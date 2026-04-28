Getty
Diterjemahkan oleh
Everton, Aston Villa, dan Brighton diberi tahu mengapa mereka tidak bisa bersaing dengan Frank Lampard-yang menjadi nama besar-dalam bursa transfer, sementara Coventry tengah menyusun rencana untuk Premier League
Coventry kembali ke Liga Premier setelah 25 tahun
Setelah terdegradasi dari kasta tertinggi pada tahun 2001, Coventry merosot hingga ke League Two pada musim 2017-18. Sejak saat itu, mereka berhasil bangkit kembali ke panggung utama secara luar biasa, dengan Mark Robins memimpin sebagian besar proses tersebut.
Lampard telah menyelesaikan tugasnya, membawa The Sky Blues promosi pada musim 2025-26 sebagai juara Championship. Setelah seperempat abad, kompetisi domestik elit kembali ke wilayah West Midlands yang telah lama merindukan kesuksesan.
Legenda Chelsea, Lampard, telah memulihkan reputasinya sebagai pelatih
Memperkuat posisi tersebut tampaknya akan menjadi tugas yang sangat berat, mengingat sejarah terkini menunjukkan betapa sulitnya menjembatani kesenjangan antara divisi kedua dan pertama. Diperlukan investasi besar untuk menghadapi tantangan tersebut.
Potongan-potongan yang tepat dari teka-teki yang rumit ini perlu diperoleh baik di dalam maupun di luar lapangan, dengan nilai yang terkenal sulit ditemukan di pasar yang dapat dengan cepat menjadi padat. Namun, Coventry memiliki kartu as di tangan mereka dalam hal Lampard.
Legenda Chelsea dan Inggris berusia 47 tahun ini telah membangun kembali reputasinya sebagai pelatih setelah masa-masa sulit di bangku cadangan Stamford Bridge dan Goodison Park. Sudah ada spekulasi bahwa tawaran menarik akan segera datang kepadanya.
Bisakah Lampard memastikan Coventry tetap bertahan di Liga Premier?
Setelah pernah bermain bersama Lampard di level klub dan tim nasional, mantan gelandang serang Coventry, Cole—yang kembali dari masa pensiunnya melalui status pinjaman satu hari untuk bermain bersama Warley FC, tim "Best Worst Team" versi Specsavers yang mencatatkan satu kemenangan dan 18 kekalahan musim lalu serta kebobolan 81 gol—mengatakan kepada GOAL saat ditanya tentang apa yang akan terjadi di masa depan terdekat: “Tidak ada alasan mengapa Coventry tidak bisa menjadi Brighton berikutnya, Brentford berikutnya, atau Bournemouth berikutnya. Dia bisa menjadi bagian dari itu dan mengembangkan serta benar-benar mengasah kemampuannya sebagai manajer. Dia masih muda dalam hal keterampilan manajemen. Masih banyak yang harus dia lakukan.
“Keuntungan yang dimiliki Frank saat ini adalah karena dia berhasil memastikan promosi ke Liga Premier begitu awal, dia memiliki keunggulan dibandingkan tim-tim promosi lainnya. Hal itu sangat krusial dalam hal dukungan.
“Anda telah melihat apa yang dilakukan Sunderland tahun lalu. Ada sekelompok pemain yang diinginkan dan dicari oleh semua tim yang baru promosi. Mereka berhasil menyelesaikan semua kesepakatan mereka. Saya pikir Frank akan melihat hal itu dan berpikir, kita harus memastikan bahwa dalam dua minggu ke depan, kita bernegosiasi, menghubungi agen, dan melakukan hal-hal semacam itu untuk mendatangkan pemain-pemain tersebut sebelum tim-tim lain seperti Ipswich atau Southampton mendapat kesempatan untuk merekrut mereka.”
Bagaimana Lampard Memberikan Keunggulan dalam Transfer bagi Coventry
Cole kemudian menjelaskan bagaimana Lampard dapat membantu menarik pemain yang mungkin menolak tawaran lain di Inggris: “Keunggulan yang dimiliki Coventry adalah, ya, mereka adalah tim yang baru promosi. Ya, mereka belum pernah bermain di Liga Premier, tapi mereka memiliki Frank Lampard sebagai manajer.
“Jadi, jika Anda seorang pemain di seluruh Eropa, Anda tidak akan pergi ke Everton atau Aston Villa atau Brighton atau Bournemouth atau semacamnya. Tapi Anda akan pergi ke sana. Frank Lampard adalah daya tarik besar bagi para pemain karena dia adalah nama besar di dunia sepak bola. Jadi, Coventry berada dalam posisi yang sangat baik.”
Jendela transfer penting pada musim panas 2026
The Sky Blues berhasil mengangkat trofi Championship setelah mengalahkan Wrexham pada hari perayaan gelar juara mereka. Mereka masih memiliki satu pertandingan lagi yang harus dilalui musim ini, yakni laga tandang melawan Watford pada hari Sabtu.
Cole akan menjadi salah satu yang memantau dengan cermat bagaimana Lampard mengelola tim ke depannya, mengingat pentingnya merekrut pemain dengan kemampuan teknis dan kekuatan mental yang tepat untuk menghadapi tantangan yang menanti Coventry setelah mengalami kebangkitan nasib yang luar biasa.
