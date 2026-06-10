Berita utama hari ini dari Inggris: Everton dijatuhi hukuman untuk membayar Burnley sebesar 35 juta poundsterling sebagai ganti rugi dan bunga, akibat pelanggaran aturan keuangan yang dilakukan klub asal Liverpool tersebut. Burnley berhak menerima 26 juta poundsterling sebagai ganti rugi dan tambahan 9,1 juta poundsterling sebagai bunga.
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Everton dihukum membayar denda akibat pelanggaran aturan keuangan: 35 juta poundsterling masuk ke kas Burnley. Dan kini, waspadalah terhadap Manchester City
SIARAN PERS DARI EVERTON
Everton Football Club merasa terkejut dan kecewa atas keputusan Komisi Disiplin Independen Liga Premier yang memerintahkan klub tersebut untuk membayar ganti rugi kepada Burnley Football Club terkait pelanggaran peraturan PSR yang dilakukan Everton pada Juni 2022.
Everton telah mengajukan banding terhadap keputusan tersebut dan sangat yakin bahwa putusan tersebut pada dasarnya keliru baik secara hukum maupun faktual.
Klub tidak mengakui kesimpulan komisi yang menetapkan bahwa degradasi Burnley dari Liga Premier pada Mei 2022 disebabkan oleh keuntungan kompetitif yang diperoleh Everton akibat pelanggaran aturan profit dan keberlanjutan, yang telah dikenakan sanksi kompetitif yang substansial.
Putusan ini menciptakan preseden yang berbahaya dan tidak dapat diterapkan bagi sepak bola Inggris, karena didasarkan pada prinsip bahwa sebuah klub dapat melanggar aturan keuangan kapan saja dalam tahun fiskal.
Everton berpendapat bahwa putusan panel arbitrase tersebut menyalahartikan bukti-bukti yang tak terbantahkan yang diajukan oleh perwakilan hukumnya dan bahwa banding yang diajukan akan berhasil.
Klub yakin telah mematuhi peraturan PSR dan telah memperoleh konfirmasi dari Premier League mengenai posisinya yang jelas, bahwa keputusan ini tidak seharusnya menjadi dasar untuk sanksi PSR di masa depan. Para pendukung Everton dapat yakin bahwa manajemen klub fokus, dengan tekad yang diperbarui, untuk mewujudkan visinya membawa Everton kembali ke puncak sepak bola Inggris.
Tidak akan ada komentar lebih lanjut mengenai masalah ini hingga proses banding selesai dengan hasil yang positif.
TAPI APA YANG TERJADI?
Burnley telah mengajukan tuntutan ganti rugi setelah Everton dinyatakan bersalah karena melanggar aturan profitabilitas dan keberlanjutan (PSR) Liga Premier selama musim 2021-22, musim di mana Burnley terdegradasi dari divisi utama.
Pada 17 September, di Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa, yang terletak di dekat Katedral St. Paul di London, digelar sidang pembukaan terkait sengketa yang telah berlangsung lebih dari empat tahun.
Menurut laporan The Athletic, Burnley berargumen bahwa mereka akan terhindar dari degradasi jika Everton dikenakan pengurangan poin atas pelanggaran aturan PSR pada musim 2021-22. Everton mengakhiri musim dengan keunggulan empat poin atas Burnley, sehingga mempertahankan posisinya di Liga Premier, dan pada akhirnya menerima pengurangan enam poin akibat pelanggaran tersebut pada musim 2023-24.
Akibat degradasi tersebut, Burnley kehilangan pendapatan besar yang berasal dari statusnya di liga utama. Di antaranya adalah hak siar Liga Premier dan peluang komersial. Hal ini terlihat jelas dari laporan keuangan klub, yang menunjukkan penurunan pendapatan televisi dari 104,9 juta poundsterling menjadi 47,8 juta poundsterling antara musim 2021-22 dan musim 2022-23. Burnley dilaporkan meminta ganti rugi sebesar 60 juta poundsterling atas kerugian pendapatan tersebut.
Setelah awalnya membantah pelanggaran tersebut, Everton mengakui telah melampaui batas pengeluaran sebesar 19,5 juta poundsterling. Pada November 2023, klub ini dijatuhi sanksi pengurangan 10 poin, yang kemudian dikurangi menjadi enam. Everton sebelumnya telah mencapai kesepakatan di luar pengadilan dengan Leeds United, yang berada satu peringkat di atasnya dalam klasemen musim 2021-22.
Dan Sekarang, Perhatikan Manchester City
Ada kesamaan dengan gugatan hukum yang diajukan Sheffield United terhadap West Ham setelah Carlos Tevez membantu klub London tersebut terhindar dari degradasi dari Liga Premier pada musim 2006-07. Terungkap kemudian bahwa Tevez seharusnya dianggap tidak memenuhi syarat, dan setelah tercapainya kesepakatan, Sheffield United menerima ganti rugi sebesar 20 juta poundsterling.
Kasus ini perlu diperhatikan dengan saksama, mengingat 115 tuduhan yang diajukan terhadap Manchester City oleh Liga Premier. City membantah semua tuduhan tersebut, namun sejumlah klub mungkin akan bersatu untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian olahraga yang diderita, mengingat adanya preseden hukum tersebut.