Baru 18 detik laga Bundesliga berjalan, pemain Inggris berusia 19 tahun itu melancarkan tekel luncur berkecepatan tinggi terhadap bek Union Berlin, Tom Rothe. Wasit Schlager langsung mengeluarkan kartu merah, membuat sang pemain muda tertegun karena nyaris diusir dari lapangan.

Namun, sang wasit segera menyadari bahwa ia telah mengambil kartu yang salah dari sakunya. Schlager mengisyaratkan pembatalan kartu merah itu dengan tangan kirinya sebelum mengacungkan kartu kuning, yang mengundang senyum kecut pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, di tepi lapangan.

Meski terhindar dari kartu merah, pemain pinjaman dari Arsenal itu menjalani sore yang mengecewakan. Nwaneri gagal memberikan pengaruh dalam pertandingan dan ditarik keluar tak lama setelah menit ke-60, menutup penampilan sulitnya di Jerman.



