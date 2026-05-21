Southampton tengah menjalani penyelidikan lebih lanjut setelah Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) mengonfirmasi bahwa mereka telah membuka penyelidikan sendiri terkait skandal ‘spygate’ di Championship. Langkah ini diambil setelah klub tersebut mengakui bahwa mereka memantau sesi latihan tiga lawan dalam periode 72 jam yang dilarang sebelum pertandingan.

EFL telah menjatuhkan sanksi berat kepada The Saints. Southampton dikeluarkan dari babak play-off Championship dan kehilangan tempatnya di final, sementara Middlesbrough dipulihkan untuk menghadapi Hull City di Wembley setelah sebelumnya tersingkir di babak semifinal. Klub tersebut juga dikenakan pengurangan empat poin untuk musim depan. Southampton mengajukan banding terhadap hukuman tersebut, menyebut sanksi tersebut “tidak proporsional”, namun banding tersebut ditolak pada Rabu malam.