Arsenal saat ini sedang terlibat kebuntuan dengan Aston Villa terkait potensi transfer Konsa. Klub London utara itu sangat ingin menambah kekuatan di lini belakang skuadnya, tetapi mereka menghadapi kendala besar berupa selisih valuasi yang sangat besar.

Arsenal sudah lebih dulu menjajaki situasi dengan pendekatan formal, tetapi tawaran pembuka mereka masih jauh dari harapan Villa. Laporan menyebutkan bahwa tawaran awal Arsenal senilai £30 juta langsung ditolak oleh klub asal Midlands tersebut. Tim asuhan Unai Emery itu bertahan pada angka biaya transfer di kisaran £60 juta, yang secara efektif berarti meminta dua kali lipat dari yang pertama kali ditawarkan juara tersebut.



