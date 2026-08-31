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Everton sepakat dengan kesepakatan €50 juta untuk striker AS Monaco Folarin Balogun saat bintang USMNT itu kian dekat kembali ke Premier League
Everton capai kesepakatan bernilai besar
Everton mengambil langkah tegas pada jam-jam terakhir bursa transfer musim panas dengan menyepakati kesepakatan untuk merekrut Balogun dari AS Monaco. Langkah ini menjadi pernyataan niat besar dari tim asuhan David Moyes, yang sangat membutuhkan sumber gol yang konsisten setelah melewati periode perubahan besar di lini depan mereka.
Kesepakatan ini disusun untuk mencerminkan potensi tinggi pemain 25 tahun tersebut dan kiprahnya yang sukses di Ligue 1. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, kedua klub telah menyepakati biaya tetap €45 juta, bonus €5 juta, dan klausul penjualan kembali, memastikan Monaco mendapat kompensasi atas investasi mereka sementara Everton mendapatkan salah satu penyerang paling menjanjikan di sepakbola dunia.
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Syarat pribadi masih menjadi kendala
Meski kesepakatan antarklub sudah benar-benar tercapai, masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan untuk merampungkan transaksi ini. Fokus kini beralih ke kubu sang pemain, dengan pembicaraan berlanjut hingga malam untuk menuntaskan detail kontraknya di Goodison Park. Romano mencatat bahwa negosiasi yang masih berlangsung malam ini terkait persyaratan pribadi menjadi langkah kunci terakhir untuk mendapatkan
Balogun dikabarkan terbuka dengan kepindahan ini, karena memandang Everton sebagai destinasi ideal untuk membangun kembali reputasinya di Inggris setelah musim yang sulit di Prancis. Awal baru di bawah Moyes memberi bintang USMNT itu kesempatan untuk memimpin lini depan klub bersejarah Premier League tersebut.
Menggantikan Beto dan Ndiaye
Kedatangan Balogun terjadi pada saat skuad Everton sedang mengalami transisi besar. Klub terpaksa bergerak setelah kepergian Iliman Ndiaye ke Manchester City, sementara Beto telah meninggalkan tim untuk bergabung dengan Fiorentina di Serie A.
Kepergian tersebut menyisakan kekosongan besar di lini serang, sehingga dibutuhkan pengganti berprofil tinggi yang bisa menawarkan kecepatan sekaligus penyelesaian akhir yang klinis.
Para penggemar Everton tentu berharap Balogun bisa menghadirkan percikan yang selama ini hilang di sepertiga akhir lapangan. Dengan sisa waktu sedikit lebih dari 24 jam di bursa transfer, klub juga dikaitkan dengan nama-nama besar lainnya, termasuk Jack Grealish.
- Getty
Komplikasi Richarlison
Kedatangan potensial Balogun dan upaya mendatangkan Grealish telah memunculkan pertanyaan mengenai target potensial lainnya, terutama mantan pemain favorit suporter, Richarlison.
Meski pemain Brasil itu memberikan isyarat emosional di media sosial terkait kepulangan ke Merseyside, besarnya nilai kesepakatan Balogun menunjukkan bahwa Everton mungkin sudah mengalokasikan sumber daya utamanya.
Jika kesepakatan Balogun rampung tanpa kendala, itu akan menjadi kemenangan besar bagi Everton pada bursa transfer yang diwarnai drama di saat-saat akhir. Sang penyerang, yang tetap menjadi titik fokus tim nasional Amerika Serikat, diperkirakan akan datang untuk menjalani tes medis tidak lama setelah persyaratan pribadi disepakati.
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