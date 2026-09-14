Kemenangan tandang meyakinkan itu memperpanjang catatan impresif Brighton dengan tujuh kemenangan dan nirbobol dalam 10 pertemuan terakhir mereka melawan tim promosi. Meski timnya tampil sangat produktif dalam mencetak gol, sang manajer cepat mengingatkan agar tidak terlena.

Berbicara kepada BBC Sport setelah peluit akhir, Hurzeler berkata: "Setiap kemenangan tandang adalah sesuatu yang spesial di Premier League. Kartu merah itu membantu kami. Coventry selalu berbahaya dari situasi bola mati. Kami mencatatkan nirbobol, itu yang paling penting, jadi secara keseluruhan ini performa yang bagus. Kami tidak mencetak gol pada menit-menit awal, tetapi kami tetap bermain sederhana.

"Kami akan selalu menjadi tim yang sangat rendah hati dan tidak menganggap segalanya sebagai hal yang pasti. Kami harus tetap rendah hati dalam momen seperti ini, tentu sambil menikmatinya bersama. Kami punya kedalaman skuad yang bagus. Kami akan selalu datang dengan kebersamaan kami."

Juru taktik asal Jerman itu juga memberikan pujian khusus kepada kapten klub Dunk, yang mencetak gol sensasional dari jarak 18,3 meter dalam permainan terbuka: "Kami selalu tahu bahwa dia punya teknik yang hebat dengan kaki kanannya dan kami tahu bahwa dia punya keberanian, jadi saya senang dia mendapatkan ganjarannya."