Diomande akhirnya angkat bicara soal badai di media sosial yang mengiringi kepindahannya yang menyita perhatian ke ibu kota Spanyol. Winger berusia 19 tahun itu, yang menjadi subjek perdebatan sengit karena banderol harganya yang sangat besar, menggunakan TikTok untuk menyampaikan pesan menantang.

Alih-alih terlibat dalam perang kata-kata secara langsung, pemain internasional Pantai Gading itu memanfaatkan sebuah lagu Prancis yang populer untuk menggambarkan pandangannya tentang tekanan dari luar yang datang bersama bermain untuk klub tersukses dalam sejarah sepak bola Eropa.

Bintang muda itu tampak santai dalam video tersebut, bernyanyi mengikuti lirik yang jelas mencerminkan situasi profesionalnya saat ini. Saat musik diputar, Diomande melafalkan lirik yang diterjemahkan itu: "140 juta, itulah yang mereka minta, mereka akan selalu datang untuk mengkritik kami, kami hanya terus menanjak". Itu menjadi indikasi jelas bahwa sang pemain sepenuhnya sadar akan kegaduhan seputar valuasinya, tetapi tetap fokus pada perkembangan pribadinya dan adaptasinya terhadap tuntutan taktis Jose Mourinho di Madrid.