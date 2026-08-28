Mencapai panggung Eropa merupakan tonggak besar bagi perkembangan klub dan para pendukung setia Brighton, menurut Hurzeler. Saat membahas atmosfer Amex yang luar biasa dan ujian di kompetisi antarklub Eropa yang menanti, ia menambahkan: "Saya sangat bahagia untuk seluruh klub dan semua orang yang terlibat dalam perjalanan itu. Selain itu, saya juga sangat bahagia untuk para pemain dan fans. Mereka menciptakan atmosfer hebat lainnya di sini malam ini. Suasananya sangat berenergi dan spesial, jadi terima kasih kepada para fans untuk itu.

"Kami sangat bersyukur atas kesempatan ini untuk bermain di Eropa. Kami tahu ini akan menjadi tantangan besar yang harus kami hadapi, tetapi kami tampaknya sudah siap. Kuncinya adalah mempertahankan standar dan intensitas ini di Premier League, tetapi juga di Eropa. Semoga kami siap untuk itu. Kami akan mencoba memberikan yang terbaik, menjalani laga demi laga, dan melihat apa yang terjadi."