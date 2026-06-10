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Everton diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar £40 juta kepada Burnley setelah kalah dalam sengketa PSR, sementara pihak Toffees memperingatkan bahwa putusan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya itu ‘berbahaya dan tidak dapat diterapkan’
Burnley meraih kemenangan hukum yang besar
Everton harus menanggung tagihan yang sangat besar, yakni hampir £40 juta, setelah kalah dalam sengketa hukum melawan Burnley terkait pelanggaran peraturan keuangan Liga Premier. Putusan tersebut, yang dikabarkan sebagai yang pertama dari jenisnya, mencakup paket ganti rugi dan pembayaran bunga yang diberikan kepada Burnley setelah persidangan yang digelar musim gugur lalu.
Sengketa ini bermula dari pelanggaran PSR yang dilakukan Everton selama musim 2021-22, tahun yang sama ketika Burnley terdegradasi ke Championship. Meskipun klub asal Merseyside ini awalnya menghadapi pengurangan 10 poin - yang kemudian dikurangi menjadi enam poin setelah mengajukan banding - Burnley berpendapat bahwa waktu pemberlakuan sanksi olahraga ini secara langsung berkontribusi pada keluarnya mereka dari liga utama.
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Preseden hukum 'Hilangnya Kesempatan'
Para ahli hukum berpendapat bahwa keberhasilan gugatan Burnley didasarkan pada prinsip ‘hilangnya peluang’. Argumen tersebut menyatakan bahwa seandainya Everton dikenai pengurangan poin selama musim 2021-22, bukan secara retroaktif, maka Everton-lah yang akan terdegradasi, bukan Burnley. Hilangnya status di Liga Premier ini mengakibatkan penurunan pendapatan yang sangat drastis bagi klub asal Lancashire tersebut, yang diwakili oleh King & Spalding selama proses persidangan berlangsung.
Meskipun laporan menunjukkan bahwa Burnley awalnya menuntut angka di atas £50 juta, ganti rugi sebesar £40 juta yang diberikan tetap merupakan pukulan finansial yang signifikan bagi Everton. The Toffees, yang dibela oleh Pinsent Masons, akan mengajukan banding atas keputusan tersebut, dengan sidang yang kemungkinan dijadwalkan sebelum akhir tahun kalender untuk menggugat putusan tersebut.
Dampak yang lebih luas bagi Liga Premier
Putusan ini menjadi preseden penting yang kemungkinan besar akan menimbulkan kegemparan di kalangan petinggi klub-klub Liga Premier lainnya. Sebelumnya, pelanggaran keuangan umumnya hanya berujung pada sanksi olahraga seperti pengurangan poin atau denda yang dibayarkan kepada liga. Namun, keputusan ini membuka peluang bagi klub-klub individu untuk menuntut ganti rugi finansial langsung atas 'kerugian' yang dialami akibat penurunan peringkat liga atau kegagalan bertahan di liga.
Beberapa tim lain, termasuk Leeds United, Leicester City, Nottingham Forest, dan Southampton, sebelumnya telah mempertimbangkan tindakan hukum serupa terhadap Everton. Meskipun klub-klub tersebut akhirnya membatalkan tuntutan mereka, keberhasilan kasus Burnley dapat mengarah pada evaluasi ulang tentang bagaimana klub-klub menuntut ganti rugi setelah pelanggaran PSR di masa mendatang.
Everton telah memperingatkan bahwa putusan tersebut berbahaya, menanggapi dalam pernyataan yang diterbitkan pada Rabu sore yang dimulai dengan: "Everton Football Club terkejut dan marah atas keputusan Komisi Disiplin Independen Liga Premier."
Pernyataan tersebut menambahkan bahwa klub "tidak mengakui temuan panel yang menyatakan bahwa degradasi Burnley dari Liga Premier pada Mei 2022 disebabkan oleh keuntungan olahraga yang diperoleh Everton... Putusan ini menetapkan preseden yang berbahaya dan tidak dapat diterapkan bagi sepak bola Inggris, mengingat putusan ini didasarkan pada prinsip bahwa sebuah klub dapat melanggar aturan keuangan pada titik mana pun dalam tahun keuangan.
"Everton yakin putusan panel tersebut salah menafsirkan bukti yang jelas yang diajukan oleh perwakilan hukumnya dan bahwa banding akan berhasil."
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Manchester City mengamati dengan penuh minat
Mungkin konsekuensi paling signifikan dari putusan ini berkaitan dengan kasus yang sedang berlangsung terhadap Manchester City. Klub tersebut saat ini menghadapi 115 dakwaan atas dugaan pelanggaran aturan keuangan Liga Premier. Dikabarkan bahwa klub-klub pesaing di liga tersebut memantau kasus ganti rugi ini dengan cermat sambil mempersiapkan penasihat hukum mereka sendiri.
Jika City dinyatakan bersalah atas tuduhan yang diajukan terhadap mereka, 'preseden Burnley' ini berpotensi memicu gelombang tuntutan ganti rugi bernilai jutaan pound dari seluruh liga. Untuk saat ini, Everton tetap menjadi klub pertama yang menghadapi sanksi finansial berat yang dibayarkan langsung kepada rival, menandai era baru yang sarat dengan sengketa hukum di kasta tertinggi sepak bola Inggris.