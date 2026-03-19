Everton diberi saran tentang cara mempertahankan 'bakat langka' mereka musim panas ini di tengah minat transfer dari Man Utd dan Arsenal, sementara The Toffees diperingatkan agar tidak menjualnya dengan harga tinggi

Ketika ditanya apakah ia terkejut bahwa Everton hampir tidak menghadapi persaingan berarti untuk mendatangkan Ndiaye kembali ke sepak bola Inggris—mengingat kemampuannya pertama kali terlihat saat membela Sheffield United—Gray menambahkan: “Ya, begitulah adanya. Maksud saya, jika Anda melakukan pemantauan dengan benar. Dan itu agak aneh, karena dia memang sempat menjadi sorotan, ya, di tim yang benar-benar sedang kesulitan. Tapi tidak ada yang, saya tidak tahu mengapa, apa yang mereka lihat dan tidak suka darinya. Saya tidak tahu, tapi itu menguntungkan Everton, jadi kami tidak akan mengeluh.”

Everton telah mengikat Ndiaye dengan kontrak hingga 2029, jadi mereka tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya. Namun, jika mereka bersedia menerima tawaran, kemungkinan besar mereka akan meraup keuntungan besar dari pemain sayap kelahiran Prancis itu.

Ketika ditanya apakah dia bisa mendapatkan biaya transfer empat kali lipat dari yang membawanya ke Merseyside, Gray mengatakan tentang harga jual Ndiaye: “Mudah, mudah, mudah, mudah. Aku akan bilang apa yang kamu mau - itu pemain di lapangan. Menurutku, uang di bank tidak akan membuatmu naik peringkat di liga. Itu bisa membelikanmu pemain baru, tapi apa yang kamu hilangkan? Kamu kehilangan pemain yang sangat bagus dan merupakan bagian yang sangat penting dari tim.

“Dari segi pertahanan, oke, kamu bisa lolos begitu saja. Jika kamu menjual bek, aku selalu berpikir kamu bisa mendatangkan orang lain yang bisa bertahan dan mengajari mereka, tapi bakat yang dimilikinya sangat sulit untuk ditiru dan diajarkan. Dia adalah pesepakbola berbakat alami, jadi mencoba meniru itu, bahkan dengan £60-70 juta lagi, akan sangat sulit. Anda juga harus mendorong seseorang untuk bergabung, yang tidak pernah mudah.”