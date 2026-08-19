AFP
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Ezri Konsa akan menjalani tes medis di Arsenal jelang transfer senilai £51 juta dari Aston Villa
Arteta mendapatkan pemain incarannya dalam kesepakatan bernilai besar
Menurut The Athletic, Arsenal telah mencapai kesepakatan senilai £51 juta plus add-on dengan Aston Villa untuk bek Konsa. Pemain internasional Inggris berusia 28 tahun itu telah berpamitan kepada rekan-rekan setimnya di Villa pada Rabu dan dijadwalkan menjalani tes medis pada Kamis, saat Mikel Arteta bergerak cepat untuk memperkuat opsi di lini belakang setelah cedera yang menimpa sejumlah personel kunci.
Transfer ini berkembang cepat setelah dialog yang produktif di level kepemilikan dimulai untuk menjembatani perbedaan valuasi awal, dengan Aston Villa sebelumnya menolak tawaran £30 juta dari Arsenal dalam upaya mereka mendapatkan biaya £60 juta untuk bek Inggris tersebut. Dengan perbedaan itu kini telah diselesaikan, pekerjaan berlangsung dengan cepat antara dua klub Premier League tersebut untuk menuntaskan dokumen.
- Getty Images Sport
Mengatasi krisis cedera di lini pertahanan
Upaya Arsenal tiba-tiba mendapat momentum karena kekhawatiran yang meningkat terkait cedera di lini belakang, dengan William Saliba dan Jurrien Timber saat ini sama-sama menepi. Bek asal Prancis itu menghadapi masa absen yang panjang setelah masalah punggung yang terus berlanjut, yang ia tangani pada bulan-bulan terakhir musim lalu, akhirnya memuncak ketika ia terpaksa ditarik keluar dalam kekalahan Prancis dari Spanyol pada semifinal Piala Dunia. Dihadapkan pada absennya para pemain kunci ini, Arteta mengidentifikasi Konsa sebagai target ideal yang mampu memberi dampak langsung di susunan pemain inti.
Meski Konsa menjadi fokus utama Arsenal pada musim panas ini, dia bukan satu-satunya nama yang dipertimbangkan. Seperti dilaporkan The Athletic pada Jumat, Arsenal juga menjajaki langkah untuk merekrut bek Bayer Leverkusen Jarell Quansah sebagai bagian dari opsi mereka yang lebih luas di lini belakang. Namun pada akhirnya, pengalaman bek Villa itu di Premier League dan kemampuan adaptasi taktisnya menjadi faktor penentu, yang membuatnya menjadi prioritas utama mereka.
Pemenang yang sudah terbukti dengan rekam jejak internasional
Pemain berusia 28 tahun itu tiba di London Utara dengan kredensial level atas, setelah memainkan peran menonjol dalam laju Inggris ke semifinal Piala Dunia pada musim panas ini. Konsa menjadi starter di setiap pertandingan sebelum kekalahan 2-1 dari Argentina di semifinal, saat ia tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-72. Sepanjang turnamen, ia sebagian besar dimainkan di posisi naturalnya sebagai bek tengah, sekaligus memberikan pelapis krusial di bek kanan saat dibutuhkan.
Konsa telah menjadi pilar yang tak tergantikan dalam tim Aston Villa asuhan Unai Emery, memainkan peran penting dalam kebangkitan mereka dari tim papan tengah menjadi penantang yang konsisten di Eropa dan Premier League. Dengan lebih dari 280 penampilan untuk klub West Midlands itu, pemain internasional Inggris tersebut, yang memasuki dua tahun terakhir dari perpanjangan kontrak lima tahun yang ia tandatangani pada September 2023, membawa tepat seperti yang dihargai Arteta untuk lini belakangnya: daya juang khas Premier League yang telah teruji dan kepemimpinan.
- AFP
Meninggalkan warisan di Villa Park
Musim lalu mungkin menjadi yang terbaik dalam karier Konsa sejauh ini, ketika ia mencatatkan 48 penampilan di semua kompetisi untuk tim yang melampaui semua ekspektasi. Dalam kampanye bersejarah itu, Villa menjuarai Liga Europa dan finis di posisi keempat Premier League untuk mengamankan tempat di panggung tertinggi Eropa, sekaligus menandai kebangkitan luar biasa sang bek sejak kedatangannya dari Brentford pada 2019.
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