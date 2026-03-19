Everton diberi saran tentang cara mempertahankan 'bakat langka' mereka musim panas ini di tengah minat transfer dari Man Utd dan Arsenal, sementara The Toffees diperingatkan agar tidak menjualnya dengan harga tinggi
Keterampilan: Apa yang ditawarkan Ndiaye kepada Everton
Everton mendatangkan Ndiaye hanya dengan £17 juta ($23 juta) pada musim panas 2024. Kesepakatan tersebut, yang dicapai dengan Marseille, kini terlihat sebagai pembelian yang sangat menguntungkan. Gelandang serang berusia 26 tahun ini telah menjadi roda penggerak kreatif utama dalam skuad Liga Premier yang sedang dibangun oleh David Moyes di Merseyside.
Ndiaye mencetak 11 gol di semua kompetisi musim lalu dan telah mencatatkan lima gol, serta tiga assist, pada musim 2025-26. Kemampuannya untuk melewati para bek, membawa bola dengan mudah ke atas lapangan, telah diperhatikan oleh klub-klub papan atas di Inggris dan seluruh Eropa.
Mengapa Ndiaye dianggap sebagai talenta istimewa
Gray tidak terkejut melihat spekulasi transfer semakin menguat. Mantan bintang Everton itu—dalam wawancara bersama BetSelect.co.uk—menjelaskan kepada GOAL apa yang membuat Ndiaye istimewa: “Dia adalah pemain yang jago menggiring bola. Kita jarang melihat pemain seperti itu saat ini. Dia adalah pemain yang suka membawa bola, suka melewati lawan, cepat, berbakat, memiliki keterampilan hebat, dan sepertinya dia juga memiliki sikap yang sangat baik. Dan Everton benar-benar beruntung bisa mendapatkannya dengan harga yang mereka bayarkan.
“Dan, ya, dia tampil sangat brilian, menarik banyak perhatian, dan ini akan menjadi tantangan besar bagi Everton juga. Jika Everton bisa lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun, itu akan sangat membantu dia bertahan di sana. Tapi Moyes sangat persuasif, dan saya suka David. Dia pelatih yang bagus. Saya mengenalnya dengan baik, tentu saja, dan saya pikir dia akan sangat ingin mempertahankannya di sana, karena dia adalah talenta yang langka.
“Cara dia bermain, cara Anda cukup memberinya bola dan dia bisa mengendalikannya selama sekitar 30 detik, dan Anda bisa beristirahat sejenak sementara dia menggiring bola melewati tiga atau empat pemain. Dia adalah pemain seperti itu. Jadi David pasti sangat ingin mempertahankannya.”
Harga: Berapa nilai pasar Ndiaye pada tahun 2026?
Ketika ditanya apakah ia terkejut bahwa Everton hampir tidak menghadapi persaingan berarti untuk mendatangkan Ndiaye kembali ke sepak bola Inggris—mengingat kemampuannya pertama kali terlihat saat membela Sheffield United—Gray menambahkan: “Ya, begitulah adanya. Maksud saya, jika Anda melakukan pemantauan dengan benar. Dan itu agak aneh, karena dia memang sempat menjadi sorotan, ya, di tim yang benar-benar sedang kesulitan. Tapi tidak ada yang, saya tidak tahu mengapa, apa yang mereka lihat dan tidak suka darinya. Saya tidak tahu, tapi itu menguntungkan Everton, jadi kami tidak akan mengeluh.”
Everton telah mengikat Ndiaye dengan kontrak hingga 2029, jadi mereka tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya. Namun, jika mereka bersedia menerima tawaran, kemungkinan besar mereka akan meraup keuntungan besar dari pemain sayap kelahiran Prancis itu.
Ketika ditanya apakah dia bisa mendapatkan biaya transfer empat kali lipat dari yang membawanya ke Merseyside, Gray mengatakan tentang harga jual Ndiaye: “Mudah, mudah, mudah, mudah. Aku akan bilang apa yang kamu mau - itu pemain di lapangan. Menurutku, uang di bank tidak akan membuatmu naik peringkat di liga. Itu bisa membelikanmu pemain baru, tapi apa yang kamu hilangkan? Kamu kehilangan pemain yang sangat bagus dan merupakan bagian yang sangat penting dari tim.
“Dari segi pertahanan, oke, kamu bisa lolos begitu saja. Jika kamu menjual bek, aku selalu berpikir kamu bisa mendatangkan orang lain yang bisa bertahan dan mengajari mereka, tapi bakat yang dimilikinya sangat sulit untuk ditiru dan diajarkan. Dia adalah pesepakbola berbakat alami, jadi mencoba meniru itu, bahkan dengan £60-70 juta lagi, akan sangat sulit. Anda juga harus mendorong seseorang untuk bergabung, yang tidak pernah mudah.”
Berjuang untuk Eropa: Everton berupaya finis di tujuh besar
Everton tentu menyadari tatapan kagum yang terus tertuju pada Ndiaye. Gray benar ketika mengatakan bahwa lolos ke kompetisi Eropa akan membantu upaya bersama dalam mempertahankan pemain-pemain andalan di Hill Dickinson Stadium, mengingat pasukan Moyes saat ini berada di peringkat kedelapan klasemen Liga Premier—masih sangat berpeluang merebut tiket ke kompetisi Eropa—dengan delapan pertandingan tersisa di jadwal mereka.
Iklan