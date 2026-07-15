AFP
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"Fabian Ruiz & Rodri punya banyak waktu!" - Kylian Mbappé secara terbuka mengkritik taktik Didier Deschamps setelah Spanyol mengalahkan Prancis yang "ceroboh" untuk melaju ke final Piala Dunia
Mbappe menyoroti kegagalan lini tengah
Impian Prancis untuk mencapai final Piala Dunia ketiga berturut-turut pupus di Texas saat tim Spanyol yang lebih unggul mengendalikan tempo permainan dari awal hingga akhir. Mbappé, yang menjadi pemain paling menonjol di turnamen ini bersama Lionel Messi, tampak frustrasi sepanjang 90 menit pertandingan. Setelah peluit akhir dibunyikan, bintang Real Madrid itu menyalahkan skema taktis yang memungkinkan para gelandang La Roja mendominasi permainan.
"Kami bermain tiga lawan dua di lini tengah dan melawan Spanyol, itu sulit," kata Mbappe setelah pertandingan. "Fabian [Ruiz] dan Rodri punya banyak waktu untuk bermain. Ada kurangnya komunikasi dalam melakukan tekanan. Saya pikir kami seharusnya melakukan tekanan man-to-man dan memaksa mereka berlari bersama kami."
- AFP
Les Bleus yang bermain ceroboh dihukum oleh La Roja
Meskipun Mbappe menyoroti kelemahan taktis, ia juga jujur mengenai kegagalan teknis di dalam skuad. Prancis tampil sangat boros dalam menguasai bola dan gagal melepaskan satu pun tembakan ke gawang selama 80 menit pertama pertandingan. Kebuntuan terpecahkan pada menit ke-22 ketika Lucas Digne melakukan pelanggaran terhadap Lamine Yamal yang berujung penalti, yang dieksekusi dengan baik oleh Mikel Oyarzabal, sebelum Pedro Porro menambah gol kedua menjelang menit ke-60.
"Kami tidak bermain sesuai yang kami inginkan, baik secara teknis maupun taktis," aku Mbappe. "Ketika Anda tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan di semifinal Piala Dunia, Anda tidak akan menang. Spanyol tetap berpegang pada rencana permainan mereka dan apa yang biasanya dilakukan tim tersebut. Mereka suka mengontrol bola dan tempo permainan. Rencana kami adalah menekan mereka dari lini depan agar mereka tidak bisa membangun ritme permainan mereka.
"Karena mereka lebih baik dari kami dalam mengendalikan pertandingan. Kami tidak berhasil melakukannya. Kami terlalu ceroboh secara teknis. Kami tidak bisa mengancam mereka saat seharusnya bisa. Bahkan ketika kami merebut kembali bola, sentuhan pertama kami tidak cukup baik. Itulah yang menyebabkan kekalahan."
Cherki ikut menyuarakan kekecewaan
Mbappe bukanlah satu-satunya anggota skuad yang mengungkapkan kebingungan atas penampilan tersebut. Rayan Cherki, yang dimasukkan sebagai pemain pengganti pada babak kedua dalam upaya memicu kebangkitan, sependapat dengan kaptennya mengenai kurangnya semangat juang Prancis di panggung besar. Pemain kunci Manchester City itu merasa bahwa meskipun Deschamps memiliki banyak pemain berbakat, tim tersebut gagal tampil secara berarti.
"Saya tidak tahu harus berkata apa. Mereka lebih baik dari kami di setiap aspek permainan, dan menurut saya, mereka lebih bersemangat daripada kami," kata Cherki. "Ini menyedihkan karena saya masih yakin bahwa kami adalah tim yang lebih baik daripada mereka, tetapi sore ini Spanyol memang lebih baik dari kami. Bahkan saat sedang tidak dalam performa terbaik, kami harus sedikit lebih baik secara teknis, taktis, dan dalam hal semangat.
"Dalam banyak hal, Prancis kehilangan segalanya hari ini. Sungguh, segalanya hilang hari ini. Kami akan kembali dalam empat tahun, dan kami tidak akan mengulangi kesalahan yang sama."
- AFP
Tanggung jawab ada pada kapten
Ketegangan di lapangan terasa jelas seiring berjalannya waktu, yang memuncak saat Mbappé menerima kartu kuning pada menit ke-86 akibat tabrakan terlambat dengan kiper Spanyol, Unai Simon. Meskipun merasa frustrasi dengan strategi pelatih dan performa tim secara keseluruhan, pemain berusia 27 tahun itu mengakui bahwa sebagai pemimpin tim, ia harus menanggung beban kegagalan ini. Prancis kini harus bangkit kembali untuk pertandingan perebutan tempat ketiga di Miami Gardens, jauh dari kejayaan yang mereka harapkan.
"Ini merupakan kekecewaan yang sangat besar. Namun jika kita bersikap objektif, kami tidak memenuhi semua syarat untuk melaju ke final," tutup Mbappe. "Sebagai kapten, saya harus menanggung seluruh tanggung jawab dan saya tidak mempermasalahkannya. Kami ingin melaju ke final. Namun, kami gagal." Ini menandai akhir yang pahit bagi Deschamps, yang menyaksikan timnya dikalahkan oleh tim Spanyol yang kini telah mengalahkan mereka tiga kali berturut-turut.
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