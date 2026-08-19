Upaya Arsenal tiba-tiba mendapat momentum karena kekhawatiran yang meningkat terkait cedera di lini belakang, dengan William Saliba dan Jurrien Timber saat ini sama-sama menepi. Bek asal Prancis itu menghadapi masa absen yang panjang setelah masalah punggung yang terus berlanjut, yang ia tangani pada bulan-bulan terakhir musim lalu, akhirnya memuncak ketika ia terpaksa ditarik keluar dalam kekalahan Prancis dari Spanyol pada semifinal Piala Dunia. Dihadapkan pada absennya para pemain kunci ini, Arteta mengidentifikasi Konsa sebagai target ideal yang mampu memberi dampak langsung di susunan pemain inti.

Meski Konsa menjadi fokus utama Arsenal pada musim panas ini, dia bukan satu-satunya nama yang dipertimbangkan. Seperti dilaporkan The Athletic pada Jumat, Arsenal juga menjajaki langkah untuk merekrut bek Bayer Leverkusen Jarell Quansah sebagai bagian dari opsi mereka yang lebih luas di lini belakang. Namun pada akhirnya, pengalaman bek Villa itu di Premier League dan kemampuan adaptasi taktisnya menjadi faktor penentu, yang membuatnya menjadi prioritas utama mereka.