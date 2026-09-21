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'€140 juta' - Yan Diomande akhirnya membalas istri Karim Adeyemi setelah ejekan soal biaya transfer Real Madrid
Diomande menggunakan musik untuk meredam kebisingan
Diomande akhirnya angkat bicara soal badai di media sosial yang mengiringi kepindahannya yang menyita perhatian ke ibu kota Spanyol. Winger berusia 19 tahun itu, yang menjadi subjek perdebatan sengit karena banderol harganya yang sangat besar, menggunakan TikTok untuk menyampaikan pesan menantang.
Alih-alih terlibat dalam perang kata-kata secara langsung, pemain internasional Pantai Gading itu memanfaatkan sebuah lagu Prancis yang populer untuk menggambarkan pandangannya tentang tekanan dari luar yang datang bersama bermain untuk klub tersukses dalam sejarah sepak bola Eropa.
Bintang muda itu tampak santai dalam video tersebut, bernyanyi mengikuti lirik yang jelas mencerminkan situasi profesionalnya saat ini. Saat musik diputar, Diomande melafalkan lirik yang diterjemahkan itu: "140 juta, itulah yang mereka minta, mereka akan selalu datang untuk mengkritik kami, kami hanya terus menanjak". Itu menjadi indikasi jelas bahwa sang pemain sepenuhnya sadar akan kegaduhan seputar valuasinya, tetapi tetap fokus pada perkembangan pribadinya dan adaptasinya terhadap tuntutan taktis Jose Mourinho di Madrid.
- Getty Images Entertainment
Percikan di media sosial dari Loredana Zefi
Kontroversi itu pertama kali memanas ketika Loredana Zefi, istri bintang Barcelona Adeyemi dan juga rapper ternama, mengunggah pesan samar di Instagram. Setelah serangkaian penampilan impresif dari suaminya untuk Barcelona, ia hanya menuliskan "140 JUTA" pada sebuah unggahan.
Waktunya sangat sensitif, karena itu terjadi tidak lama setelah Adeyemi memastikan kemenangan untuk Barcelona ketika Diomande masih berusaha beradaptasi di bawah sorotan lampu Bernabeu.
Fans dan pengamat di seluruh Spanyol segera menafsirkan komentar itu sebagai sindiran langsung terhadap biaya transfer rekrutan baru Real Madrid tersebut. Sementara Adeyemi langsung tampil impresif dengan tiga gol dalam enam penampilan pertamanya untuk Barcelona, Diomande memulai hidupnya di La Liga dengan lebih lambat.
Kisah dua awal berbeda di La Liga
Perbandingan statistik antara kedua pemain itu menjadi sorotan utama bagi para pengkritik pada pekan-pekan awal musim ini. Karim Adeyemi, yang bergabung dengan Barcelona dengan biaya jauh lebih rendah, sudah mencetak gol sensasional ke gawang Feyenoord di Liga Champions dan berkontribusi pada start sempurna di liga domestik.
Sebaliknya, Diomande menghadapi masa adaptasi yang wajar bagi seorang remaja yang pindah ke klub sebesar Real Madrid. Terlepas dari paket senilai €140 juta, pemain sayap itu baru menjadi starter dalam dua dari delapan pertandingan sejauh musim ini. Ia mencatatkan satu assist dari enam penampilan, tetapi masih memburu gol pertamanya dengan seragam putih.
- Getty Images Sport
Kesabaran dibutuhkan untuk investasi rekor Madrid
Terlepas dari trolling dan awal yang lambat, hierarki di Real Madrid tetap tenang terkait investasi mereka. Klub memandang Diomande sebagai proyek jangka panjang yang mampu menjadi tumpuan lini serang mereka untuk satu dekade ke depan. Sikapnya yang tenang di luar lapangan telah diperhatikan oleh orang-orang dalam klub, yang meyakini ia memiliki ketangguhan mental untuk menghadapi kritik yang tak terelakkan setelah transfer pemecah rekor. Keputusannya untuk merespons lewat video bernada ringan alih-alih pernyataan penuh kemarahan menunjukkan seorang pemain yang nyaman dengan dirinya sendiri meski berada di bawah tekanan.
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