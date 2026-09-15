Selain mendapatkan motivasi penting dari keluarganya, peraih medali emas Olimpiade 2008 itu juga menyampaikan pesan kuat tentang ketekunan kepada mereka yang mengalami perjuangan serupa. Menekankan pentingnya ketangguhan, Lavezzi berkata: "Kepada siapa pun yang sedang menderita, saya katakan bahwa dengan kerendahan hati dan kemauan untuk berjuang, Anda bisa melewatinya."

Mantan penyerang itu juga menyoroti solidaritas luas yang ia terima dari berbagai pihak di dunia sepak bola, dengan memberi penekanan khusus pada kedekatannya dengan Messi. Membahas lingkaran dukungan itu, Lavezzi menambahkan: "Dunia sepak bola benar-benar berada di sisi saya, begitu banyak orang ada untuk saya, seperti Messi, Aguero, dan Paolo Cannavaro. Saya memiliki persahabatan yang istimewa dengan Messi; kami membicarakan segala macam hal, dia adalah orang yang luar biasa."