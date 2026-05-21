FA menyelidiki Southampton atas dugaan penyadapan terhadap tiga klub Championship setelah EFL mendiskualifikasi Saints dari final play-off promosi melawan Hull
Southampton kembali menjadi sorotan setelah sanksi dari EFL
Southampton tengah menjalani penyelidikan lebih lanjut setelah Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) mengonfirmasi bahwa mereka telah membuka penyelidikan sendiri terkait skandal ‘spygate’ di Championship. Langkah ini diambil setelah klub tersebut mengakui bahwa mereka memantau sesi latihan tiga lawan dalam periode 72 jam yang dilarang sebelum pertandingan.
EFL telah menjatuhkan sanksi berat kepada The Saints. Southampton dikeluarkan dari babak play-off Championship dan kehilangan tempatnya di final, sementara Middlesbrough dipulihkan untuk menghadapi Hull City di Wembley setelah sebelumnya tersingkir di babak semifinal. Klub tersebut juga dikenakan pengurangan empat poin untuk musim depan. Southampton mengajukan banding terhadap hukuman tersebut, menyebut sanksi tersebut “tidak proporsional”, namun banding tersebut ditolak pada Rabu malam.
FA sedang menunggu untuk mengevaluasi bukti sebelum mengambil tindakan lebih lanjut
Menurut BBC, seorang juru bicara FA mengatakan pada hari Kamis bahwa badan pengatur tersebut “tidak akan memberikan komentar lebih lanjut hingga kami telah meninjau bukti-bukti yang ada”. Proses disiplin FA diperkirakan akan menyelidiki apakah ada pihak di dalam Southampton yang melanggar peraturan sepak bola yang berlaku. Badan pengatur tersebut dilaporkan akan meninjau temuan lengkap dan dokumentasi dari komisi disiplin independen EFL sebelum memutuskan apakah sanksi atau skorsing lebih lanjut diperlukan.
Kontroversi ini bermula setelah seorang magang analis tim utama Southampton diduga tertangkap basah sedang merekam sesi latihan Middlesbrough sebelum leg pertama semifinal play-off. Middlesbrough kemudian mengajukan keluhan resmi kepada EFL, yang kemudian mengungkap insiden serupa yang melibatkan Oxford United dan Ipswich Town.
EFL menjatuhkan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya
Southampton terbukti melanggar Peraturan 3.4, yang mewajibkan klub untuk bertindak dengan “itikad baik sepenuhnya” satu sama lain, serta Peraturan 127, yang melarang pemantauan sesi latihan lawan dalam waktu tiga hari menjelang pertandingan.
Kerasnya hukuman tersebut telah menimbulkan kehebohan di dunia sepak bola Inggris. Pengusiran dari babak play-off dan pengurangan poin di masa mendatang merupakan salah satu tindakan disiplin paling signifikan yang pernah terjadi di Championship dalam beberapa tahun terakhir. Dampaknya juga terasa di ruang ganti. Para pemain kini menghadapi kerugian finansial yang besar setelah kehilangan peluang promosi ke Liga Premier, termasuk bonus dan kenaikan gaji yang terkait dengan sepak bola kasta tertinggi.
Southampton menanti keputusan disiplin selanjutnya
The Saints kini harus menunggu hasil penyelidikan FA, dengan kemungkinan akan diambil tindakan lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam skandal tersebut. Klub ini juga akan memulai musim depan di Championship dengan defisit empat poin setelah gagal membatalkan keputusan EFL.
Sementara itu, beberapa anggota skuad dilaporkan telah menghubungi Asosiasi Pesepakbola Profesional (PFA) untuk menjajaki opsi hukum dan finansial yang mungkin diambil menyusul gagalnya upaya promosi klub.