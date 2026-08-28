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Exequiel Palacios tuntaskan transfer mengejutkan ke Ipswich Town saat bintang Bayer Leverkusen itu pindah ke Premier League
Tractor Boys tuntaskan transfer kejutan
Pendatang baru Premier League itu secara resmi telah mengamankan gelandang Argentina tersebut dengan kontrak empat tahun, sekaligus memberinya nomor punggung 25. Datang dengan biaya transfer yang tidak diungkapkan, Palacios menjadi rekrutan ke-11 Town pada bursa transfer musim panas ini dan pemenang Piala Dunia pertama dalam sejarah klub. Pemain berusia 27 tahun itu meninggalkan BayArena setelah enam musim penuh trofi, dengan catatan 186 penampilan dan 15 gol di semua kompetisi.
- Beautiful Sports International
Gelandang menikmati ujian dari Inggris
Direktur pelaksana olahraga Leverkusen, Simon Rolfes, menjelaskan bahwa klub mengabulkan keinginan sang gelandang untuk menguji dirinya di Inggris: "Dengan transfer ini, kami memenuhi keinginan besar Exequiel Palacios untuk membuktikan dirinya di Premier League setelah menjalani periode yang luar biasa di Bundesliga. Pala berulang kali menunjukkan kualitas sepakbola istimewanya dan, lewat kepribadian serta sikapnya, mendapat apresiasi besar di dalam tim dan di seluruh klub. Kami mendoakan yang terbaik untuknya selama berada di Inggris."
Berpamitan dengan klub Jerman itu, Palacios berkata: "Saya tumbuh sebagai pesepakbola di Leverkusen. Klub ini percaya kepada saya, dan saya bisa mengembangkan segala hal yang membentuk diri saya di lapangan saat ini. Saya akan selalu merasa terhubung dengan para pemain, seluruh staf, dan para suporter, dan saya akan terus mendoakan Leverkusen dalam setiap pertandingan. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih kepada klub yang luar biasa."
Menyambut kepindahannya ke Portman Road, gelandang itu mengatakan kepada situs resmi klub: "Saya senang bisa bergabung dengan Ipswich Town. Ini adalah klub dengan ambisi besar dan saya antusias bermain sepakbola di Inggris serta bersaing melawan beberapa klub dan pemain terbaik di dunia. Saya senang bisa berbicara dengan semua orang di klub ini dan sekarang saya tidak sabar untuk bertemu semuanya dan mulai bermain di lapangan bersama rekan-rekan setim saya, serta bertemu para suporter sesegera mungkin."
Pengalaman elite memperkuat lini tengah
Manajer Gary O'Neil menyambut kedatangan seorang pemenang yang sudah terbukti dan diharapkan bisa meningkatkan mentalitas skuad di kasta tertinggi Inggris. Membahas dampak rekrutan baru itu, O'Neil berkata: "Kami sangat senang bisa menambahkan pemain dengan kualitas seperti Exequiel ke dalam grup ini. Dia adalah pemain yang telah meraih kesuksesan nyata di level tertinggi permainan, memenangkan hadiah terbesar dari semuanya di Piala Dunia, serta trofi-trofi utama di level klub. Pengalaman itu akan sangat penting bagi kami saat kami terus bekerja untuk meningkatkan skuad musim panas ini. Kami menantikan dia untuk segera memulai dan tidak sabar melihatnya di lapangan."
- STEINSIEK.CH
Pertarungan papan atas dimulai
Palacios bisa langsung menjalani debutnya bersama Ipswich saat tim asuhan O'Neil bertandang ke Old Trafford untuk menghadapi Manchester United pada hari Minggu dalam laga kedua mereka di Premier League musim ini. Pengalaman sang gelandang di level tertinggi memberi O'Neil senjata penting dalam perjuangan Town untuk memantapkan diri di kasta teratas. Adaptasinya yang cepat di lini tengah akan krusial untuk menjaga stabilitas pertahanan dan kontrol dalam laga-laga penting yang akan datang.
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