Everton, Aston Villa, dan Brighton diberi tahu mengapa mereka tidak bisa bersaing dengan Frank Lampard-yang menjadi nama besar-dalam bursa transfer, sementara Coventry tengah menyusun rencana untuk Premier League

Setelah pernah bermain bersama Lampard di level klub dan tim nasional, mantan gelandang serang Coventry, Cole—yang kembali dari masa pensiunnya melalui status pinjaman satu hari untuk bermain bersama Warley FC, tim "Best Worst Team" versi Specsavers yang mencatatkan satu kemenangan dan 18 kekalahan musim lalu serta kebobolan 81 gol—mengatakan kepada GOAL saat ditanya tentang apa yang akan terjadi di masa depan terdekat: “Tidak ada alasan mengapa Coventry tidak bisa menjadi Brighton berikutnya, Brentford berikutnya, atau Bournemouth berikutnya. Dia bisa menjadi bagian dari itu dan mengembangkan serta benar-benar mengasah kemampuannya sebagai manajer. Dia masih muda dalam hal keterampilan manajemen. Masih banyak yang harus dia lakukan.

“Keuntungan yang dimiliki Frank saat ini adalah karena dia berhasil memastikan promosi ke Liga Premier begitu awal, dia memiliki keunggulan dibandingkan tim-tim promosi lainnya. Hal itu sangat krusial dalam hal dukungan.

“Anda telah melihat apa yang dilakukan Sunderland tahun lalu. Ada sekelompok pemain yang diinginkan dan dicari oleh semua tim yang baru promosi. Mereka berhasil menyelesaikan semua kesepakatan mereka. Saya pikir Frank akan melihat hal itu dan berpikir, kita harus memastikan bahwa dalam dua minggu ke depan, kita bernegosiasi, menghubungi agen, dan melakukan hal-hal semacam itu untuk mendatangkan pemain-pemain tersebut sebelum tim-tim lain seperti Ipswich atau Southampton mendapat kesempatan untuk merekrut mereka.”