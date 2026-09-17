Getty Images Sport
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€93 juta atau tidak ada kesepakatan! Real Madrid memantau bek Everton Jarrad Branthwaite saat raksasa Premier League itu ikut dalam perburuan transfer
Mourinho mengincar wajah yang sudah dikenal untuk menambah kedalaman lini belakang
Real Madrid memasuki musim baru dengan lini pertahanan yang mengalami perubahan signifikan, setelah mengamankan tanda tangan Denzel Dumfries, Marc Cucurella, dan Ibrahima Konate pada bursa transfer musim panas. Meski mendapat tambahan kekuatan tersebut, masih ada kesan yang tersisa di Santiago Bernabeu bahwa skuad ini masih kurang satu bek tengah untuk mencapai kesempurnaan.
Sementara Raul Asencio tetap bertahan untuk memberikan pelapis, Real Madrid sudah merencanakan bursa transfer berikutnya, dengan Jarrad Branthwaite dari Everton kini benar-benar masuk radar mereka. Menurut laporan Graeme Bailey, juara Eropa itu terus memantau dengan saksama perkembangan pemain Inggris tersebut di Goodison Park.
Namun, langkah apa pun untuk merekrut sang bek menjadi rumit karena Everton tidak ingin menjual andalan pertahanannya dan akan bertahan pada tuntutan biaya transfer yang sangat besar.
- Getty Images Sport
Valuasi sangat besar menjadi kendala bagi Madrid
Meski departemen pencari bakat Madrid terkesan dengan perkembangan Branthwaite, tuntutan finansial dari potensi kesepakatan itu bisa terbukti terlalu mahal. Everton dikabarkan telah memasang banderol €93 juta pada aset berharganya tersebut, angka yang mencerminkan pentingnya dia bagi tim sekaligus premi yang disematkan pada talenta muda jebolan sendiri di Premier League.
Terlepas dari kualitasnya yang tak terbantahkan, riwayat kebugaran Branthwaite tetap menjadi bahan pertimbangan bagi peminat potensial. Bek itu menjalani kampanye 2025-26 yang membuat frustrasi, ketika masalah hamstring yang berulang membuatnya absen dalam 31 pertandingan di semua kompetisi. Namun, masalah tersebut kini tampaknya benar-benar sudah berlalu karena ia memulai musim ini dalam performa yang luar biasa.
Manchester United memimpin perburuan di Premier League
Real Madrid tidak sendirian dalam perburuan ini, karena beberapa klub Premier League siap menyaingi klub Spanyol itu jika peluang terbuka. Manchester United sudah lama mengagumi pemain berusia 24 tahun itu dan dikabarkan siap menghidupkan kembali minat mereka untuk memperkuat lini belakang Michael Carrick.
Mantan kepala pemandu bakat United Mick Brown mengonfirmasi bahwa klub tersebut secara aktif memantau daya tahan sang bek sepanjang musim ini. "Branthwaite adalah sosok yang sudah berada di daftar teratas mereka untuk waktu yang lama," kata Brown.
Perburuan tidak berhenti di Old Trafford, dengan Manchester City dan Atletico Madrid juga disebut sebagai tujuan potensial jika harga yang diminta menjadi lebih terjangkau. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya hanya semakin memperkuat sikap Everton terkait valuasi mereka.
- Getty Images Sport
Prospek masa depan dan strategi transfer
Bagi Real Madrid, Branthwaite mewakili tipe profil yang biasanya mereka bidik: muda, memiliki postur fisik yang mengesankan, dan mempunyai ruang yang besar untuk berkembang lebih jauh secara teknis. Ia sudah membuktikan kualitasnya di lingkungan Premier League yang berintensitas tinggi, sehingga menjadi prospek jangka panjang yang menarik bagi klub elite Eropa mana pun.
Namun, petinggi di Bernabeu terkenal sangat disiplin dalam urusan valuasi transfer. Kecuali Everton bersedia menurunkan tuntutan mereka dari angka €93 juta saat ini, Real Madrid mungkin terpaksa mencari opsi lain untuk kebutuhan rotasi di lini belakang, dengan fokus pada target yang menawarkan value for money lebih baik di pasar saat ini.
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