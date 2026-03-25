Everton dan Nottingham Forest marah karena Chelsea terhindar dari pengurangan poin, sementara kedua klub mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum dan menuntut penjelasan dari Liga Premier
Toffees menuntut transparansi terkait penyelesaian kasus Chelsea
Menurut laporan dari The Guardian, klub asal Merseyside tersebut dilaporkan sedang menyusun surat resmi kepada Liga Premier, untuk meminta kejelasan mengenai alasan tim asal London itu lolos dari sanksi olahraga. Langkah ini diambil setelah Chelsea didenda sebesar £10,75 juta dan dijatuhi larangan transfer bersyarat pekan lalu, menyusul pengakuan mereka atas pembayaran terselubung sebesar £47,5 juta yang diberikan kepada agen dan pemain selama periode tujuh tahun.
Everton, yang sudah mengevaluasi opsi hukum mereka, merasa hukuman tersebut sangat ringan dibandingkan dengan perlakuan yang mereka terima. Pejabat eksekutif dari beberapa klub papan atas telah menghubungi CEO Liga Premier Richard Masters dan Ketua Alison Brittain untuk menyampaikan kekhawatiran mereka terkait ketentuan penyelesaian yang dicapai dengan The Blues.
Ketidakkonsistenan memicu rasa frustrasi di Everton
Rasa ketidakadilan yang dirasakan Everton bermula dari fakta bahwa mereka dikenai pengurangan delapan poin selama musim 2023-24 akibat dua pelanggaran terpisah terhadap Peraturan Keuntungan dan Keberlanjutan (PSR). Berbeda dengan kasus Chelsea, di mana Liga Premier lebih berfokus pada sanksi finansial, The Toffees justru dikenai sanksi olahraga langsung yang berdampak signifikan terhadap posisi mereka di klasemen liga dan upaya mereka untuk bertahan di liga.
Pihak internal Everton mencatat adanya kelalaian yang mencolok dalam putusan Chelsea: tidak adanya penyebutan tentang "keuntungan olahraga." Hal ini terjadi meskipun Chelsea memenangkan delapan trofi besar, termasuk dua gelar Liga Premier, selama periode pembayaran ilegal tersebut dilakukan. Sebaliknya, alasan tertulis untuk hukuman Everton dan Nottingham Forest secara mencolok menonjolkan konsep keuntungan olahraga yang diperoleh melalui pengeluaran berlebihan.
Nottingham Forest bersatu dalam upaya yang berpotensi
Nottingham Forest dilaporkan juga sangat marah dengan sikap Liga Premier. Forest telah dikurangi empat poin pada musim 2023-24 yang sama karena pelanggaran PSR dan menganggap putusan terhadap Chelsea sebagai standar ganda. Pejabat dari Forest dan Everton telah mengadakan pembicaraan pekan ini untuk membentuk front bersama guna menentang badan pengatur liga.
Kedua klub diperkirakan akan memulai dengan meminta rincian lengkap proses di balik hukuman Chelsea. Ada kekhawatiran yang semakin meningkat di seluruh divisi bahwa kasus ini menciptakan preseden berbahaya, terutama dengan putusan atas 115 tuduhan terhadap Manchester City yang masih menggantung. Meskipun Manchester City membantah semua tuduhan, klub-klub besar seperti Arsenal, Tottenham, Manchester United, dan Liverpool telah menyisihkan hak mereka untuk mengajukan gugatan ganti rugi jika City dinyatakan bersalah.
Pembelaan Liga Premier terhadap denda tersebut
Liga Premier dilaporkan telah membenarkan keputusan untuk tidak mengurangi poin dengan menjelaskan bahwa kerja sama Chelsea sangat penting. Karena pemilik saat ini, yang dipimpin oleh Clearlake Capital dan Todd Boehly, menemukan dan melaporkan 36 pembayaran yang tidak diungkapkan dari era Roman Abramovich, liga merasa bahwa penyelesaian melalui negosiasi adalah cara paling efektif untuk memastikan adanya putusan bersalah.
Pembayaran tersembunyi tersebut, yang terjadi antara tahun 2011 dan 2018, terkait dengan perekrutan bintang-bintang seperti Eden Hazard, Willian, dan Cesc Fabregas. Meskipun pemilik saat ini menerima potongan sebesar £150 juta dari harga pembelian klub untuk menutupi kewajiban tersebut, Everton dan Forest tetap teguh pada keyakinan mereka bahwa aturan telah diterapkan secara tidak konsisten. Untuk saat ini, kedua klub menolak memberikan komentar resmi karena mereka masih berkonsultasi dengan para ahli hukum.