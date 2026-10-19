AFP
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Ethan Nwaneri keliru diganjar kartu merah setelah baru 18 DETIK dalam laga yang menjadi mimpi buruk bagi pemain pinjaman Arsenal itu bersama Borussia Dortmund saat menghadapi Union Berlin
Nwaneri lolos berkat kekeliruan pemberian kartu yang ganjil
Baru 18 detik laga Bundesliga berjalan, pemain Inggris berusia 19 tahun itu melancarkan tekel luncur berkecepatan tinggi terhadap bek Union Berlin, Tom Rothe. Wasit Schlager langsung mengeluarkan kartu merah, membuat sang pemain muda tertegun karena nyaris diusir dari lapangan.
Namun, sang wasit segera menyadari bahwa ia telah mengambil kartu yang salah dari sakunya. Schlager mengisyaratkan pembatalan kartu merah itu dengan tangan kirinya sebelum mengacungkan kartu kuning, yang mengundang senyum kecut pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, di tepi lapangan.
Meski terhindar dari kartu merah, pemain pinjaman dari Arsenal itu menjalani sore yang mengecewakan. Nwaneri gagal memberikan pengaruh dalam pertandingan dan ditarik keluar tak lama setelah menit ke-60, menutup penampilan sulitnya di Jerman.
- STEINSIEK.CH
Kobel pertanyakan tekel yang berada di batas pelanggaran
Berbicara kepada Sky seusai laga, kiper Dortmund Gregor Kobel mengaku awalnya terkejut melihat kekeliruan wasit. "Saya kira mata saya salah melihat," ujar kiper asal Swiss itu ketika ditanya tentang kebingungan sesaat tersebut.
Kobel kemudian memberikan penilaian terus terang terhadap tekel gegabah rekan setimnya yang masih muda. Tekel yang mengenai pergelangan kaki Rothe dengan bagian bawah sepatu itu nyaris layak diganjar kartu merah seandainya kontaknya terjadi sedikit lebih tinggi.
"Pelanggaran itu benar-benar berada di batas antara kartu merah dan bukan," tambah Kobel. "Saya tidak tahu apakah perlu melakukan tekel seperti itu."
Petinggi Dortmund menuntut keberanian lebih
Di luar drama pada awal laga, hasil imbang itu menyoroti persoalan yang lebih luas bagi Dortmund. Klub tersebut mendatangkan Nwaneri dari Arsenal, juara Liga Primer, pada musim panas setelah Giannis Konstantelias mengalami robekan ligamen krusiatum pada pekan pembuka. Meski telah mendapat tambahan pemain, direktur olahraga Nils-Ole Book mengkritik kurangnya keberanian Dortmund sebagai tim saat menghadapi Union.
“Kami kecewa. Kami ingin melakukan jauh lebih banyak,” kata Book. “Untuk bisa menerobos ke belakang lini pertahanan lawan, kami harus bermain lebih berani di seluruh area lapangan. Kami baru mulai melakukannya ketika sudah sangat terlambat.”
Petinggi Dortmund itu menekankan bahwa perbaikan taktik sangat dibutuhkan agar skuad dapat mencapai potensi mereka. “Ketika kami lebih berani, kami bermain sangat baik dan mampu menekan lawan,” pungkas Book.
- Eibner
Peluang menebus diri di Eropa menanti saat menghadapi Sabah
Setelah kalah tipis 1-0 dari Bodo/Glimt pada awal pekan ini dan bermain imbang di kompetisi domestik, Dortmund sangat ingin kembali menemukan momentum. Mereka kini mengalihkan fokus ke Liga Champions pada Selasa, saat menghadapi klub Azerbaijan, Sabah.
Nwaneri, yang telah tampil tujuh kali musim ini, berharap mendapat kesempatan menjadi starter untuk pertama kalinya di kompetisi antarklub Eropa. Kemenangan meyakinkan sangat penting bagi tim asuhan Kovac untuk meraih kemenangan kedua di turnamen ini sekaligus meredakan tekanan yang kian besar terhadap skuad.
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