Getty Images Sport
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Fabian Hurzeler memuji Brighton yang "profesional" setelah kemenangan dominan atas Tromso memastikan tempat di Conference League
Seagulls yang dominan memastikan kelolosan
Setelah leg pertama berakhir tanpa gol, Brighton mengamankan tempat mereka di fase grup kompetisi Eropa berkat penampilan klinis di kandang. Tuan rumah mengambil kendali lewat tiga gol pada babak pertama sebelum menuntaskan kemenangan agregat 4-0 yang meyakinkan. Remaja berbakat Kostoulas dan Luka Vuskovic menjadi sorotan, dominan dalam penguasaan bola, duel udara, dan penciptaan peluang berbahaya.
- Getty Images Sport
Hurzeler memuji penampilan tanpa ampun
Ahli taktik asal Jerman itu memuji komitmen timnya untuk menetapkan tempo tinggi sejak awal guna membongkar permainan tim tamu. Menjelaskan faktor-faktor kunci di balik kemenangan tersebut setelah pertandingan, Hurzeler berkata: "Gol cepat selalu membantu, dan saya pikir kami punya pendekatan yang sangat profesional hari ini. Kredit untuk para pemain karena mereka melakukan pressing dengan intens dan memenangi banyak duel individu. Mereka memaksa Tromso melakukan kesalahan, dan kami kembali mencatatkan clean sheet.
"Kami mempertahankan standar tinggi saat menguasai bola maupun tanpa bola dan mencetak beberapa gol bagus. Pendekatan yang kami miliki menjadi kunci kesuksesan. Selain itu, gol cepat juga membantu, jadi secara keseluruhan, itu adalah penampilan yang sangat memuaskan."
Perjalanan Eropa membuat manajer antusias
Mencapai panggung Eropa merupakan tonggak besar bagi perkembangan klub dan para pendukung setia Brighton, menurut Hurzeler. Saat membahas atmosfer Amex yang luar biasa dan ujian di kompetisi antarklub Eropa yang menanti, ia menambahkan: "Saya sangat bahagia untuk seluruh klub dan semua orang yang terlibat dalam perjalanan itu. Selain itu, saya juga sangat bahagia untuk para pemain dan fans. Mereka menciptakan atmosfer hebat lainnya di sini malam ini. Suasananya sangat berenergi dan spesial, jadi terima kasih kepada para fans untuk itu.
"Kami sangat bersyukur atas kesempatan ini untuk bermain di Eropa. Kami tahu ini akan menjadi tantangan besar yang harus kami hadapi, tetapi kami tampaknya sudah siap. Kuncinya adalah mempertahankan standar dan intensitas ini di Premier League, tetapi juga di Eropa. Semoga kami siap untuk itu. Kami akan mencoba memberikan yang terbaik, menjalani laga demi laga, dan melihat apa yang terjadi."
- Getty Images Sport
Ujian di Stamford Bridge menanti
Brighton kini kembali mengalihkan fokus mereka ke Premier League untuk laga tandang berat ke Stamford Bridge menghadapi Chelsea akhir pekan ini. Penampilan menonjol dari Kostoulas dan Vuskovic memberi opsi taktis yang berharga serta persaingan seleksi yang sehat di lini serang dan lini belakang Hurzeler. Menjaga momentum ini akan sangat penting sebelum skuad berpencar untuk jeda internasional menjelang jadwal Eropa yang padat.
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