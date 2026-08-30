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Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Everton bergerak untuk merekrut Folarin Balogun setelah klub Merseyside itu mengajukan tawaran €18 juta kepada Monaco, dengan penyerang Amerika Serikat tersebut sudah menyepakati persyaratan pribadi

Everton
F. Balogun
Premier League
Tottenham Hotspur

Everton meningkatkan upaya mereka untuk memburu Folarin Balogun dengan melayangkan tawaran resmi kepada penyerang AS Monaco itu saat bursa transfer musim panas memasuki tahap akhir. Penyerang internasional Amerika Serikat tersebut dilaporkan ingin segera menuntaskan kepindahannya ke Goodison Park, dengan David Moyes mengidentifikasi sang striker sebagai target prioritas untuk memperkuat lini serangnya.

  • Everton ajukan tawaran resmi untuk bintang Amerika Serikat

    Everton secara resmi telah memulai langkah mereka untuk Balogun, dengan mengajukan tawaran konkret kepada AS Monaco saat mereka berupaya mengamankan perekrutan besar sebelum tenggat waktu transfer.

    Everton bergerak dengan urgensi baru pada hari-hari terakhir bursa transfer, dan pemain internasional USMNT itu muncul sebagai fokus utama tim rekrutmen klub. Menurut jurnalis Belgia Sacha Tavolieri, Everton telah mengajukan tawaran sebesar €18 juta kepada pihak AS Monaco dan sedang berusaha merekrut striker Amerika tersebut.

    Ketertarikan terhadap Balogun datang pada saat skuad Everton sedang mengalami perubahan signifikan. Klub baru-baru ini harus menghadapi ketegangan internal terkait potensi kepergian pemain, terutama dengan harus membatalkan kesepakatan untuk talenta muda Harrison Armstrong.

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  • Folarin Balogun USMNT 2026 World CupGetty

    Balogun memberi lampu hijau untuk pindah ke Goodison

    Yang krusial bagi Everton, sang pemain sendiri dikabarkan sepenuhnya mendukung proyek tersebut. Laporan menyebutkan bahwa Balogun sudah memberi tahu klubnya saat ini tentang keinginannya untuk pergi dan telah menjadikan Merseyside sebagai tujuan pilihannya.

    Dipahami bahwa kesepakatan personal diperkirakan tidak akan menjadi masalah, karena mantan pemain Arsenal itu sudah mencapai kesepakatan prinsip soal kontrak untuk pindah ke Premier League. Sang striker kini menunggu kedua klub menemukan titik temu soal biaya transfer, dengan Monaco sebelumnya ragu untuk menyetujui penjualan pada bursa transfer kali ini.

  • Tottenham mundur dari persaingan untuk mendapatkan Balogun

    Pengejaran terhadap Balogun terjadi setelah sang penyerang sempat sangat erat dikaitkan dengan klub-klub Premier League lain, termasuk Tottenham Hotspur. Namun, dengan Spurs menambah pemain seperti Omar Marmoush dan Savio ke dalam skuad mereka, jalan menuju London Utara tampaknya telah tertutup bagi pemain Amerika itu. Hal ini memungkinkan Everton untuk selangkah lebih maju dari para rivalnya.

    Langkah untuk merekrut Balogun merupakan bagian dari perombakan lini serang yang lebih luas, yang melibatkan negosiasi kompleks dengan Tottenham terkait personel lain.

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  • Richarlison Tottenham 2025-26 goalGetty

    Sikap Monaco dan hitung mundur terakhir

    Terlepas dari optimisme Everton, kesepakatan untuk Balogun masih belum rampung. AS Monaco masih agak enggan melepas sang penyerang, terutama mengingat ketertarikan yang ditunjukkan Paris Saint-Germain pada awal musim panas ini.

    Dalam negosiasi untuk Maghnes Akliouche, PSG dilaporkan sempat mengangkat kemungkinan membawa Balogun ke Parc des Princes. Meski masih belum jelas apakah juara Prancis itu akan menindaklanjuti pendekatan awal tersebut dengan tawaran resmi mereka sendiri, Everton telah memutuskan untuk bergerak lebih dulu demi memastikan mereka berada di posisi terdepan.

    24 hingga 48 jam ke depan akan menjadi penentu bagi musim Everton. Jika mereka berhasil mendapatkan Richarlison dan Balogun, itu akan menjadi salah satu bursa transfer paling ambisius dalam sejarah terbaru klub.

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