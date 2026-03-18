Evra: "Piala Afrika diberikan begitu saja kepada Maroko? Saya kira itu lelucon April Mop, mereka sudah kehilangan semua kredibilitasnya"

"Kita semua sudah melihat bahwa Senegal menang. Tapi kenapa tidak ada yang membicarakan wasit ini? Di mana dia sekarang?", curhat Evra dalam sebuah video di profil Instagram-nya. Kemenangan 1-0 di babak perpanjangan waktu bagi Leoni della Teranga terjadi setelah protes keras dari tim Senegal yang awalnya mengeluh karena penalti tidak diberikan, lalu meledak marah atas intervensi VAR yang memberikan penalti untuk Maroko atas kontak yang sangat mirip. Senegal, kecuali Mané, meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes selama lebih dari 20 menit dan kemudian, setelah dibujuk oleh kaptennya, memutuskan untuk kembali ke lapangan untuk mengeksekusi penalti yang disebutkan tadi, yang kemudian gagal dieksekusi oleh Brahim Diaz. Menurut pernyataan CAF, tim nasional Senegal telah melanggar pasal 82 dan 84 peraturan Piala Afrika. Secara khusus, Pasal 82 menetapkan bahwa: "jika sebuah tim menolak bermain atau meninggalkan lapangan sebelum pertandingan berakhir tanpa izin wasit, tim tersebut akan dianggap kalah secara otomatis".