Direktur pelaksana olahraga Leverkusen, Simon Rolfes, menjelaskan bahwa klub mengabulkan keinginan sang gelandang untuk menguji dirinya di Inggris: "Dengan transfer ini, kami memenuhi keinginan besar Exequiel Palacios untuk membuktikan dirinya di Premier League setelah menjalani periode yang luar biasa di Bundesliga. Pala berulang kali menunjukkan kualitas sepakbola istimewanya dan, lewat kepribadian serta sikapnya, mendapat apresiasi besar di dalam tim dan di seluruh klub. Kami mendoakan yang terbaik untuknya selama berada di Inggris."

Berpamitan dengan klub Jerman itu, Palacios berkata: "Saya tumbuh sebagai pesepakbola di Leverkusen. Klub ini percaya kepada saya, dan saya bisa mengembangkan segala hal yang membentuk diri saya di lapangan saat ini. Saya akan selalu merasa terhubung dengan para pemain, seluruh staf, dan para suporter, dan saya akan terus mendoakan Leverkusen dalam setiap pertandingan. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih kepada klub yang luar biasa."

Menyambut kepindahannya ke Portman Road, gelandang itu mengatakan kepada situs resmi klub: "Saya senang bisa bergabung dengan Ipswich Town. Ini adalah klub dengan ambisi besar dan saya antusias bermain sepakbola di Inggris serta bersaing melawan beberapa klub dan pemain terbaik di dunia. Saya senang bisa berbicara dengan semua orang di klub ini dan sekarang saya tidak sabar untuk bertemu semuanya dan mulai bermain di lapangan bersama rekan-rekan setim saya, serta bertemu para suporter sesegera mungkin."