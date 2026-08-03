(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
FA siap menarik dukungan untuk Gianni Infantino sebagai presiden FIFA setelah kontroversi cuci gudang Piala Dunia
Infantino menghadapi tekanan yang kian besar dari negara-negara asalnya
Asosiasi Sepakbola Inggris bersiap secara resmi mengambil jarak dari kepemimpinan Infantino, menandai perubahan signifikan dalam koridor kekuasaan di Wembley. Mengikuti langkah Asosiasi Sepakbola Wales, yang menjadi asosiasi anggota pertama yang secara resmi mencabut dukungannya, Inggris diperkirakan akan melakukan hal yang sama untuk memaksa pejabat Swiss-Italia itu lengser dari jabatannya. Menurut Independent, FA saat ini sedang menyiapkan surat resmi kepada FIFA untuk menarik dukungannya, menambah tekanan terhadap seorang presiden yang masa kekuasaannya selama satu dekade kini berada dalam sorotan paling intens sepanjang kariernya.
Kontroversi ini berawal dari usulan pembentukan 'FIFA Forward Enterprise' (FFE), yang bertujuan menjual 20 persen saham dalam aset FIFA kepada investor swasta. Thrive Eternal, grup yang dipimpin Joshua Kushner, dilaporkan telah ditandai sebagai investor utama. Dimensi politik dari kesepakatan ini semakin rumit karena hubungan keluarga Kushner dengan pemerintahan Trump, meski Presiden AS Donald Trump sejak itu bersikeras bahwa ia tidak pernah membicarakan rencana penjualan tersebut dengan Infantino sebelum rencana itu dibatalkan.
- Getty
UEFA ancam boikot dan aksi hukum
Badan pengatur sepakbola Eropa UEFA menjadi pengkritik paling vokal terhadap upaya privatisasi tersebut, bahkan pada satu titik mengancam akan memboikot semua kompetisi FIFA. Ini akan mencakup Piala Dunia Wanita yang akan datang dan turnamen putra 2030, sebuah langkah yang secara efektif akan memiskinkan prestise badan pengatur global tersebut. UEFA mengonfirmasi setelah Infantino menunda rencananya bahwa mereka telah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinannya dan kini telah menulis kepada presiden FIFA itu untuk menegaskan bahwa mereka “secara aktif mempertimbangkan” tindakan hukum terkait skema penjualan tersebut.
Dampaknya tidak terbatas pada organisasi eksternal, karena Infantino menghadapi pemberontakan internal di dalam administrasinya sendiri. Penasihat senior Carlos Cordeiro mengundurkan diri sebagai bentuk protes atas rencana tersebut, sementara chief operating officer FIFA Kevin Lamour dilaporkan menyatakan bahwa sang presiden telah “menipu” staf FIFA terkait sifat negosiasi itu. Kurangnya konsultasi juga membuat Concacaf dan Konfederasi Sepakbola Asia murka, karena geram telah dibiarkan tidak mengetahui masa depan turnamen tersebut.
Tokoh politik dan para eksekutif menuntut perubahan
Gelombang penolakan ini telah mencapai level tertinggi dalam kehidupan politik, dengan Perdana Menteri Inggris Andy Burnham menyatakan bahwa Infantino adalah "orang yang salah" untuk memimpin FIFA. Pandangan bahwa kepemimpinan saat ini tak lagi layak untuk menjalankan fungsinya terus menguat di seluruh benua, meski Infantino saat ini masih dijadwalkan maju untuk pemilihan ulang pada Maret 2027.
Upaya Infantino untuk beralih ke investasi swasta dipandang banyak pihak sebagai usaha putus asa untuk mengonsolidasikan kekuatan finansial di luar struktur tradisional sepakbola. Label "kesepakatan murahan di ruang belakang" yang disematkan UEFA menunjukkan runtuhnya kepercayaan yang dibutuhkan untuk mengelola aset paling menguntungkan dalam sepakbola global.
- Getty Images
Perpecahan global soal kepemimpinan FIFA
Saat Eropa dan sebagian Amerika Utara berada dalam penolakan terbuka, Infantino masih mempertahankan blok dukungan di kawasan lain. Sejumlah badan sepakbola Afrika dan Asia, termasuk dari Maroko, Mesir, dan Qatar, secara terbuka menyuarakan dukungan mereka kepada presiden itu sepanjang akhir pekan. Menjelang pemilihan Maret 2027, lanskap politik FIFA berubah dengan cepat. Penarikan dukungan dari FA bukan sekadar gestur simbolis; ini adalah langkah taktis yang dirancang untuk mendorong negara-negara lain menyuarakan kekhawatiran mereka. Jika jumlah asosiasi yang mengikuti langkah itu memadai, kemungkinan digelarnya Kongres Luar Biasa FIFA akan menjadi kenyataan.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami