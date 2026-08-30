Everton secara resmi telah memulai langkah mereka untuk Balogun, dengan mengajukan tawaran konkret kepada AS Monaco saat mereka berupaya mengamankan perekrutan besar sebelum tenggat waktu transfer.

Everton bergerak dengan urgensi baru pada hari-hari terakhir bursa transfer, dan pemain internasional USMNT itu muncul sebagai fokus utama tim rekrutmen klub. Menurut jurnalis Belgia Sacha Tavolieri, Everton telah mengajukan tawaran sebesar €18 juta kepada pihak AS Monaco dan sedang berusaha merekrut striker Amerika tersebut.

Ketertarikan terhadap Balogun datang pada saat skuad Everton sedang mengalami perubahan signifikan. Klub baru-baru ini harus menghadapi ketegangan internal terkait potensi kepergian pemain, terutama dengan harus membatalkan kesepakatan untuk talenta muda Harrison Armstrong.