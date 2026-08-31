Everton sepakat dengan kesepakatan €50 juta untuk striker AS Monaco Folarin Balogun saat bintang USMNT itu kian dekat kembali ke Premier League

Everton mengambil langkah tegas pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas dengan menyepakati kesepakatan untuk merekrut Balogun dari AS Monaco. Langkah ini menjadi pernyataan niat besar dari tim asuhan David Moyes, yang sangat membutuhkan sumber gol yang konsisten setelah melewati periode perubahan besar di lini depan mereka.

Kesepakatan ini disusun untuk mencerminkan potensi tinggi pemain 25 tahun tersebut dan kiprahnya yang sukses di Ligue 1. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, kedua klub telah menyepakati biaya tetap €45 juta, bonus €5 juta, dan klausul penjualan kembali, memastikan Monaco mendapat kompensasi atas investasi mereka sementara Everton mendapatkan salah satu penyerang paling menjanjikan di sepakbola dunia.