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Ezri Konsa mengungkapkan sikapnya soal kepindahan ke Arsenal ketika Aston Villa mengejutkan Arsenal dengan menuntut DUA KALI lipat dari tawaran pembuka mereka
Arsenal menghadapi kesenjangan valuasi yang sangat besar
Arsenal saat ini sedang terlibat kebuntuan dengan Aston Villa terkait potensi transfer Konsa. Klub London utara itu sangat ingin menambah kekuatan di lini belakang skuadnya, tetapi mereka menghadapi kendala besar berupa selisih valuasi yang sangat besar.
Arsenal sudah lebih dulu menjajaki situasi dengan pendekatan formal, tetapi tawaran pembuka mereka masih jauh dari harapan Villa. Laporan menyebutkan bahwa tawaran awal Arsenal senilai £30 juta langsung ditolak oleh klub asal Midlands tersebut. Tim asuhan Unai Emery itu bertahan pada angka biaya transfer di kisaran £60 juta, yang secara efektif berarti meminta dua kali lipat dari yang pertama kali ditawarkan juara tersebut.
- AFP
Konsa terbuka untuk pindah ke Emirates
Terlepas dari kebuntuan antara kedua klub, sang pemain sendiri tampaknya terbuka terhadap gagasan pindah ke ibu kota. Menurut The Telegraph, Konsa 'terbuka' untuk pindah ke tim Arteta, dengan memandang kesempatan bermain untuk juara bertahan Premier League sebagai langkah besar dalam kariernya. Namun, bek tersebut tidak berniat merusak hubungannya dengan klubnya saat ini.
Konsa saat ini sedang menjalani masa libur yang diperpanjang setelah kiprahnya bersama Inggris di Piala Dunia dan secara mencolok absen dari skuad yang bertolak ke Salzburg untuk UEFA Super Cup. Meski tetap profesional, daya tarik perburuan gelar di Emirates menjadi faktor yang kuat.
Arteta menuntut peningkatan skuad
Arteta telah vokal soal keinginannya untuk terus berbelanja, dengan menegaskan bahwa ambisi klub untuk tetap berada di puncak tetap sekuat sebelumnya. Berbicara setelah hasil imbang pramusim melawan Como baru-baru ini, pelatih asal Spanyol itu berterus terang soal tantangan di bursa transfer musim panas.
"Masih ada lagi yang ingin kami lakukan karena setiap kali kami memiliki kesempatan untuk meningkatkan skuad dan menghadirkan kualitas serta kedalaman tambahan ke dalam skuad, kami harus melakukannya," kata Arteta. "Kami secara aktif berusaha melakukan itu. Soal bursa transfer, itu tidak hanya bergantung pada Anda, dan kami sangat memahami hal itu. Tetapi pendekatan, kemauan, dan hasrat klub, itu tidak perlu diragukan lagi, dan kami ingin mencoba melakukan itu."
- AFP
Krisis di lini pertahanan menuntut tindakan
Perburuan terhadap Konsa dipercepat akibat cedera yang dialami William Saliba, dengan masalah punggungnya meninggalkan kekosongan besar di starting XI Arsenal. Arteta menyadari bahwa margin kesalahan dalam persaingan gelar sangat tipis, dan mengandalkan opsi yang terbatas bisa berakibat fatal bagi peluang mereka mempertahankan mahkota.
Sementara Arsenal juga mempertimbangkan target lain seperti Konstantinos Mavropanos, rekam jejak Konsa yang sudah terbukti di Premier League menjadikannya kandidat ideal untuk masuk ke dalam sistem. Villa telah menunjukkan kesediaan untuk menjual para bintang jika harganya tepat, seperti terlihat dari kepergian terbaru Morgan Rogers dan Youri Tielemans.
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