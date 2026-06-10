Everton diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar £40 juta kepada Burnley setelah kalah dalam sengketa PSR, sementara pihak Toffees memperingatkan bahwa putusan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya itu ‘berbahaya dan tidak dapat diterapkan’

Putusan ini menjadi preseden penting yang kemungkinan besar akan menimbulkan kegemparan di kalangan petinggi klub-klub Liga Premier lainnya. Sebelumnya, pelanggaran keuangan umumnya hanya berujung pada sanksi olahraga seperti pengurangan poin atau denda yang dibayarkan kepada liga. Namun, keputusan ini membuka peluang bagi klub-klub individu untuk menuntut ganti rugi finansial langsung atas 'kerugian' yang dialami akibat penurunan peringkat liga atau kegagalan bertahan di liga.

Beberapa tim lain, termasuk Leeds United, Leicester City, Nottingham Forest, dan Southampton, sebelumnya telah mempertimbangkan tindakan hukum serupa terhadap Everton. Meskipun klub-klub tersebut akhirnya membatalkan tuntutan mereka, keberhasilan kasus Burnley dapat mengarah pada evaluasi ulang tentang bagaimana klub-klub menuntut ganti rugi setelah pelanggaran PSR di masa mendatang.

Everton telah memperingatkan bahwa putusan tersebut berbahaya, menanggapi dalam pernyataan yang diterbitkan pada Rabu sore yang dimulai dengan: "Everton Football Club terkejut dan marah atas keputusan Komisi Disiplin Independen Liga Premier."

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa klub "tidak mengakui temuan panel yang menyatakan bahwa degradasi Burnley dari Liga Premier pada Mei 2022 disebabkan oleh keuntungan olahraga yang diperoleh Everton... Putusan ini menetapkan preseden yang berbahaya dan tidak dapat diterapkan bagi sepak bola Inggris, mengingat putusan ini didasarkan pada prinsip bahwa sebuah klub dapat melanggar aturan keuangan pada titik mana pun dalam tahun keuangan.

"Everton yakin putusan panel tersebut salah menafsirkan bukti yang jelas yang diajukan oleh perwakilan hukumnya dan bahwa banding akan berhasil."