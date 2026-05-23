Itu adalah final yang sarat dengan kisah-kisah menarik. Jonatan Giraldez, pelatih kepala yang membawa Barcelona meraih dua dari tiga gelar Eropa sebelumnya, kali ini berada di bangku cadangan tim lawan, setelah mengambil alih kepelatihan Lyon pada awal musim. Apa dampaknya? Spekulasi telah beredar seputar Alexia Putellas selama berbulan-bulan, seiring kontraknya di Catalunya yang hampir habis. Mungkinkah ini penampilan terakhirnya di Liga Champions bersama klub masa kecilnya? Lalu ada juga Ballon d'Or. Dengan Putellas dan Melchie Dumornay berada di kubu yang berlawanan, ini adalah pertandingan yang akan mempertemukan dua pemain terbaik di Eropa musim ini. Semuanya begitu menarik.

Seiring berjalannya pertandingan, narasi baru pun muncul ke permukaan. Ewa Pajor bermain di final Liga Champions keenamnya, setelah kalah dalam kelima final sebelumnya—tiga di antaranya melawan Lyon. Sebagai salah satu penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola wanita, baginya akhirnya bisa meraih trofi ini adalah cerita yang patut didukung oleh para netral. Saat ia memecahkan kebuntuan tak lama setelah babak kedua dimulai, sebelum menggandakan keunggulan untuk tampaknya mengunci kemenangan, perayaannya sudah mengatakan segalanya. Penantiannya berakhir.

Semua itu terjadi setelah Lindsey Heaps mengira ia telah membawa Lyon memimpin, dalam apa yang tampaknya akan menjadi pertandingan Liga Champions terakhirnya. Pemain internasional Amerika Serikat ini akan pulang ke negaranya musim panas ini, untuk bergabung dengan Denver Summit di NWSL, dan baginya harus menanggung kekecewaan karena golnya dianulir, setelah merayakannya dengan penuh kegembiraan seperti yang akan dilakukan siapa pun dalam situasinya, hanya menambah kepedihan yang akan ia rasakan saat peluit akhir dibunyikan.

Lalu muncullah Salma Paralluelo, yang menjadi penutup yang sempurna. Di tengah berbagai spekulasi mengenai masa depan Putellas, serta bek tengah andalan Mapi Leon yang tampaknya akan pindah ke London City Lionesses, tidak banyak yang dibicarakan mengenai Paralluelo, meskipun kontraknya saat ini juga hampir habis. Hari Sabtu lalu menjadi pengingat akan kualitas luar biasanya, saat ia mencetak dua gol dalam tiga menit tambahan waktu untuk memastikan kemenangan timnya. Jika ia menjadi pemain bebas transfer musim panas ini, ia pasti akan menjadi incaran banyak klub.

Saat Barca merayakan gelar Eropa keempat mereka, dan Lyon merenungkan apa yang bisa terjadi dalam upaya mereka meraih gelar kesembilan, GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari Ullevaal Stadion...