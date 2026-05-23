Ameé Ruszkai

Ameé Ruszkai

Ewa Pajor akhirnya meraih medali! Ada yang menang dan ada yang kalah saat Barcelona mengalahkan Lyon untuk meraih gelar Liga Champions keempat mereka dalam final yang memilukan bagi bintang USWNT, Lindsey Heaps

E. Pajor
L. Heaps
S. Paralluelo
M. Dumornay
C. Coll
C. Serrajordi
Pembalasan. Itulah yang dicari Barcelona di Oslo pada hari Sabtu. Setelah kalah di final Liga Champions tahun lalu, tim asal Catalunya itu kembali tampil di ajang bergengsi tersebut 12 bulan kemudian dan berhasil meraih apa yang mereka inginkan, bahkan lebih dari itu, dengan mengalahkan Lyon—yang delapan kali menjadi juara—dengan skor 4-0 untuk secara meyakinkan merebut kembali gelar juara Eropa.

Itu adalah final yang sarat dengan kisah-kisah menarik. Jonatan Giraldez, pelatih kepala yang membawa Barcelona meraih dua dari tiga gelar Eropa sebelumnya, kali ini berada di bangku cadangan tim lawan, setelah mengambil alih kepelatihan Lyon pada awal musim. Apa dampaknya? Spekulasi telah beredar seputar Alexia Putellas selama berbulan-bulan, seiring kontraknya di Catalunya yang hampir habis. Mungkinkah ini penampilan terakhirnya di Liga Champions bersama klub masa kecilnya? Lalu ada juga Ballon d'Or. Dengan Putellas dan Melchie Dumornay berada di kubu yang berlawanan, ini adalah pertandingan yang akan mempertemukan dua pemain terbaik di Eropa musim ini. Semuanya begitu menarik.

Seiring berjalannya pertandingan, narasi baru pun muncul ke permukaan. Ewa Pajor bermain di final Liga Champions keenamnya, setelah kalah dalam kelima final sebelumnya—tiga di antaranya melawan Lyon. Sebagai salah satu penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola wanita, baginya akhirnya bisa meraih trofi ini adalah cerita yang patut didukung oleh para netral. Saat ia memecahkan kebuntuan tak lama setelah babak kedua dimulai, sebelum menggandakan keunggulan untuk tampaknya mengunci kemenangan, perayaannya sudah mengatakan segalanya. Penantiannya berakhir.

Semua itu terjadi setelah Lindsey Heaps mengira ia telah membawa Lyon memimpin, dalam apa yang tampaknya akan menjadi pertandingan Liga Champions terakhirnya. Pemain internasional Amerika Serikat ini akan pulang ke negaranya musim panas ini, untuk bergabung dengan Denver Summit di NWSL, dan baginya harus menanggung kekecewaan karena golnya dianulir, setelah merayakannya dengan penuh kegembiraan seperti yang akan dilakukan siapa pun dalam situasinya, hanya menambah kepedihan yang akan ia rasakan saat peluit akhir dibunyikan.

Lalu muncullah Salma Paralluelo, yang menjadi penutup yang sempurna. Di tengah berbagai spekulasi mengenai masa depan Putellas, serta bek tengah andalan Mapi Leon yang tampaknya akan pindah ke London City Lionesses, tidak banyak yang dibicarakan mengenai Paralluelo, meskipun kontraknya saat ini juga hampir habis. Hari Sabtu lalu menjadi pengingat akan kualitas luar biasanya, saat ia mencetak dua gol dalam tiga menit tambahan waktu untuk memastikan kemenangan timnya. Jika ia menjadi pemain bebas transfer musim panas ini, ia pasti akan menjadi incaran banyak klub.

Saat Barca merayakan gelar Eropa keempat mereka, dan Lyon merenungkan apa yang bisa terjadi dalam upaya mereka meraih gelar kesembilan, GOAL mengulas para pemenang dan pecundang dari Ullevaal Stadion...

    PEMENANG: Ewa Pajor

    Betapa luar biasanya perjalanan yang dilalui Pajor. Setelah direkrut oleh Wolfsburg sebagai penyerang muda yang masih mentah namun berbakat pada usia 18 tahun, pemain internasional Polandia ini telah berkembang menjadi salah satu penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola wanita selama 10 tahun terakhir, dan berhasil pindah ke Barcelona pada tahun 2024 setelah mencetak 135 gol dalam 196 pertandingan di Jerman.

    Dia mengangkat banyak trofi selama berkarier di Lower Saxony dan memasuki pertandingan ini setelah meraih enam trofi lagi sejak pindah ke Catalunya kurang dari dua tahun lalu. Namun, entah mengapa, Liga Champions selalu luput darinya.

