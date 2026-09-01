Everton telah mengajukan tawaran pada saat-saat terakhir untuk merekrut Zirkzee dengan status pinjaman dari Manchester United, menurut Sky Sports. Langkah ini terjadi pada jam-jam terakhir bursa transfer, dengan David Moyes ingin menambah opsi serangannya.

Zirkzee sepanjang musim panas ini santer dikaitkan dengan kepulangan ke Italia, dengan Juventus diyakini memimpin perburuan dan Fiorentina juga menunjukkan minat besar. Namun, potensi kesepakatan untuk bergabung dengan Fiorentina baru-baru ini gagal terwujud setelah sang pemain dilaporkan menolak kepindahan tersebut, sehingga membuka peluang bagi Everton untuk bergerak. Klub Merseyside itu bertindak cepat untuk mencoba mempertahankan pemain berusia 24 tahun itu di Premier League.