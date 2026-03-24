Fabian Hurzeler kembali ke Bundesliga? Pelatih Brighton dikaitkan dengan Bayer Leverkusen saat Kasper Hjulmand terancam dipecat
Leverkusen mengincar Hurzeler untuk transfer musim panas
Juara Bundesliga musim 2023-24 tengah memantau dengan cermat situasi Hurzeler di Pantai Selatan, menurut Sky Sports. Meskipun klub berkeinginan untuk membangun era dominasi baru, keraguan internal mulai muncul mengenai apakah manajer saat ini, Hjulmand, merupakan sosok yang tepat untuk memimpin proyek tersebut dalam jangka panjang.
Hjulmand mengambil alih kendali pada September 2025 setelah kepergian Erik ten Hag, namun masa jabatannya belum mampu meyakinkan jajaran petinggi klub. Meskipun kontraknya berlaku hingga 2027, klub dilaporkan siap untuk "perpisahan damai" pada musim panas ini jika mereka dapat mendapatkan pengganti yang berkualitas tinggi.
Kesuksesan di Pantai Selatan
Nilai pasar Hurzeler telah meningkat secara signifikan sejak ia pindah dari St. Pauli ke Liga Premier pada musim panas 2024. Selama musim perdananya di Brighton, ia membawa tim tersebut finis di peringkat kedelapan, hanya terpaut empat poin dari zona kualifikasi kompetisi Eropa. Kemampuannya dalam menerapkan gaya permainan yang menarik dan menekan tinggi tidak luput dari perhatian para klub elit Eropa, termasuk para petinggi di Leverkusen.
Pelatih berusia 33 tahun ini terus mempertahankan performa apiknya hingga musim ini. Brighton saat ini berada di peringkat kesepuluh klasemen Liga Premier, namun mereka tetap berada dalam persaingan ketat untuk lolos ke kompetisi Eropa. Kemenangan 2-1 baru-baru ini atas Liverpool menjadi pengingat akan kecerdasan taktis Hurzeler, yang membuat Brighton hanya tertinggal enam poin dari lima besar. Prestasi yang konsisten bersama klub Sussex ini telah menjadikannya salah satu pelatih muda yang paling dicari di dunia sepak bola.
Keraguan terkait masa jabatan Hjulmand
Leverkusen dikabarkan sedang menjajaki beberapa opsi, namun pengetahuan mendalam Hurzeler tentang Bundesliga serta pengalamannya baru-baru ini di Liga Premier menempatkannya di urutan teratas daftar calon. Klub ini siap menutup babak Hjulmand begitu pengganti yang tepat telah ditentukan, guna memastikan mereka memiliki jalan yang jelas ke depan untuk upaya perekrutan ambisius berikutnya.
Hurzeler berpotensi kembali ke liga tempat ia pertama kali menorehkan namanya. Namun, pemilik Brighton, Tony Bloom, dikenal sulit untuk diajak bernegosiasi, dan Leverkusen kemungkinan harus membayar biaya kompensasi yang signifikan untuk membatalkan kontraknya, yang saat ini berlaku hingga Juni 2027.
Perjuangan Brighton untuk lolos ke kompetisi Eropa
Sebelum memutuskan masa depannya, Hurzeler akan tetap fokus untuk menyelesaikan musim ini bersama Seagulls. Brighton masih berpeluang kuat untuk finis di tujuh besar, setelah memenangkan empat dari lima pertandingan terakhir mereka di Liga Premier. Mereka selanjutnya akan menghadapi Burnley di Turf Moor pada 11 April.