    Ini adalah final keenam Pajor, setelah kekalahan di kelima final sebelumnya. Dia menyaksikan dari bangku cadangan Wolfsburg saat Lyon menang lewat adu penalti pada 2016, lalu dia bermain penuh di final 2018, di mana Wolfsburg harus melalui perpanjangan waktu melawan lawan yang sama namun kalah 4-1. Dua tahun kemudian, OL kembali menghancurkan hatinya, dalam kekalahan 3-1.

    Pada 2023, sepertinya penantian itu berakhir. Pajor memecah kebuntuan hanya tiga menit setelah pertandingan dimulai saat Wolfsburg menghadapi Barcelona di Eindhoven, dengan skor 2-0 untuk Wolfsburg pada babak pertama. Namun, comeback luar biasa dari tim Catalan membalikkan keadaan final secara total, dalam laga seru yang berakhir 3-2. Kemudian ia mengalami kekecewaan setelah pindah dari Wolfsburg ke Barca, kalah 1-0 di final tahun lalu melawan Arsenal. Apakah ini akan menjadi hari keberuntungannya?

    Pada hari Sabtu, akhirnya hari itu tiba. Sepuluh tahun setelah final pertamanya, Pajor tampil luar biasa di panggung yang sudah ia kenal dengan baik, mencetak dua gol untuk membawa Barca memimpin 2-0 atas Lyon di Oslo. Kali ini, tidak seperti di Eindhoven, keunggulan itu bertahan hingga akhir bagi timnya. Ewa Pajor adalah pemenang Liga Champions - dan sungguh, ia sangat layak mendapatkannya.

    PEMENANG: Salma Paralluelo

    Manajer Barca, Pere Romeu, harus mengambil keputusan penting terkait posisi sayap kiri untuk pertandingan ini. Sudah pasti Caroline Graham Hansen akan ditempatkan di sayap kanan dan Pajor di tengah, tetapi apakah ia akan memilih Claudia Pina untuk melengkapi lini serang tersebut? Atau Paralluelo?

    Paralluelo belum tampil seproduktif Pina musim ini, yang berpeluang meraih Sepatu Emas di Liga F. Namun, Pina kesulitan memberikan dampak signifikan di babak gugur UWCL tahun ini, sementara Paralluelo mencetak satu gol dan satu assist dalam kemenangan atas Bayern Munich di semifinal.

    Mungkin berkat penampilannya itu, Paralluelo yang mempertahankan posisinya di susunan pemain pada Sabtu, dan kontribusinya di akhir pertandingan membuat hasil pertandingan tak terbantahkan. Gol pertamanya sangat indah, saat ia melepaskan tendangan keras ke sudut atas gawang Lyon, seolah-olah mengakhiri malam yang hebat. Namun, masih ada waktu untuk gol lain, saat ia dengan tenang mengalahkan Christiane Endler untuk kedua kalinya, benar-benar memperindah skor.

    Di tengah pembicaraan tentang masa depan Putellas dan Leon, Paralluelo juga menjadi pemain bebas transfer musim panas ini. Ia kadang-kadang kurang konsisten sejak pindah ke Catalunya saat berusia 18 tahun, namun performa puncak yang bisa ia tunjukkan sungguh luar biasa. Apakah itu sesuatu yang ingin—dan mampu—dijaga oleh Barca? Bagaimanapun, penampilannya ini pasti telah meningkatkan nilai dan daya tariknya bagi banyak klub besar lainnya.

    PEMENANG: Lindsey Heaps

    Air mata Lindsey Heaps saat peluit akhir dibunyikan pada Sabtu lalu sudah cukup menggambarkan segalanya. Pemain berusia 31 tahun ini akan meninggalkan Lyon pada musim panas ini, kembali ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan tim baru NWSL, Denver Summit, setelah empat tahun bersama OL dan total delapan tahun di Eropa. Ia telah menjadi pelopor bagi para pemain Amerika di seberang Samudra Atlantik, dan ia berkesempatan menutup bab ini dalam kariernya dengan cara yang pantas dalam hal tersebut. Kemenangan akan menjadikannya bintang USWNT pertama yang memenangkan Liga Champions dua kali.

    Ia tampaknya telah membawa Lyon ke jalur kemenangan itu juga, ketika ia bereaksi paling cepat untuk mencetak gol ke gawang lawan hanya dalam 14 menit. Namun, setelah adegan kegembiraan saat ia merayakannya, VAR turun tangan dan membatalkan gol tersebut. Perayaan semacam itu tak akan terulang lagi bagi OL.

    Kekalahan yang begitu menyakitkan ini memberikan akhir yang menyedihkan bagi masa bakti Heaps di Lyon. Dia telah menjadi pemain yang sangat berpengaruh dan penting bagi tim ini, membantu mereka memenangkan trofi ini empat tahun lalu. Masih ada peluang untuk mengakhiri kariernya dengan gemilang, dengan memenangkan liga pekan depan, tetapi ini adalah sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih istimewa. Ini adalah cara yang menyedihkan bagi karier Heaps di Liga Champions untuk kemungkinan berakhir.

