Everton dihukum membayar denda akibat pelanggaran aturan keuangan: 35 juta poundsterling masuk ke kas Burnley. Dan kini, waspadalah terhadap Manchester City

Everton Football Club merasa terkejut dan kecewa atas keputusan Komisi Disiplin Independen Liga Premier yang memerintahkan klub tersebut untuk membayar ganti rugi kepada Burnley Football Club terkait pelanggaran peraturan PSR yang dilakukan Everton pada Juni 2022.

Everton telah mengajukan banding terhadap keputusan tersebut dan sangat yakin bahwa putusan tersebut pada dasarnya keliru baik secara hukum maupun faktual.

Klub tidak mengakui kesimpulan komisi yang menetapkan bahwa degradasi Burnley dari Liga Premier pada Mei 2022 disebabkan oleh keuntungan kompetitif yang diperoleh Everton akibat pelanggaran aturan profit dan keberlanjutan, yang telah dikenakan sanksi kompetitif yang substansial.

Putusan ini menciptakan preseden yang berbahaya dan tidak dapat diterapkan bagi sepak bola Inggris, karena didasarkan pada prinsip bahwa sebuah klub dapat melanggar aturan keuangan kapan saja dalam tahun fiskal.

Everton berpendapat bahwa putusan panel arbitrase tersebut menyalahartikan bukti-bukti yang tak terbantahkan yang diajukan oleh perwakilan hukumnya dan bahwa banding yang diajukan akan berhasil.

Klub yakin telah mematuhi peraturan PSR dan telah memperoleh konfirmasi dari Premier League mengenai posisinya yang jelas, bahwa keputusan ini tidak seharusnya menjadi dasar untuk sanksi PSR di masa depan. Para pendukung Everton dapat yakin bahwa manajemen klub fokus, dengan tekad yang diperbarui, untuk mewujudkan visinya membawa Everton kembali ke puncak sepak bola Inggris.

Tidak akan ada komentar lebih lanjut mengenai masalah ini hingga proses banding selesai dengan hasil yang positif.