinggi di sepakbola
Gelandang membidik penghargaan individu
Playmaker berusia 30 tahun itu muncul sebagai kandidat luar untuk Ballon d'Or setelah meraih sederet trofi gemilang sepanjang musim 2025-26. Meski absen dalam periode yang cukup panjang karena cedera, maestro lini tengah itu merebut Ligue 1, Liga Champions, dan Piala Super UEFA bersama PSG. Di level internasional, ia tampil dalam delapan pertandingan untuk Spanyol saat mereka mengangkat trofi Piala Dunia 2026.
- MIS
"Itu adalah impian setiap pesepakbola"
Kontribusi vitalnya terbukti jelas di final Piala Dunia, ketika ia membukukan akurasi operan 91,7 persen dan menciptakan dua peluang sebelum ditarik keluar pada menit ke-62.
Berbicara kepada Telefoot, seperti dikutip oleh AS, ia berkata: "Saya pikir itu adalah mimpi setiap pesepakbola. Untuk mendapat pengakuan secara individu atas seluruh kerja keras Anda selama musim ini atau beberapa tahun berturut-turut.
"Sejujurnya, saya cukup beruntung bisa memenangkan banyak gelar tim. Gelar individu, sedikit. Dan mengapa tidak bermimpi untuk bisa sedekat mungkin mengangkat trofi ini? Itu akan menjadi sesuatu yang sangat spesial dan sebuah kehormatan untuk bisa mengangkat Ballon d'Or."
Pemain kunci berkomitmen untuk masa depan
Musim yang konsisten membuatnya membukukan dua gol dan lima assist dalam 34 penampilan di semua kompetisi untuk Paris Saint-Germain musim lalu. Raksasa Prancis itu bergerak cepat untuk mengamankan masa depannya dalam jangka panjang, dengan mengikatnya lewat kontrak baru yang berlaku hingga Juni 2028. Pengakuan individu itu menjadi apresiasi yang layak bagi seorang gelandang yang kerap berperan sebagai pahlawan tanpa sorotan di lini tengah.
- SOPA Images
Jadwal ujian menanti para juara
Ruiz tampil dalam ketiga laga pembuka PSG di Ligue 1 musim ini, tetapi sang juara bertahan belum meraih kemenangan dan terpuruk di peringkat ke-13 dengan dua poin. Juara Eropa itu harus segera bangkit saat mereka menjamu Slovan Bratislava dalam laga pembuka fase liga Liga Champions pada Rabu. Ujian berat lainnya menanti tim asuhan Luis Enrique dengan lawatan untuk menghadapi Brest di liga pada Minggu, 13 September.
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