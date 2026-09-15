Antonio Balasco
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Ezequiel Lavezzi buka suara soal perjuangannya melawan depresi dan bagaimana Lionel Messi mendukung pemulihannya setelah dirawat di klinik psikiatri
Kekosongan setelah pensiun memicu depresi
Penyerang Argentina itu resmi pensiun dari sepak bola profesional pada Desember 2019 setelah menjalani periode terakhir bersama klub Liga Super China, Hebei China Fortune. Pada masa puncaknya di Eropa, ia menikmati periode penuh trofi bersama Napoli dan Paris Saint-Germain, dengan meraih sepuluh gelar domestik utama di Prancis. Namun, hilangnya rutinitas secara mendadak setelah gantung sepatu menciptakan kekosongan emosional yang mendalam dan membuatnya mengalami gangguan kesehatan mental yang parah.
- Antonio Balasco
Lavezzi merinci alasan dirawat di klinik
Berbicara terus terang dalam wawancara dengan Prime Video, mantan penyerang itu mengungkap hari-hari tergelapnya saat menjalani perawatan psikiatri intensif dan menemukan kembali tujuan hidup melalui peran sebagai ayah. Menjelaskan proses pemulihannya yang sulit, Lavezzi mengatakan: "Ketika saya berhenti bermain, muncul kekosongan dan tidak ada yang bisa mengisinya. Saya menderita depresi, saya dirawat di sebuah klinik, dan saat ini saya mengonsumsi obat serta menjalani perawatan; selangkah demi selangkah, saya sedang pulih. Kelahiran putra saya mengubah hidup saya - dia memberi saya begitu banyak kebahagiaan dan membuat saya merasa hidup. Dia memberi saya kekuatan untuk terus melangkah."
Mantan rekan setim memberikan dukungan
Selain mendapatkan motivasi penting dari keluarganya, peraih medali emas Olimpiade 2008 itu juga menyampaikan pesan kuat tentang ketekunan kepada mereka yang mengalami perjuangan serupa. Menekankan pentingnya ketangguhan, Lavezzi berkata: "Kepada siapa pun yang sedang menderita, saya katakan bahwa dengan kerendahan hati dan kemauan untuk berjuang, Anda bisa melewatinya."
Mantan penyerang itu juga menyoroti solidaritas luas yang ia terima dari berbagai pihak di dunia sepak bola, dengan memberi penekanan khusus pada kedekatannya dengan Messi. Membahas lingkaran dukungan itu, Lavezzi menambahkan: "Dunia sepak bola benar-benar berada di sisi saya, begitu banyak orang ada untuk saya, seperti Messi, Aguero, dan Paolo Cannavaro. Saya memiliki persahabatan yang istimewa dengan Messi; kami membicarakan segala macam hal, dia adalah orang yang luar biasa."
- Antonio Balasco
Perjalanan pemulihan terus berlanjut
Lavezzi tetap fokus pada rehabilitasi jangka panjangnya di bawah pengawasan medis, dengan dukungan erat dari keluarganya. Keputusannya untuk angkat bicara menyampaikan pesan penting tentang tantangan psikologis yang kerap dihadapi atlet profesional saat memasuki masa pensiun. Dengan dukungan orang-orang terdekatnya, pria 41 tahun itu terus membangun babak yang lebih sehat jauh dari lapangan.
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