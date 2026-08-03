Asosiasi Sepakbola Inggris bersiap secara resmi mengambil jarak dari kepemimpinan Infantino, menandai perubahan signifikan dalam koridor kekuasaan di Wembley. Mengikuti langkah Asosiasi Sepakbola Wales, yang menjadi asosiasi anggota pertama yang secara resmi mencabut dukungannya, Inggris diperkirakan akan melakukan hal yang sama untuk memaksa pejabat Swiss-Italia itu lengser dari jabatannya. Menurut Independent, FA saat ini sedang menyiapkan surat resmi kepada FIFA untuk menarik dukungannya, menambah tekanan terhadap seorang presiden yang masa kekuasaannya selama satu dekade kini berada dalam sorotan paling intens sepanjang kariernya.

Kontroversi ini berawal dari usulan pembentukan 'FIFA Forward Enterprise' (FFE), yang bertujuan menjual 20 persen saham dalam aset FIFA kepada investor swasta. Thrive Eternal, grup yang dipimpin Joshua Kushner, dilaporkan telah ditandai sebagai investor utama. Dimensi politik dari kesepakatan ini semakin rumit karena hubungan keluarga Kushner dengan pemerintahan Trump, meski Presiden AS Donald Trump sejak itu bersikeras bahwa ia tidak pernah membicarakan rencana penjualan tersebut dengan Infantino sebelum rencana itu dibatalkan.