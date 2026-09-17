Real Madrid memasuki musim baru dengan lini pertahanan yang mengalami perubahan signifikan, setelah mengamankan tanda tangan Denzel Dumfries, Marc Cucurella, dan Ibrahima Konate pada bursa transfer musim panas. Meski mendapat tambahan kekuatan tersebut, masih ada kesan yang tersisa di Santiago Bernabeu bahwa skuad ini masih kurang satu bek tengah untuk mencapai kesempurnaan.

Sementara Raul Asencio tetap bertahan untuk memberikan pelapis, Real Madrid sudah merencanakan bursa transfer berikutnya, dengan Jarrad Branthwaite dari Everton kini benar-benar masuk radar mereka. Menurut laporan Graeme Bailey, juara Eropa itu terus memantau dengan saksama perkembangan pemain Inggris tersebut di Goodison Park.

Namun, langkah apa pun untuk merekrut sang bek menjadi rumit karena Everton tidak ingin menjual andalan pertahanannya dan akan bertahan pada tuntutan biaya transfer yang sangat besar.



