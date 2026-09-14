APL
Diterjemahkan oleh
Fabian Hurzeler meminta Brighton tetap rendah hati meski meraih kemenangan spesial lima gol atas Coventry City
Penampilan tanpa ampun memastikan kemenangan
Charalampos Kostoulas membuka skor untuk Brighton pada menit ke-35 sebelum Malick Yalcouye menggandakan keunggulan pada awal babak kedua, disusul kartu merah langsung untuk Taiwo Awoniyi karena menyikut hanya dua menit kemudian. Pascal Gross kemudian menuntaskan penalti pada menit ke-70, sebelum gol jarak jauh brilian dari Lewis Dunk dan penyelesaian pada masa injury time dari Yasin Ayari memastikan kemenangan telak tersebut. Kemenangan meyakinkan 5-0 itu mengangkat Brighton ke peringkat keempat klasemen dan membuat jumlah gol mereka menjadi 13 dari empat pertandingan pembuka.
- Getty Images Sport
Manajer menuntut pendekatan yang membumi
Kemenangan tandang meyakinkan itu memperpanjang catatan impresif Brighton dengan tujuh kemenangan dan nirbobol dalam 10 pertemuan terakhir mereka melawan tim promosi. Meski timnya tampil sangat produktif dalam mencetak gol, sang manajer cepat mengingatkan agar tidak terlena.
Berbicara kepada BBC Sport setelah peluit akhir, Hurzeler berkata: "Setiap kemenangan tandang adalah sesuatu yang spesial di Premier League. Kartu merah itu membantu kami. Coventry selalu berbahaya dari situasi bola mati. Kami mencatatkan nirbobol, itu yang paling penting, jadi secara keseluruhan ini performa yang bagus. Kami tidak mencetak gol pada menit-menit awal, tetapi kami tetap bermain sederhana.
"Kami akan selalu menjadi tim yang sangat rendah hati dan tidak menganggap segalanya sebagai hal yang pasti. Kami harus tetap rendah hati dalam momen seperti ini, tentu sambil menikmatinya bersama. Kami punya kedalaman skuad yang bagus. Kami akan selalu datang dengan kebersamaan kami."
Juru taktik asal Jerman itu juga memberikan pujian khusus kepada kapten klub Dunk, yang mencetak gol sensasional dari jarak 18,3 meter dalam permainan terbuka: "Kami selalu tahu bahwa dia punya teknik yang hebat dengan kaki kanannya dan kami tahu bahwa dia punya keberanian, jadi saya senang dia mendapatkan ganjarannya."
Penderitaan Coventry makin dalam
Kekalahan telak itu menjadi pukulan yang merugikan bagi Lampard, menyamai kekalahan terberat dalam kariernya sebagai manajer di Premier League. Hasil suram tersebut membuat Coventry tetap terpuruk di dasar klasemen tanpa satu pun poin atau gol dari empat laga pembuka mereka, menyamai rekor tidak diinginkan Crystal Palace di kasta teratas pada musim 2017-18. Sebaliknya, torehan 13 gol Brighton menandai start paling produktif mereka dalam sebuah musim sepanjang 14 musim mereka di kasta tertinggi Inggris.
- Pro Sports Images
Ujian berat di ajang piala menanti
Pasukan Hurzeler akan segera mengalihkan perhatian mereka ke laga tandang ke Old Trafford untuk menghadapi Manchester United pada putaran ketiga Carabao Cup pada Rabu, 16 September. Tekad mereka di kompetisi domestik akan kembali diuji di Premier League saat menjamu juara bertahan Arsenal di Amex Stadium tiga hari kemudian. Ketajaman Brighton dalam menyerang dan kedalaman skuad akan sangat penting saat mereka berupaya mempertahankan posisi di papan atas klasemen.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami