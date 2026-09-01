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Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Everton meluncurkan tawaran pada detik-detik terakhir hari penutupan bursa transfer untuk pemain buangan Manchester United, Joshua Zirkzee

Transfers
J. Zirkzee
Manchester United
Everton
Premier League

Everton meluncurkan tawaran dramatis pada hari terakhir bursa transfer untuk mengamankan penyerang Manchester United Joshua Zirkzee dengan status pinjaman hingga sisa musim ini. Everton mengalihkan perhatian kepada penyerang timnas Belanda itu pada jam-jam terakhir bursa transfer setelah rencana kepindahan untuk Folarin Balogun gagal terwujud, sekaligus menawarkan sang penyerang jalan keluar potensial dari Old Trafford.

  • Everton bidik Joshua Zirkzee

    Everton telah mengajukan tawaran pada saat-saat terakhir untuk merekrut Zirkzee dengan status pinjaman dari Manchester United, menurut Sky Sports. Langkah ini terjadi pada jam-jam terakhir bursa transfer, dengan David Moyes ingin menambah opsi serangannya.

    Zirkzee sepanjang musim panas ini santer dikaitkan dengan kepulangan ke Italia, dengan Juventus diyakini memimpin perburuan dan Fiorentina juga menunjukkan minat besar. Namun, potensi kesepakatan untuk bergabung dengan Fiorentina baru-baru ini gagal terwujud setelah sang pemain dilaporkan menolak kepindahan tersebut, sehingga membuka peluang bagi Everton untuk bergerak. Klub Merseyside itu bertindak cepat untuk mencoba mempertahankan pemain berusia 24 tahun itu di Premier League.

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  • Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Transfer Folarin Balogun batal

    Pendekatan mendadak untuk Zirkzee menyusul komplikasi dalam upaya Everton memburu penyerang Monaco, Folarin Balogun. Menurut RMC Sport, upaya mendatangkan pemain internasional Amerika Serikat itu ke Goodison Park berada dalam masalah serius setelah sang pemain gagal dalam pemeriksaan medis. Kemunduran ini memaksa klub mengeksplorasi target alternatif sebelum tenggat waktu berlalu.

    Sementara itu, Zirkzee kesulitan mendapatkan waktu bermain di Old Trafford musim ini. Dia menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan dalam dua laga pembuka liga Manchester United melawan Hull City dan Ipswich Town, tetap berada di bangku cadangan meski Benjamin Sesko dianggap belum cukup bugar untuk bermain dan Amad Diallo menepi karena cedera.

  • Rencana transfer Manchester United

    Manchester United aktif menjajaki kemungkinan merekrut penyerang lain untuk menjadi pelapis dan pesaing bagi Sesko, tetapi ketidakmampuan mereka melepas Zirkzee telah menghambat rencana tersebut. Jika Everton berhasil mengamankan peminjaman itu, hal tersebut bisa memberi klub Manchester itu kesempatan untuk melakukan langkah terlambat mereka sendiri sebelum bursa ditutup.

    Zirkzee bergabung dengan Manchester United dari Bologna pada musim panas 2024 dengan biaya £36,5 juta. Namun, waktunya di klub itu mengecewakan karena catatan gol yang buruk. Sang penyerang hanya mampu mencetak lima gol di Premier League dan sembilan gol di semua kompetisi dalam 75 penampilan.

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    Apa selanjutnya untuk Joshua Zirkzee?

    Manchester United dan Everton berpacu dengan waktu untuk merampungkan kesepakatan peminjaman sebelum tenggat waktu transfer ditutup hari ini. Baik Zirkzee tetap di Inggris maupun pindah ke Serie A, ia sangat membutuhkan kesempatan bermain reguler di tim utama untuk menghidupkan kembali kariernya.

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