"Fabian Ruiz & Rodri punya banyak waktu!" - Kylian Mbappé secara terbuka mengkritik taktik Didier Deschamps setelah Spanyol mengalahkan Prancis yang "ceroboh" untuk melaju ke final Piala Dunia

Meskipun Mbappe menyoroti kelemahan taktis, ia juga jujur mengenai kegagalan teknis di dalam skuad. Prancis tampil sangat boros dalam menguasai bola dan gagal melepaskan satu pun tembakan ke gawang selama 80 menit pertama pertandingan. Kebuntuan terpecahkan pada menit ke-22 ketika Lucas Digne melakukan pelanggaran terhadap Lamine Yamal yang berujung penalti, yang dieksekusi dengan baik oleh Mikel Oyarzabal, sebelum Pedro Porro menambah gol kedua menjelang menit ke-60.

"Kami tidak bermain sesuai yang kami inginkan, baik secara teknis maupun taktis," aku Mbappe. "Ketika Anda tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan di semifinal Piala Dunia, Anda tidak akan menang. Spanyol tetap berpegang pada rencana permainan mereka dan apa yang biasanya dilakukan tim tersebut. Mereka suka mengontrol bola dan tempo permainan. Rencana kami adalah menekan mereka dari lini depan agar mereka tidak bisa membangun ritme permainan mereka.

"Karena mereka lebih baik dari kami dalam mengendalikan pertandingan. Kami tidak berhasil melakukannya. Kami terlalu ceroboh secara teknis. Kami tidak bisa mengancam mereka saat seharusnya bisa. Bahkan ketika kami merebut kembali bola, sentuhan pertama kami tidak cukup baik. Itulah yang menyebabkan kekalahan."



