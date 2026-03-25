Menurut laporan dari The Guardian, klub asal Merseyside tersebut dilaporkan sedang menyusun surat resmi kepada Liga Premier, untuk meminta kejelasan mengenai alasan tim asal London itu lolos dari sanksi olahraga. Langkah ini diambil setelah Chelsea didenda sebesar £10,75 juta dan dijatuhi larangan transfer bersyarat pekan lalu, menyusul pengakuan mereka atas pembayaran terselubung sebesar £47,5 juta yang diberikan kepada agen dan pemain selama periode tujuh tahun.

Everton, yang sudah mengevaluasi opsi hukum mereka, merasa hukuman tersebut sangat ringan dibandingkan dengan perlakuan yang mereka terima. Pejabat eksekutif dari beberapa klub papan atas telah menghubungi CEO Liga Premier Richard Masters dan Ketua Alison Brittain untuk menyampaikan kekhawatiran mereka terkait ketentuan penyelesaian yang dicapai dengan The Blues.