Fabian Hurzeler kembali ke Bundesliga? Pelatih Brighton dikaitkan dengan Bayer Leverkusen saat Kasper Hjulmand terancam dipecat

Nilai pasar Hurzeler telah meningkat secara signifikan sejak ia pindah dari St. Pauli ke Liga Premier pada musim panas 2024. Selama musim perdananya di Brighton, ia membawa tim tersebut finis di peringkat kedelapan, hanya terpaut empat poin dari zona kualifikasi kompetisi Eropa. Kemampuannya dalam menerapkan gaya permainan yang menarik dan menekan tinggi tidak luput dari perhatian para klub elit Eropa, termasuk para petinggi di Leverkusen.

Pelatih berusia 33 tahun ini terus mempertahankan performa apiknya hingga musim ini. Brighton saat ini berada di peringkat kesepuluh klasemen Liga Premier, namun mereka tetap berada dalam persaingan ketat untuk lolos ke kompetisi Eropa. Kemenangan 2-1 baru-baru ini atas Liverpool menjadi pengingat akan kecerdasan taktis Hurzeler, yang membuat Brighton hanya tertinggal enam poin dari lima besar. Prestasi yang konsisten bersama klub Sussex ini telah menjadikannya salah satu pelatih muda yang paling dicari di dunia sepak bola.