    PEMENANG: Cata Coll

    Jarang ada penjaga gawang yang dinominasikan untuk Ballon d'Or, namun Cata Coll kemungkinan besar akan masuk dalam daftar panjang pada akhir tahun ini. Pemain timnas Spanyol ini sempat masuk dalam nominasi Trofi Yashin pada tahun 2025, namun ia belum pernah menerima nominasi Ballon d'Or; nominasi pertamanya pasti akan datang setelah ia menampilkan performa luar biasa di final hari Sabtu.

    Masih berusia 25 tahun, Coll bisa saja melakukan kesalahan dan terkadang gagal meyakinkan saat menangkap umpan silang. Namun, di Oslo, ia menunjukkan semua kualitas yang menjadikannya kiper nomor satu bagi Barcelona dan Spanyol, dua tim terbaik di dunia.

    Coll melakukan empat penyelamatan di final saat ia menjaga gawang tetap bersih dalam pertandingan yang jauh lebih ketat daripada skor yang menunjukkan. Tangan kokohnya untuk menggagalkan tembakan Wendie Renard sangat krusial di awal pertandingan, sementara penyelamatannya untuk menggagalkan Selma Bacha menjelang akhir babak pertama mungkin yang terbaik. Namun, hal itu disamai dengan cara ia menggagalkan Vicki Becho di babak kedua, sementara ketenangannya dalam situasi satu lawan satu sangat mengesankan.

    Pajor dan Paralluelo akan menjadi sorotan utama, dengan banyak penampilan luar biasa lainnya dari para pemain lapangan di tim Barca ini. Namun, Coll berada di barisan terdepan sebagai salah satu alasan utama mengapa tim Catalan ini berhasil meraih trofi pada hari Sabtu.

    PEMENANG: Clara Serrajordi

    Mungkin keputusan terbesar yang harus diambil Romeu saat menentukan susunan pemain Barca adalah di lini tengah. Akankah ia memberi Aitana Bonmati kesempatan starter keduanya sejak kembali dari cedera yang membuatnya absen selama lima bulan pada awal bulan ini? Akankah ia memilih Vicky Lopez, yang sering mengisi posisinya di lini tengah musim ini? Atau akankah ia memilih Clara Serrajordi yang berusia 18 tahun?

    Remaja itu menjadi pilihan Romeu untuk leg kedua kemenangan semifinal melawan Bayern Munich, setelah trio Patri Guijarro, Putellas, dan Lopez gagal memberikan keseimbangan yang diperlukan. Strategi itu berjalan dengan baik dalam kemenangan 4-2 yang membawa Barca ke final. Oleh karena itu, pelatih tetap mempercayai Serrajordi pada Sabtu lalu — dan ia tampak nyaman dalam pertandingan terbesar dalam karier mudanya sejauh ini.

    Lyon menekan Barca dengan baik di babak pertama, untuk mencegah mereka menemukan ritme permainan mereka, tetapi remaja itu tetap berhasil menyelesaikan semua umpannya saat jeda, setelah menangani tekanan dengan cukup baik. Pengambilan keputusannya yang cepat dan jelas berlanjut di babak kedua, dengan pergerakannya dan kemampuannya untuk mengambil tanggung jawab yang berbeda membantu Barca menemukan ritme permainan mereka.

    Jelas bahwa Romeu hampir tidak memiliki keraguan sama sekali mengenai kemampuan Serrajordi dalam menghadapi momen besar seperti ini. Penampilannya menunjukkan mengapa hal itu terjadi, dan mengapa dia memiliki masa depan yang sangat cerah.

    PEMENANG: Melchie Dumornay

    Seringkali musim ini, Melchie Dumornay tampil menonjol sebagai pemain terbaik di lapangan. Itulah sebabnya ia memasuki final Sabtu lalu sebagai kandidat kuat peraih Ballon d'Or. Namun, di Oslo, keberuntungan sepertinya tak berpihak pada pemain berusia 22 tahun itu, sehingga harapannya untuk meraih medali juara Liga Champions harus ditunda, setidaknya untuk saat ini.

    Dumornay memiliki momen-momennya. Ia sering menguasai bola, menciptakan beberapa peluang bagus, dan sering terlihat sebagai pemain yang paling mungkin mencetak gol untuk Lyon. Namun, ia sendiri tidak mendapat kesempatan untuk menembak ke gawang, karena Barcelona berhasil membatasi pengaruhnya sebaik mungkin.

    Dumornay pasti akan memenangkan Liga Champions suatu hari nanti dan bisa diprediksi bahwa dia juga kemungkinan besar akan memenangkan Ballon d'Or pada suatu saat. Bagaimanapun, dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia dan dia masih sangat muda. Namun, penantiannya untuk meraih gelar Eropa masih berlanjut, dan hal itu kemungkinan besar berarti penantiannya untuk meraih Golden Ball juga akan berlanjut.